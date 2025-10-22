Trump reprende otra vez a España por no subir el gasto militar: “No juega en equipo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter contra España por su negativa a aumentar el gasto militar en el marco de la OTAN. “España no es un compañero de equipo”, ha manifestado este miércoles en una conferencia de prensa tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al que le ha apuntado: “Podéis solucionarlo fácilmente”.

Trump estaba hablando de las relaciones entre Estados Unidos y la OTAN y las posibilidades de acabar con la guerra de Ucrania. “Estamos muy orgullosos de ser miembros de la OTAN. Tenemos una excelente relación con los países de la OTAN, que creo que mejoró mucho con nuestra visita hace unos meses”, ha manifestado el presidente estadounidense. Se refería a la cumbre de la OTAN celebrada este pasado julio en La Haya, donde los aliados se comprometieron a elevar el gasto en defensa del 2% al 5% del PIB.

“La diferencia”, ha proseguido Trump, “es que ahora están pagando el 5% en lugar del 2% que muchos de ellos no pagaban. Con la excepción de España”. En ese punto se ha dirigido a Rutte: “Creo que tendrá que hablar con España. Creo que no es un jugador de equipo. Así que, con la excepción de España, todos están cumpliendo al 100%, y usted podría resolver el problema de España muy fácilmente. Creo que ya lo sabe”, le ha dicho el inquilino de la Casa Blanca al secretario general de la OTAN.

Se trata de la cuarta ocasión en apenas dos semanas en que el republicano ha señalado a España por no elevar el gasto en defensa a una cantidad equivalente al 5% del PIB, como ha acordado la OTAN. España destina el 2,1% de su riqueza a financiar el gasto en seguridad y defensa. El pasado viernes, Trump ya apuntó a España: “España debería ser reprendida, pero eso depende de la OTAN y España”, dijo el mandatario estadounidense al ser preguntado durante una conferencia de prensa con el presidente ucranio, Volodímir Zelenski.

“No está siendo leal. Es la única. El resto [de países] sí que ha subido del 2% al 5%, pero España estaba en desacuerdo con eso. Es muy malo que lo hicieran. Creo que España debe ser reprendida, pero eso depende de ellos, de la OTAN y España”, manifestó el republicano.

El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que cumple con los objetivos de capacidades militares que le ha encargado la OTAN con ese nivel de gasto, unos 30.000 millones de euros. Pero el presidente estadounidense quiere que España cumpla al pie de la letra el acuerdo de la OTAN del pasado verano donde todos los países se comprometieron a elevar el gasto en seguridad y defensa del 2% (la meta anterior de la OTAN) al 5% del PIB. Para España eso supondría unos 40.000 millones más de gasto, algo poco realista para las cuentas públicas españolas con su configuración actual.

“Es posible que lo haga [poner aranceles]... España es el único [que no paga], tiene que ser castigada por eso”, dijo dos días antes, el miércoles de la semana pasada, en otra conferencia de prensa junto con el presidente argentino, Javier Milei.

El primer fogonazo de Trump contra España se produjo hace un par de semanas tras reunirse con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en el Despacho Oval. Entonces conminó al finlandés a que hablara con España para que destinara más recursos a defensa. “Quizá deberíais expulsar a España de la OTAN”, le dijo el republicano a Stubb.