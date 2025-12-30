Los ‘tickets’ que Ábalos pasó al PSOE: una comida para nueve en Navidad, “un menú” de 332 euros y cenas en distintos sitios a la misma hora

La auditoría externa sobre los pagos en efectivo del PSOE avala el funcionamiento de la caja del partido y descarta la financiación irregular. Pero el informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, advierte de anomalías en algunos recibos de gastos reembolsados al equipo de la Secretaría de Organización durante la etapa de José Luis Ábalos (de junio de 2017 a junio de 2021). Los dos expertos en Derecho Financiero y Tributario que han elaborado el documento ponen el foco en algunos tickets con importes “inusualmente” altos, como una factura por “un menú” de 332 euros en un restaurante de Madrid; o en conceptos que no se corresponden con lo esperable de una comida de trabajo, como la inclusión, en dos ocasiones, de un menú infantil, o una comida para nueve personas en un restaurante de valencia del día de Navidad de 2019.

La auditoría forense ha sido elaborada por Félix Alberto Vega Borrego y César Martínez Sánchez, catedrático y profesor titular, respectivamente, de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid. La horquilla de los importes de los recibos analizados oscila entre los 3 euros el más bajo y 703,95 el más alto, y también difiere mucho la horquilla de comensales, que van desde uno solo hasta 15, “con un recurrente consumo de menús cerrados”. En general se trataba de gastos de restauración habituales, comida, bebida, postre y café.

A la izquierda, menú cerrado para nueve comensales el día de Navidad de 2019. A la derecha, factura en un asador de Alboraya.

Para detectar posibles gastos “suntuarios o excesivos”, el informe toma como referencia la dieta de manutención que recoge un real decreto de 2002 sobre indemnizaciones por razón del servicio para el Grupo 1 (que engloba, entre otros, a los altos cargos, magistrados del Tribunal Supremo y embajadores). Esa norma cifra la dieta en 53,34 euros, pero los autores la han redondeado hasta los 60 euros por comensal porque no se actualiza desde 2005. En general, señalan, entre 2017 y 2019 los gastos que superaron ese umbral fueron menos del 5%. La situación cambia, sin embargo, en 2020, con un 25% de los recibos que superan la cifra de 60 euros por persona.

A ese año corresponden algunos de los casos “llamativos” que los autores han incluido en el documento. Entre ellos, una factura para “un menú del día” en un restaurante de Aranda del Duero (Burgos) por un importe de 193,5 euros, un gasto que el informe considera “extraordinario” y que “no se compadece con el coste por comensal propio de un menú del día”. El informe incorpora una imagen de este recibo, pero que, como muchos otros de los analizados, resulta prácticamente ilegible, aunque se observa que el ticket no recoge ningún detalle de la comida o la bebida consumida, solo el concepto “menú del día”. Tampoco puede leerse bien el recibo con el mayor importe de todos los analizados, 703,95 euros, por lo que no puede saberse a cuántas personas corresponde.

Sí puede leerse bien otro de los ejemplos sobre los que llama la atención el informe: un ticket por 289,5 euros para tres menús en el restaurante El Lagar, situado en la calle Ferraz de Madrid, a escasos metros de la sede del PSOE. Como este establecimiento era uno de los habituales de Ábalos y su equipo, los expertos han podido comparar el importe de esta factura con otras del mismo local (no incluidas en el documento) y concluyen que es “particularmente alta” (96,50 euros por comensal) y que no cuadra con lo que en otras ocasiones se ha cobrado en ese mismo establecimiento.

A la izquierda, factura con detalle de consumiciones; a la derecha, cuentas con menús cerrados como el del restaurante El Lagar.

Vega y Martínez destacan que la mayoría de los apuntes corresponden a recibos de restaurantes situados en el eje Madrid-Valencia, provincia de origen de Ábalos. Pero hay también comida en otras ciudades como Vigo, Santiago, Santander y Sevilla e incluso en localizaciones que el informe considera “particularmente llamativas”, como una comida en Andorra o una factura de Bruselas y otra de Brujas, todas ella en 2019.

En la mayoría de los recibos no consta la persona que realizó el gasto. En los casos en los que sí figura un nombre, suele ser el del entonces secretario de Organización y ministro de Transportes; quien fuera su asesor, Koldo García; y el que fue chófer del primero, Eduardo Cantos. Vega y Martínez concluyen que los destinatarios del recibo “parecen guardar una relación directa con la entonces secretaría de Organización del PSOE”, aunque apuntan alguna excepción relevante, como una factura “que parece ser” de un hotel a nombre de una mujer que se corresponde con la madre de la que entonces era pareja de Ábalos (el informe no recoge la imagen de este recibo). Fuentes del partido señalan que Ábalos era el responsable de autorizar la petición del reembolso, aunque en la mayoría de las ocasiones era Koldo García quien cobraba la liquidación y, supuestamente, la abonaba a la persona que hubiera realizado cada pago.

Hay también comprobantes de restaurantes realizados el mismo día y los autores los han analizado por si pudiera haber “algún tipo de yuxtaposición o incompatibilidad manifiesta”. En algunos casos, señalan que un recibo podría corresponder a la comida y otro a la cena, pero hay algunas liquidaciones que incluyen dos o más apuntes en un mismo restaurante en una misma franja horaria, ante lo que los autores del informe no encuentran una explicación “evidente”. Fuentes el PSOE señalan que puede tratarse de gastos realizados por distintas personas del equipo de Ábalos. Entre los ejemplos que citan los expertos se incluyen unas facturas del restaurante “La Chalana”, en Madrid, un establecimiento que ha sido citado en informes de la Guardia Civil por haber acogido reuniones entre los supuestos miembros de las tramas investigadas.

Varias facturas del restaurante madrileño La Chalana.

Este local era uno de los “habituales” para Ábalos, a juzgar por los recibos analizados. Y Vega y Martínez advierten de que hay algunos tickets con un importe muy superior al habitual en ese restaurante. Como “un menú” por 332 euros, lo que supone un “gasto extraordinario” muy por encima de los gastos medios habituales y que difiere el coste por comensal de otras facturas de ese restaurante.