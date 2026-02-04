El padre de Nicola Peltz aconseja a su hija y a Brooklyn Beckham: “Manténganse alejados de la prensa”

El multimillonario inversior Nelson Peltz ha participado en un evento del ‘The Wall Street Journal’ en el que no ha podido evitar ser preguntado por el mediático drama familiar de su yerno con los Beckham

Nelson Peltz (Nueva York, 83 años) es un inversor multimillonario, cofundador de la firma Trian Fund Managment y conocido por su influencia en juntas directivas de grandes empresas como Wendy’s, una cadena de restaurantes de comida rápida. Según Forbes, ha acumulado una fortuna de 1.600-1.800 millones de dólares. Discreto sobre su vida familiar, ni siquiera tiene redes sociales públicas. Pero en las últimas semanas, Nelson Peltz ha renunciado al anonimato y ha pasado a ser conocido por una gran mayoría como “el padre de Nicola Peltz”. Y todo estalló por los aires con el comunicado en el que Brooklyn Beckham, su yerno, cortó lazos con sus padres, el poderoso matrimonio formado por sir David Beckham y Victoria.

Hasta tal punto es el interés por el mediático drama familiar de los Beckham que el multimillonario inversor no ha podido evitar que le pregunten al respecto en el WSJ Invest Live, un evento del The Wall Street Journal dedicado a la comunidad de inversión global, celebrado este martes en Palm Beach (donde tiene la lujosa mansión en la que se casó su hija). En la sesión de preguntas y respuestas, le preguntaron directamente sobre su hija Nicola, y Peltz respondió con ironía: “¿Mi familia ha estado recientemente en la prensa? No me había percatado".

Después le preguntaron si había aconsejado al joven matrimonio sobre cómo manejar la situación, y él respondió: “Mi consejo es que se mantengan alejados de la prensa. ¿De qué sirvió eso?”. Claramente de poco, porque desde el 19 de enero no hay día que no ocupen un titular. “Mi hija y los Beckham son otra historia, y no estamos hoy aquí para cubrir eso”, continuó. “Pero les diré que mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos”.

Nelson Peltz, que hasta ahora había permanecido lejos de la prensa de entretenimiento, también apareció como el protagonista de titulares a finales del mes de enero después de que la periodista inglesa Marina Hyde afirmara que le da a su hija un millón de dólares al mes. Algo sobre lo que ninguno de los involucrados en la historia se ha pronunciado.

Nicola Peltz es una de las ocho hijas que el magnate neoyorquino comparte con su esposa Claudia Heffner Peltz (tiene otros dos más de su primer matrimonio). En ocasiones anteriores, la actriz y modelo ha dicho que sus padres son “anti Hollywood” y que intentaron convencerla en más de una ocasión de que no se dedicara al mundo del entretenimiento. En la familia solo ella y su hermano Will, también modelo y actor, buscan un hueco en la industria.

La relación entre los Peltz y Brooklyn Beckham parece ser cercana, y han sido fotografiados juntos en varias ocasiones. Además, Nicola también se encarga de demostrar esa cercanía familiar compartiendo fotos en su cuenta de Instagram (en la que acumula 3,4 millones de seguidores); como hizo durante las pasadas Navidades, que pasaron todos juntos. También, Brooklyn Beckham asistió a la celebración del 83º cumpleaños de su suegro en junio del año pasado, después de su notoria ausencia en las dos fiestas por el 50º cumpleaños de su padre, un mes antes (en su explosivo mensaje dijo que fueron rechazados por su padre en la fiesta de Londres). Y en la renovación de sus votos en agosto de 2025 estaba presente el padre de la novia, pero no la familia del novio.

El pasado 19 de enero, Brooklyn Beckham, el primogénito de David y Victoria Beckham, decidió cortar lazos con su familia a través de un comunicado en sus historias de Instagram. “No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado [en referencia a lo que se ha dicho sobre su esposa], estoy defendiéndome por primera vez en mi vida”, escribía en el mensaje en el que acusaba a sus padres de querer sabotear su matrimonio con Nicola Peltz. También tenía palabras para dos de sus hermanos, a los que acusó de haberle bloqueado en redes.

Por el momento, la familia Beckham no se ha pronunciado al respecto. David Beckham habló del peligro de las redes sociales unas horas después de la bomba explosiva de su hijo, en el Foro Económico Mundial de Davos. Y una semana después del escándalo, aparecían como un frente unido en París cuando Victoria Beckham fue condecorada con el título de Oficial de las Artes y las Letras, ofreciendo un discurso de agradecimiento en el que tuvo palabras para su esposo (de los primeros inversores de su firma de moda) e hijos.