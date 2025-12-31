La Fiscalía acusa al Supremo de “desdoblar” la acusación a García Ortiz por la nota de prensa

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha presentado un incidente de nulidad ante el alto tribunal contra el fallo que condenó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos tras la filtración de un correo relacionado con el procedimiento fiscal contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. La actual número dos de la Fiscalía señala que se ha vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, que se han omitido de forma deliberada testimonios que alumbraban la absolución y que se ha desdoblado la imputación para condenar también por la nota de prensa cuando en un inicio no formaba parte de la instrucción.

En un escrito, que ha avanzado El Español y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la fiscal dice que “el análisis probatorio de la sentencia no puede ser compartido” porque el tribunal prescindió del testimonio de “muchos periodistas” que acreditaron durante el juicio que tenían el correo del 2 de febrero (en el que el abogado del novio de Ayuso sugería un pacto de conformidad con la Fiscalía reconociendo dos delitos fiscales) antes que García Ortiz.

La sentencia, que incluyó una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador (pareja de Ayuso), “prescinde sin explicación”, a juicio de la fiscal, del “análisis del testimonio de muchos testigos de descargo”. Refleja que los cinco magistrados que ajustaron la condena “de un modo sorprendente” indicaron al final de su análisis que algunos periodistas tuvieron conocimiento “por fuentes ajenas” al exfiscal general del Estado del mencionado correo, pero pese a ello no otorgaron “relevancia alguna” a estos testimonios.

La fiscal se apoya en los votos particulares de las magistradas progresistas Susana Polo y Ana Ferrer, quienes abogaban por la absolución, y resalta testimonios como el de los periodistas de eldiario.es, que aseguraron tener el correo una semana antes de que le llegara a García Ortiz, o el de La Sexta que demostró con un chat interno que la cadena manejaba la información antes que el exfiscal general. “En suma, cuando el correo llegó al fiscal general del Estado ya había sido divulgado y ello está acreditado aunque la sentencia lo omite”, remacha.

Sánchez Conde recuerda que el mentado email del 2 de febrero se remitió tanto al decanato de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid como a la Abogacía del Estado. Además de que “lógicamente” estaba en poder de la defensa de González Amador por lo que la filtración pudo salir de todos esos frentes. Indica, por tanto, que la sentencia está redactada “de un modo deliberadamente ambiguo” para concluir que García Ortiz “ya directamente o a través de un tercero” revelara esa información a un periodista de la Cadena SER.

La “sesgada y falaz” divulgación del correo por parte de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, fue lo que provocó la reacción de García Ortiz ―explica la fiscal― para desmentir “el denominado bulo” que decía, entre otras cosas, que la Fiscalía había frenado un pacto de conformidad por “órdenes de arriba”.

“Desdoblar” la imputación

La Fiscalía en este escrito ―que tiene fecha del pasado 18 de diciembre― acusa al Supremo de “desdoblar los hechos objeto de imputación”, puesto que inicialmente la nota de prensa no se consideró delictiva y, finalmente, se agregó como conducta punible. “Ello constituye un hecho novedoso que trastoca de modo radical el objeto del proceso, el hecho imputado, sin que de ello se haya dado oportunidad de alegación de contradicción al acusado”, señala.

La denuncia inicial del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid sí incluía como delictiva la confección y publicación de la nota informativa porque, decía, desvelaba información reservada. Sin embargo, la Sala de Admisión del Tribunal Supremo consideró que “aparentemente” no había delito ahí, pues todo lo que contenía este documento que se destribuyó a los periodistas el 14 de marzo de 2024 ya estaba publicado. “La norma contiene como verbo nuclear el revelar o, lo que es lo mismo, descubrir o manifestar lo ignorado o secreto y parece evidente que cuando el dato ha sido divulgado por cadenas radiofónicas de amplia audiencia, por programas televisivos y prensa escrita, dicho dato ha dejado de ser ignorado o secreto”, reza Sánchez Conde.

[Noticia en ampliación...]