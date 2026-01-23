La actriz Elizabeth Hurley rompe en llanto en el juicio contra ‘Daily Mail’ por el secreto revelado hace 20 años que no quería que su hijo conociera

La intérprete británica declaró ante el Tribunal Superior de Londres en la demanda contra Associated Newspapel Limited por obtención ilegal de datos. En la sala, el príncipe Enrique consoló al hijo de la modelo, Damian Hurley

Antes de acudir este viernes a Roma para el funeral de Valentino, la actriz Elizabeth Hurley tenía una cita ineludible el jueves en Londres para testificar en el caso que la enfrenta a Associated Newspapel Limited. En la sala, Hurley rompió a llorar al recordar que el padre de su hijo, Steve Bing, afirmaba que ella le había puesto “el nombre del diablo” a su primogénito, Damian Hurley. Algo que la modelo buscaba mantener en secreto, pero que los artículos publicados hace 20 años por el Daily Mail se encargaron de sacar a la luz y por los que hoy forma parte de la demanda contra el grupo editor del tabloide por obtención ilegal de datos. La también empresaria, de 60 años, sollozó mientras daba su testimonio: “Estaba mortificada pensando que mi hijo algún día fuera a leer todas estas cosas y me duele que hoy se estén volviendo a sacar y repetir”. “No quería que mi hijo lo leyera”, lamentó en su declaración. En la sala, el príncipe Enrique, uno de los siete denunciantes y quien compareció como testigo el pasado miércoles, consolaba a Damian Hurley mientras su madre declaraba. El juicio continúa.

Hurley ha vuelto a enfrentarse a un pasado que lleva años intentando dejar atrás. En 2001, anunció que estaba embarazada con el hijo del empresario. Inicialmente, el productor de Hollywood negó ser el padre de Damian Hurley y eso generó una gran cobertura mediática. En 2002, una prueba de ADN confirmaría su paternidad. Según dijo ella ante el tribunal londinense, le confió a David Furnish ―cineasta y esposo del cantante Elton John; también dos de los demandantes― durante una conversación en la mansión de John en Windsor, que Bing la acusó de nombrar a su hijo en honor al personaje del niño diabólico de la película de terror Omen II (1978). La actriz alegó ante el tribunal que su conversación “debió ser grabada con micrófonos ocultos y sus teléfonos habían sido intervenidos”. “No creo que David Furnish haya bajado las escaleras y haya llamado a la línea directa del Daily Mail y les haya dicho eso”, añadió. “Fue tan doloroso... Hablé con tan poca gente”.

La intérprete dijo que la información “podría haber sido proporcionada por Steve Bing, pero no se puede preguntarle por qué está muerto”. El productor de cine se quitó la vida en 2020 al saltar desde el piso 27 de un edificio en Los Ángeles. Hurley afirmó también que no sabía que la revista Vanity Fair informó de detalles de su conversación con Furnish sobre el nombre de su hijo antes de que la historia se publicara en el Daily Mail. Pero aseguró que sus amigos cercanos, incluido William Cash, a quien conoció cuando era corresponsal de Hollywood de The Times, pedían permiso antes de dar citas para artículos sobre ella.

Hurley reclama por 15 artículos que, según afirma, incluían información obtenida de forma ilícita de detalles médicos sobre su embarazo y discusiones con Bing. Ella es una de las siete personas que han demandado a Associated Newspapers por presuntas vulneraciones de la privacidad. Entre los demandantes están el príncipe Harry, el cantante Elton John, y su esposo, David Furnish, quienes afirman que son víctimas de la recopilación ilegal de información por parte del medio. La empresa ha calificado las acusaciones en su contra como “calumnias absurdas” y su representante le dijo al tribunal que muchos de los artículos contenían información de “fugas” de los círculos sociales de las celebridades.

Enrique de Inglaterra se encuentra en Londres desde el pasado domingo para acudir a su juicio contra Associated Newspapel Limited. En la imagen, durante la sesión del jueves 22 de enero. NEIL HALL (EFE)

“Los actos ilegales del Mail contra mí implican: la intervención de mis teléfonos y de mis conversaciones telefónicas en vivo; colocar micrófonos en las ventanas de mi casa; robar mi información médica cuando estaba embarazada de Damian y otras cosas monstruosas e increíbles”, declaró la modelo en la evidencia escrita. Y añadió: “Me devastó. No me había encontrado con esta brutal invasión de la privacidad en ninguna de mis dos batallas con los otros periódicos. Me sentí aplastada. Fue una completa violación de la privacidad”.

En 2020, la modelo descubrió la “brutal invasión de privacidad” gracias a su exnovio, el actor Hugh Grant, cuando él le dijo que podía presentar una demanda contra el grupo editorial Mirror Newspapers por hackear su teléfono. Declaró ante el tribunal que donó a Hacked Off, un grupo que hace campaña por la reforma de la prensa que apoya Grant, la totalidad de la indemnización que obtuvo de Mirror Newspapers: 350.000 libras.