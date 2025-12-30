Beyoncé se convierte en la quinta cantante en ingresar en el club de los multimillonarios

La cantante Beyoncé, a sus 44 años, se ha convertido en la quinta artista más millonaria del mundo, según la lista publicada por Forbes. Tan solo la gira Cowboy Carter, del disco de música pop country que lanzó en 2024, le dejó 407,6 millones de dólares en ventas de entradas y 50 millones más en mercancías vendidas en los conciertos. Fueron 32 fechas y vendió 1,6 millones de entradas, lo que la convirtió en la gira de música country más exitosa de la historia, según Billboard Boxscore. Además, este álbum le concedió a la artista la actuación de medio tiempo de la NFL en Navidad ―con la que recaudó 50 millones de dólares más―. En la exclusiva lista de multimillonarios de la publicación también figuran su esposo, Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna y Bruce Springsteen.

Beyoncé es uno de los iconos pop más grandes del momento. Con su gira Renaissance World Tour, de música R&B, generó 579,8 millones de dólares, de acuerdo con Forbes. Pero su imperio lo viene construyendo desde 2010, cuando la empresaria fundó Parkwood Entertainment, el sello discográfico que le otorgó control creativo, independencia empresarial y diversificación de ingresos. Además, es dueña de la empresa Cécred, una marca de cuidado del cabello; SirDavis, una marca de whisky; y hasta 2024, tenía una línea de ropa, Ivy Park.

En una entrevista con la revista GQ en 2024, la cantante se sinceró sobre todos estos negocios que le han hecho multimillonaria. “Soy, ante todo, música. Siempre ha sido mi prioridad. No me involucré en nada que pudiera restarle valor a mi arte hasta sentir que me había consolidado como maestra en mi primer amor: la música. Cuando empecé mi marca de cuidado capilar, Cécred, quería que se reconociera por lo que hace por las personas reales y su cabello. Al lanzarla, tomé la decisión consciente de no aparecer en los anuncios. La primera impresión de la marca debía sostenerse por méritos propios, sin verse influenciada por mi figura”, aseguró.

“Estoy descubriendo que el legado es el denominador común en todos los negocios que he emprendido”, dijo entonces. Y añadía: “No pierdo mi tiempo en algo a menos que me apasione profundamente. Mi percepción de lo que significa el éxito, para mí, es muy diferente a la de la mayoría. Cuando me comprometo, lo hago al 100 %. Mi trabajo es dar hasta que sea lo mejor posible. Me inspiran las cosas que llenan un vacío, resuelven un problema o que aún no existen. De lo contrario, la oportunidad no me atrae. Intento desafiarme a mí misma y a quienes me rodean a pensar de manera diferente. Creo que gran parte del éxito está en la forma en que miras la vida”.

La revista Forbes estima que, con las ganancias de estas dos grandes giras y los acuerdos de patrocinio de este año ―como una serie de anuncios con la marca Levi’s que le dejó 10 millones de dólares―, Beyoncé obtuvo 148 millones de dólares antes de impuestos en 2025, lo que la convierte en la tercera artista mejor pagada del mundo. El primer lugar lo ocupa The Weeknd (298 milliones) y el segundo lugar es para Taylor Swift (202 millones).

Beyoncé fue la primera artista femenina en hacer una gira únicamente en estadios en 2016. En 2023 produjo una película de la gira del Renaissance World Tour y se llevó casi la mitad de 44 millones de dólares que recaudó la película en taquilla mundial. Este año, pese a éxitos como Texas Hold’Em, con más de 755.000 millones de reproducciones en Spotify, las ventas equivalentes a álbumes de la discografía fueron menos de la mitad de artistas como Sabrina Carpenter, Bad Bunny o The Weeknd, según datos del portal especializado Luminate.

De acuerdo con Forbes, los artistas ganan dinero principalmente de la venta de entradas de giras. Por eso, en 2024 la cantante Taylor Swift se convirtió en la artista musical femenina más rica del mundo. Fue gracias a su exitosa gira internacional The Eras Tour, que le arrebató el primer puesto a Rihanna, quien ostentaba el título de la más adinerada desde 2019. Este 2025, Swift permanece como la número uno en la lista, superando los 1.600 millones de dólares de patrimonio. La fortuna de Rihanna, en cambio, no se debe principalmente a su música, sino a sus negocios: Fenty Beauty, de cosmética, y Savage X Fenty, su marca de ropa interior.

También en 2024, el esposo de Beyoncé, el cantante Jay-Z, ocupó el quinto lugar en la lista de Forbes y se convirtió en el primer multimillonario del hip-hop con un patrimonio neto de 2.500 millones de dólares.