El príncipe Enrique volverá al Reino Unido para testificar en el caso contra el ‘Daily Mail’ por violación de su intimidad

El duque de Sussex y otros seis demandantes, incluido Elton John, comparecerán el 22 de enero en el juicio que, previsiblemente, pondrá fin a su batalla judicial contra la prensa británica por recabar información con supuestas prácticas ilegales

Enrique de Inglaterra (41 años) librará el último enfrentamiento de su batalla judicial contra la prensa británica la semana que viene, cuando se inicie el juicio de su demanda por violación de privacidad contra Associated Newspapers Limited (ANL), el grupo editor del poderoso periódico Daily Mail. La primera vista está prevista para el próximo lunes, 19 de enero, en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, pero el príncipe Enrique y los otros seis demandantes, entre los que está el cantante Elton John, no comparecerán hasta el jueves, 22 de enero. Será el primer viaje al Reino Unido del duque de Sussex en cuatro meses —desde septiembre de 2025, cuando acudió a los WellChild Awards—.

El hijo menor del rey Carlos III —con quien se reunió brevemente en septiembre—, que era un niño de 12 años cuando su madre, la princesa Diana, murió en un accidente automovilístico en 1997 mientras era perseguida por paparazis, lleva años denunciando las tácticas a menudo agresivas de los medios británicos y se ha comprometido a llevarlos a los tribunales. Una causa a la que, esta vez, además de Elton John y su marido, David Furnish, también se han sumado las actrices Liz Hurley y Sadie Frost, la activista Doreen Lawrence y el exlegislador británico Simon Hughes. Associated Newspapers, por su parte, siempre ha rechazado cualquier irregularidad a la hora de conseguir información sobre estos personajes, calificando las acusaciones de “difamaciones absurdas” y parte de una conspiración.

Durante nueve semanas, Enrique de Inglaterra y el resto de demandantes declararán ante el Tribunal Superior de Londres y serán interrogados por los abogados de Associated Newspapers. La del próximo jueves será la segunda comparecencia judicial del príncipe como testigo en tres años, tras convertirse en 2023 en el primer miembro de la realeza británica en declarar en un tribunal en más de un siglo, al testificar como parte de otra demanda contra Mirror Group Newspapers (MGN) —en la que también participó Elton Jhon—. El equipo legal de los demandantes también interrogará a altos funcionarios y exmiembros de Associated Press, incluyendo a varios editores de periódicos británicos. Hay mucho en juego para ambas partes, no solo por la reputación de los medios y de los demandantes, sino también porque se prevé que los costos legales asciendan a decenas de millones de libras.

El príncipe Enrique y su mujer, Meghan Markle, han citado repetidamente el acoso mediático como uno de los principales factores que los llevaron a renunciar a sus deberes reales y a mudarse a California con sus dos hijos, en 2020. Elton John, por su parte, también tiene su propio historial judicial contra la prensa británica, habiendo demandado con éxito a otros periódicos por difamación. En 1988, por ejemplo, recibió un millón de libras de The Sun tras llegar a un acuerdo por una acusación falsa sobre su vida privada.

Elton John en el Tribunal de Londres, donde, igual que el príncipe Enrique, testificó como parte de una demanda contra Mirror Group Newspapers (MGN) en marzo de 2023. HENRY NICHOLLS (REUTERS)

Después de que Enrique de Inglaterra ganara su demanda contra Mirror Group Newspapers en 2023, cuando obtuvo una indemnización por daños y perjuicios, una disculpa y cierta admisión de irregularidades por parte del grupo News Group Newspapers (NGN) de Rupert Murdoch, el caso contra Associated podría ser el más significativo para el duque de Sussex. Además, marcará, previsiblemente, la última disputa abierta en los tribunales en torno a las acusaciones de espionaje telefónico que han perseguido a la prensa británica durante más de 20 años.

El gran escándalo de la práctica de acceder ilegalmente a los buzones telefónicos de políticos, miembros de la realeza y famosos, entre otros personajes públicos, irrumpió con fuerza en la agenda pública en 2011, lo que llevó al cierre del tabloide News of the World de Murdoch, al encarcelamiento de su exeditor —quien luego trabajó como jefe de comunicaciones para el ex primer ministro David Cameron— y a una investigación pública. Desde entonces, el NGN de ​​Murdoch y el Mirror Group han pagado cientos de millones de libras a las víctimas de esta actividad ilegal.