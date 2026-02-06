David Furnish acusa al ‘Daily Mail’ de titulares “homófobos” y su esposo, Elton John, de actuar más allá de la “decencia humana”

El juicio contra el grupo editor del poderoso periódico Daily Mail, tras la demanda de siete figuras de alto perfil encabezada por Enrique de Inglaterra, sigue causando estragos a los involucrados. Tras la declaración del príncipe diciendo que hicieron la vida de su mujer “un infierno”, la actriz Elizabeth Hurley rompió en llanto hace dos semanas en su declaración por el secreto revelado hace 20 años por el tabloide y que no quería que su hijo conociera, y ahora ha sido el turno de David Furnish y Elton John, los dos últimos en prestar declaración. El director y productor de cine canadiense lo hizo este jueves ante el Tribunal Superior de Londres, y afirmó que los artículos publicados, supuestamente con técnicas de espionaje y obtención ilegal de datos por parte del grupo Associated Newspaper Limited, causaron un “desgarro” para la familia Furnish-John. Especialmente por la publicación que contenía detalles sobre el nacimiento por vientre de alquiler de uno de sus hijos. Además, Furnish acusa al diario británico de que los titulares de varias de estas publicaciones sobre el matrimonio habían sido “activamente homófobos”. Este viernes ha sido el turno de Elton John, quien se ha expresado su indignación: “Considero aborrecible la intrusión deliberada del periódico en mi salud y en los detalles médicos relacionados con el nacimiento de nuestro hijo Zachary, e incluso fuera de los estándares más básicos de la decencia humana”.

El cantante, quien se ha disculpado por tener que comparecer por videoconferencia debido a sus problemas con la vista, ha afirmado que fue gracias a Elizabeth Hurley, quien contrató a un investigador privado, que se enteraron de que sus teléfonos fijos —ha dicho que no tiene móvil— habían sido intervenidos cuando su amiga se alojaba con él. “Cuando nos dimos cuenta de la gravedad de lo sucedido... nos indignamos”, ha declarado. Cuando el grupo editor del Daily Mail insinuó que la información podía provenir de su propio portavoz o de otras fuentes legítimas, como su círculo de amigos, el cantante ha afirmado tajante: “Mis amigos no hablan con la prensa y, para ser sinceros, por eso siguen siendo mis amigos”. Y le ha sugerido a la abogada que se centrara en las “cosas horrendas” que había hecho Associated Newspaper Limited. “Nunca he tenido miedo de defender mis derechos ante la prensa británica cuando creo que me han tratado mal o que ha habido una injusticia”, ha asegurado.

Entre los diez artículos impugnados por la pareja, difundidos entre 2002 y 2015, la demanda incluye uno publicado tras el nacimiento, el 25 de diciembre de 2010, de su hijo Zachary Furnish-Jonh, de 15 años. El titular decía: “Elton: ‘soy el papá’; Figura como el ‘Padre’ del hijo nacido por gestación subrogada en un documento oficial, y David Furnish como la ‘Madre”. “Este es el artículo en donde publicaron el certificado de nacimiento de Zachary, fue desgarrador”, testificó el jueves Furnish, también a través de videoconferencia. “Todo este asunto fue indignante porque, durante toda la planificación y el proceso increíblemente privado de que una gestante subrogada llevara a nuestro hijo, nuestra prioridad número uno fue protegerla… Gestionamos todo el proceso como una operación militar. El mundo no tenía ni idea de que íbamos a tener un bebé, y queríamos que siguiera siendo así”, explicó. “Nos indigna que hayan violado nuestra casa familiar y hayan robado el certificado de nacimiento de nuestro hijo antes de que tuviéramos la oportunidad de verlo nosotros mismos”. El cantante, en una declaración previa por escrito, afirmó: “Ha sido realmente repugnante para David y para mí ver la revelación de nuestro caso, con Zachary como blanco cuando recién nacía, con David y conmigo como blancos, y conmigo mismo siendo blanco cuando estaba enfermo”. El grupo Associated Newspapers Limited asegura que el certificado de nacimiento fue proporcionado por la oficina de registro civil local de Los Ángeles tras una solicitud legítima de un periodista.

Elton John, y David Furnish, en el desfile de la colección de alta costura primavera-verano 2026 de Valentino, el 28 de enero de 2026 en París. Aurelien Morissard (AP)

Furnish afirmó que él y Elton John “tienen una larga y difícil historia con el Daily Mail” y acusa al periódico de publicar “innumerables artículos críticos y de miras estrechas” sobre la pareja. “Artículos claramente diseñados para socavar nuestra identidad y nuestra forma de vida”, añadía. Entre los 10 artículos también está uno de 2007 publicado en The Mail on Sunday —propiedad del mismo grupo— sobre un concierto para conmemorar el décimo aniversario de la muerte de la princesa Diana, quien falleció en un accidente automovilístico en 1997. Furnish y Elton John se quejan de la publicación titulada “Choque entre los príncipes y el Palacio por la fiesta nocturna en honor a Diana”. El cantante fue el encargado de abrir y cerrar el evento por la cercanía y respeto que tiene hacía la familia. “Elton siente un enorme cariño por ambos chicos [los príncipes Guillermo y Enrique], dado la terrible pérdida que sufrieron y los desafíos a los que se enfrentaron al perder a su madre a una edad tan temprana y de forma tan pública”, declaró Furnish. “Pero todas esas habían sido conversaciones entre bambalinas y directamente entre Enrique y Elton. Habían sido privadas entre ellos”.

El príncipe Enrique afirmó en su declaración como testigo que pensaba que él y Elton John, quien también ha mediado para que vuelva a acercarse a su familia, habían intercambiado mensajes de voz sobre el concierto, por lo que los teléfonos probablemente habían sido intervenidos. Sin embargo, los abogados del periódico británico sostienen que la información que obtuvieron para su artículo procedía de fuentes reales. “Saber que pudieron hacernos esto mediante información robada, la asignación de investigadores privados y la intervención y grabación de nuestras llamadas telefónicas en directo es una abominación”, añadió Furnish en su declaración. “Elton y yo estamos profundamente afectados por la incertidumbre de no saber cuántas veces fuimos blanco de ataques, especialmente en relación con los registros médicos de Elton, ya que siempre estaba entrando y saliendo del hospital”. Y añadía: “Nos indigna que hayan usado nuestras amistades en nuestra contra al robarnos información”.

Elton John y David Furnish son los últimos en presentar declaración, después de que el príncipe Enrique, las actrices Sadie Frost y Elizabeth Hurley, el exdiputado liberal demócrata Simon Hughes y la baronesa Lawrence de Clarendon hayan testificado. Se espera que la semana que viene continúen declarando algunos de los abogados de las víctimas, en un proceso judicial de nueve semanas que, se prevé, concluirá a finales de marzo, tras lo cual el tribunal emitirá su fallo.