Tailandia libera a 18 soldados camboyanos capturados durante los combates de julio

Soldados camboyanos son recibidos por aldeanos a su llegada al paso fronterizo de Prum, en la provincia de Pailin, Camboya.

La liberación forma parte del acuerdo de alto el fuego que pone fin a unos choques que dejan un centenar de muertos y 700.000 desplazados

Tailandia ha repatriado este miércoles a 18 soldados camboyanos capturados durante los cinco días de combates del pasado julio, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés. La liberación era uno de los puntos del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre ambos países vecinos para poner fin a unos enfrentamientos militares que rebrotaron en diciembre y causaron alrededor de un centenar de muertos y cerca de 700.000 desplazados.

“A las 10.00 hora local (4.00, hora peninsular española), Tailandia repatrió a Camboya a los 18 soldados camboyanos detenidos”, ha informado Asuntos Exteriores en un comunicado, siguiendo con el acuerdo alcanzado el pasado sábado que estipulaba su devolución después de que el alto el fuego se hubiese “mantenido plenamente” durante 72 horas.

Soldados camboyanos capturados en julio reciben rosas de la gente a su llegada a la provincia de Pailin, Camboya. Soveit Yarn (REUTERS)

Tailandia añade que espera que Camboya “corresponda” al gesto “mediante acciones concretas para promover una paz duradera”, dos días después de acusar al país vecino de romper el acuerdo de alto el fuego con la intrusión de más de 250 aviones no tripulados en su territorio.

Los jefes de Defensa de Tailandia y Camboya firmaron el pasado sábado un acuerdo de cese al fuego con efecto inmediato en la frontera común.mbos Ejércitos se comprometieron a evitar provocaciones como el desplazamiento de tropas en las zonas limítrofes que han sido el escenario de la histórica disputa territorial, así como a garantizar el retorno seguro de los desplazados.

Hasta el viernes, según datos oficiales, al menos 43 civiles y 24 militares habían muerto en Tailandia, mientras se contabilizaban 31 civiles fallecidos en Camboya, que no informa de bajas en el sector castrense aun cuando numerosos informes hablan de decenas de soldados caídos. Los recientes enfrentamientos estallaron el 7 de diciembre, tras meses de tensiones y después de los cinco días de combates registrados a finales de julio, que dejaron medio centenar de fallecidos y donde Tailandia capturó a los citados soldados.

Los combates de hace cinco meses cesaron tras la mediación de varios países, entre ellos Estados Unidos. Los dos países asiáticos mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa.