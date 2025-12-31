Mel Gibson y Rosalind Ross se separan tras nueve años de relación y un hijo en común

La pareja tomó la decisión en 2024, pero ha sido ahora cuando han hecho pública la ruptura en un comunicado conjunto. “Seguiremos siendo los mejores padres posibles”, afirman en el escrito publicado en la revista ‘People’

En un 2025 marcado por las rupturas mediáticas, no podía faltar una que pusiese punto final al año. Mel Gibson (Nueva York, 69 años) y Rosalind Ross (Aptos, 35 años) han anunciado su separación después de nueve años de relación y un hijo en común. Ha sido la ya expareja la que ha decidido emitir un comunicado conjunto a la revista People en el que han comunicado su ruptura: “Aunque es triste terminar este capítulo en nuestras vidas, somos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres posibles”, afirman ambos.

Sus inicios no estuvieron exentos de polémica —ella es 24 años menor—, pero supieron cómo gestionar una relación que se ha caracterizado por la discreción, las escasas apariciones públicas y las nulas noticias sobre su vida privada. Se conocieron en 2014 en una cena con amigos en común, y lo suyo fue amor a primera vista. A partir de ese momento, comenzaron a quedar a solas e iniciaron la relación poco tiempo después, ya en 2015. Pronto empezaron a dejarse ver en público, lo que avivó los rumores que hablaban de una nueva ilusión del oscarizado actor.

Nueve años después de iniciar su noviazgo, la pareja decidió el pasado año poner fin a su relación, aunque no ha sido hasta ahora cuando han dado el paso de hacerlo público. Su ruptura silenciosa —tan silenciosa que no había ni rumores— tenía un único motivo: proteger a Lars, el hijo de ocho años que tienen en común, el primero de ella y el noveno de él. El pequeño de la familia nació en 2017, y tan solo unos días después Gibson fue nominado al Oscar a mejor director por Hasta el último hombre. “¿Qué podría ser más emocionante que escuchar el anuncio de las nominaciones mientras sostengo a mi hijo recién nacido?”, declaró ante los medios en aquel momento, aunque no se alzó con la estatuilla.

Mel Gibson y Rosalind Ross en el festival de cine de Cannes, el 22 de mayo de 2016. BORDE-MOREAU / BESTIMAGE (BORDE-MOREAU / BESTIMAGE / Cordon Press)

Pese a estar ya separados, Gibson y Ross acudieron juntos el pasado mes de agosto a un concierto en homenaje al 30º aniversario de Braveheart, filme con el que ganó dos premios Oscar, a mejor película y mejor dirección. Esa aparición conjunta y su comunicado confirman, al menos por ahora, que siguen manteniendo una buena relación y que seguirán unidos en la crianza de su hijo. De hecho, la pareja fue noticia en enero al perder su casa en Malibú durante los incendios forestales que asolaron California. “La buena noticia es que los miembros de mi familia y los que amo están todos bien, y todos estamos felices, saludables y fuera de peligro. Eso es todo lo que me importa”, aseguró entonces Gibson. Lo que se desconocía es que en ese momento ya no estaban juntos, aunque sí que residían en la misma vivienda.

El actor y director tiene ocho hijos más fruto de dos relaciones anteriores: Hannah, Christian, Edward, William, Louis, Milo y Thomas son fruto de su matrimonio de 29 años con Robyn Moore, de quien se divorció en 2009. Ese mismo año, Gibson daría la bienvenida a su octavo hijo, esta vez con la compositora y pianista Oskana Grigorieva, de quien se separaría un año después de convertirse en padres. A pesar de ser hijos de una de las personas más influyentes de la industria cinematográfica —y también polémicas—, sus vástagos han preferido el anonimato y son pocos los detalles que se conocen de ellos. La única excepción se produjo en septiembre de 2024, cuando Lars y Lucía, sus dos hijos pequeños, posaron junto a él en la alfombra roja durante la premiere de El verano que cambió todo.