Dos de cada tres españoles creen que no es más fácil encontrar el amor en las ‘apps’ de ligue que de manera tradicional

Más del 70% de los españoles asegura que tener una relación es importante para una buena vida, según el primer estudio del CIS sobre este tema

Las relaciones amorosas y la manera en que las entendemos siguen cambiando en España. Así lo ha revelado la publicación del avance del primer estudio sobre Percepción social del amor, difundido por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) este miércoles, que ha preguntado a más de 5.000 personas sobre sus relaciones afectivas, la influencia de la religión en estas o las aplicaciones de citas para ligar, entre otros asuntos.

Pese a las ventajas que supone la tecnología para conocer a otras personas, dos de cada tres encuestados afirman que no es más fácil encontrar el amor a través de las aplicaciones de citas, mientras que un 73% de los encuestados asegura que la gente “miente más en estas apps que de manera tradicional”.

Entre las cuestiones relacionadas con la vida personal, el amor ocupa el cuarto lugar en importancia (91,5%), por detrás de la salud (99,1%), la familia (97,8%) y la amistad (94,0%). Según el estudio, más del 70% de los españoles cree que tener una relación amorosa es importante para tener una buena vida. El documento supone la radiografía más exhaustiva que se ha hecho sobre las relaciones afectivas y cómo las mujeres y los hombres en España entienden y viven el amor.

