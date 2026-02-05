Britney Spears dice tener suerte de estar viva a pesar de lo mal que la ha tratado su familia: “Les tengo miedo”

Las publicaciones de Britney Spears (Misisipi, 44 años) en Instagram, donde tiene 42,2 millones de seguidores, no suelen dejar indiferente a nadie. Normalmente, son los vídeos de sus extravagantes bailes medio desnuda los que suscitan miles de comentarios, pero esta vez ha sido una intensa reflexión sobre la familia lo que está dando mucho que hablar. “¡No he bailado en un mes porque me rompí el dedo del pie dos veces!”, avisaba este miércoles 4 de febrero al final de una publicación ilustrada con la mano de un bebé que agarra el dedo de un adulto.

La publicación, que en las primeras 10 horas ha acumulado más de 76.000 Me gusta, está cargada de reproches hacia su familia. “Como personas, todo lo que realmente queremos es sentirnos conectados el uno con el otro y nunca sentirnos solos... Para aquellos de vosotros que tenéis familiares que os han dicho que ayudaros es aislaros y haceros sentir increíblemente excluidos... estaban equivocados”, comienza el texto que acompaña a la imagen. “Como personas, podemos perdonar, pero nunca olvidamos. ¡El anhelo y la nostalgia por el contacto siempre son cruciales! Soy increíblemente afortunada de estar viva, teniendo en cuenta cómo me trató mi familia en un momento de mi vida, y ahora les tengo miedo”, reconoce la cantante de Toxic o Gimme More.

Este post llega después de varios años en los que la artista se ha sincerado públicamente sobre sus sentimientos encontrados hacia los miembros de su familia, incluidos su padre, Jamie (73 años), su madre, Lynne (70) y su hermana Jamie Lynn (34). Con el único que parece mantener una mejor relación es con su hermano, Bryan (48 años). “Es raro cómo Dios obra de maneras misteriosas. Amigos míos, ¿qué creéis que está diciendo hoy? Porque para ser totalmente sincera con vosotros, digan lo que digan, nunca asumirán la responsabilidad por lo que hicieron. Así que hoy he hecho tarta de queso y debo decir que está muy buena. ¡Mi vecino se ha unido a mí con leche!”, concluye el mensaje, que, como es habitual en sus reflexiones, es algo caótico.

La estrella de finales de los noventa y principios de los dos mil estuvo 13 años bajo la tutela de su padre, desde 2008 hasta 2021, lo que le daba a Jamie Spears el control sobre sus finanzas —hay documentos judiciales que demuestran que se adjudicó alrededor de seis millones de dólares a lo largo de esos años—, decisiones médicas y cualquier otro tipo de procedimiento personal y profesional. Tras un largo procedimiento judicial, Jamie fue destituido de su cargo de tutor del patrimonio de Spears en septiembre de 2021, después de que el abogado de la cantante pidiera al tribunal que lo suspendiera, y toda la tutela finalmente se dio por terminada en noviembre de ese año.

Antes de concluir la tutela, la cantante testificó contra su padre, alegando que la obligó a realizar la gira Piece of Me, de 2018, y su residencia en Las Vegas. La ganadora del Grammy también contó en sus memorias publicadas en 2023 (The Woman In Me; en español, La mujer que soy) que Jamie la drogó con una droga “muy fuerte” conocida como litio cuando no cooperaba durante los ensayos, que la obligó a ir a rehabilitación y que la amenazó con no ver a sus dos hijos (Sean Preston Federline, de 20 años, y Jayden James Federline, de 19) si no colaboraba. Además, compartió que le exigieron tomar anticonceptivos y le prohibieron casarse o tener otro bebé.

De izquierda a derecha: Jamie Spears, Bryan Spears, Jamie-Lynn Spears, Britney Spears y Lynne Spears en una foto de 2003. KMazur (WireImage)

Mientras el vínculo con su padre sigue bastante resentido y no hay señales de un acercamiento, la cantante sí que mostró en 2023 cómo celebraba el cumpleaños junto a su madre. En ese momento, una fuente cercana a ella le dijo a People que Spears “aún estaba dolida, porque sentía que su madre podría haber hecho más por ayudarla”, pero Lynne “se estaba esforzando mucho por estar en la vida de Britney”.

Durante las últimas Navidades, Spears compartió una foto de un árbol de Navidad en Instagram con lo que parecía un comentario sarcástico sobre los planes vacacionales de su familia. “Feliz Navidad tardía a mi hermosa familia, que nunca me ha faltado al respeto, ni me ha hecho daño, ni ha hecho nada completamente inaceptable, ni ha causado un trauma increíble, de esos que no se pueden arreglar…”, escribió el 28 de diciembre: “A mi querida e inocente familia… siento mucho haber estado ocupada esta Navidad, pero sin duda apareceré y les daré una sorpresa pronto… ¡Estoy deseando que lleguen!”.