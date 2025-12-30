Bukele dice que le gustaría seguir gobernando en El Salvador “10 años más”
El presidente salvadoreño asegura que no podrá dejar su cargo al menos hasta 2033 si es reelegido en 2027
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo en una entrevista divulgada este lunes con el youtuber español David Cánovas Martínez, conocido como The Grefg, que le gustaría seguir gobernando el país centroamericano por “diez años más”, aunque aclaró que es solo un deseo. “No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país, (...) pero si fuera por mí, yo sigo 10 años más”, sostuvo el mandatario en la entrevista grabada en la Casa Presidencial, en la capital salvadoreña, San Salvador.
Bukele, que no suele dar entrevistas a medios o periodistas de su país, aclaró: “Yo estoy diciendo (esto) como mi gusto, no quiere decir que esto tiene que pasar, puede ser que llegue hasta el 2027”, cuando termina el actual período presidencial.
El jefe de Estado salvadoreño reveló que tenía un acuerdo con su esposa, la primera dama Gabriela de Bukele, para estar frente al Gobierno hasta el año 2029, pero que una reforma exprés aprobada y ratificada en el Congreso por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) habría cambiado el plazo.
“El acuerdo que tengo con mi esposa, aunque está en negociación, es que llegamos hasta 2029, (...) pero yo lo que le he dicho es que si me presento a la otra elección, el período termina en 2033, entonces no me puedo ir”, indicó Bukele.
La Asamblea Legislativa, dominada por NI, aprobó y ratificó, en una sola jornada el 31 de julio sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 con la que el presidente Nayib Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.
Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y que concluiría en 2029. Sin embargo, con la reforma se adelantaron las elecciones presidenciales para 2027 para realizar ese año comicios generales y que a partir de ese año el período presidencial se extienda hasta los seis años.
Bukele señaló en ese momento que “el 90% de los países desarrollados permiten” esa reelección indefinida. “El 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”, apuntó en X, y añadió: “Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente se convierte en el fin de la democracia”.
