Muere a los 21 años la modelo Cristina Pérez Galcenco, hija del exfutbolista Nacho Pérez

La joven, asidua a la Pasarela Campoamor de Oviedo, fue encontrada sin vida por causas naturales el martes en su vivienda, en la provincia de Málaga

La modelo Cristina Pérez Galcenco ha fallecido a los 21 años por causas naturales en su vivienda situada en Caleta de Vélez, en la provincia de Málaga, según han confirmado a la agencia Efe fuentes de su entorno.

Pérez Galcenco, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado martes 3 de febrero, era hija del exfutbolista del Sporting de Gijón Nacho Pérez, portero del club asturiano en la década de los setenta y debutante en primera división en la temporada 1975-1976, y de Tatiana Galcenco.

Según La Nueva España, los restos de la modelo, que se había trasladado a Caleta de Vélez para asistir a un curso, serán velados a partir de las 17.00 horas de este viernes, en el tanatorio Puente Nora de Lugones, en Asturias. Su funeral se celebrará en la iglesia parroquial de San Félix de Lugones, en la misma localidad, el sábado 7 de febrero.

Nacida en Lanzarote, Pérez Galcenco se trasladó con pocos meses a vivir a Lugones con su familia. La modelo era asidua desde hace años de la Pasarela Campoamor, celebrada cada año en Oviedo y que supuso su inicio profesional, a los 14 años. Desde el perfil en Instagram del evento de moda han querido despedir este jueves a la joven con imágenes de ella desfilando. Junto a la publicación, el mensaje de la organización es sencillo: el emoticono de una paloma.

Había desfilado ya en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y en las semanas de la moda de París o Milán, según ha recordado el diario asturiano. La modelo había participado también en campañas publicitarias para marcas como Stradivarius y presentado colecciones de moda para Versace y Louis Vuitton.