Famosa y desconocida a la vez: así es Nicola Peltz, mujer de Brooklyn y protagonista de la ruptura familiar de los Beckham

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y el resto de su famosa familia era evidente desde hace meses. No lo habían dicho con palabras, pero sí con hechos. El mayor de los cuatro hijos de David y Victoria Beckham, de 26 años, no acudió el pasado mayo a la gran celebración por el 50º cumpleaños de su padre ni tampoco a su nombramiento oficial como caballero, en noviembre. Su ausencia en todas las reuniones familiares importantes —y la de su familia en su renovación de votos el pasado agosto— llevaba tiempo reflejando que algo no va bien, pero sus padres han seguido sonriendo de cara al público como si el aparentemente perfecto linaje Beckham siguiera inmutable, como si siempre hubiesen sido cinco, en vez de seis.

O siete, porque en medio de todo está Nicola Peltz (Nueva York, 31 años), la mujer de Brooklyn desde 2022, a quien se ha señalado en medios y redes como origen y detonante de este enfrentamiento familiar silencioso. Pero Brooklyn se hartó de tanto silencio el pasado lunes. “No quiero reconciliarme con mi familia”, confirmaba en un explosivo mensaje en sus stories de Instagram, donde, por fin, explicaba los motivos de su ruptura con los Beckham y que tiene como protagonista involuntaria a Nicola, quien, en realidad, nunca ha necesitado asociarse a ese apellido —de hecho, ambos han adoptado la combinación Peltz Beckham—.

“Mis padres han tratado incansablemente de arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”, advertía Brooklyn en su escrito. Su texto está lleno de referencias a su esposa y a lo mal que se han portado sus padres con ella, saboteando su enlace o prohibiéndole acudir al cumpleaños del exfutbolista. “La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola ‘no era de mi sangre’ y que ‘no era familia”; “Mi familia le ha faltado al respeto constantemente a mi esposa, por mucho que hayamos intentado unirnos” o “La idea de que mi esposa me controla es completamente errónea. Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida” son algunas de ellas. Y mientras estas inesperadas confesiones de su marido incendiaban las redes sociales y han acaparado desde entonces incontables titulares en medios de todo el mundo, a Peltz lo que le afectaba era la muerte de Valentino. Justo a la misma hora que Brooklyn se sinceraba en sus stories, ella utilizaba las suyas para homenajear con tres fotos al diseñador de la firma italiana que le hizo su vestido de novia, como si lo otro no fuera con ella, haciendo gala de una discreción que no impide que todo el mundo opine sobre su vida.

Nicola Peltz es famosa y desconocida a la vez. Es imposible esquivar lo primero cuando te casas con el primogénito de uno de los matrimonios más mediáticos del mundo, dueños de un imperio de más de 500 millones de libras —unos 576 millones de euros—, según estima Sunday Times. Sin embargo, la familia de ella es todavía mucho más rica. Nicola es hija de Nelson Peltz, un inversor estadounidense con una fortuna estimada en 1.600 millones de dólares —unos 1.363 millones de euros—, según Forbes. La nuera de David y Victoria Beckham es la sexta de los ocho hijos que el empresario ha tenido con su actual mujer, la exmodelo Claudia Heffner. Completan la familia los otros dos herederos que tuvo durante su anterior matrimonio con Cynthia Abrams, hija del cofundador de Emerson Radio Corporation. “Mis padres llevan juntos más de 40 años y siguen actuando como niños enamorados, se pasan el día besándose. Poder crecer con eso es muy bonito. Nunca me conformaría con menos”, confesó Nicola en una entrevista con Cosmopolitan en 2023.

Nelson Peltz, su amigo Elon Musk, Nicola Peltz y su hermano Will Peltz en el estreno de 'Lola' en Los Ángeles, en febrero de 2024. Michael Buckner (Variety via Getty Images)

La actriz y modelo estadounidense, que debutó como guionista y directora en 2024 con la película independiente Lola —donde interpreta a una joven que trata de sacar a su hermano de un hogar tóxico—, ha cubierto con Brooklyn sus aspiraciones amorosas, después de sus breves romances con Justin Bieber o Anwar Hadid, hermano menor de las modelos Bella y Gigi. En lo profesional, últimamente, tampoco le van mal: acaba de anunciarse que formará parte del elenco de la película Prima —“Todavía me parece irreal que mis sueños más locos se hayan hecho realidad”, celebró en Instagram al compartir la noticia— y ha protagonizado el thriller en fase de posproducción Pretty Ugly, donde interpreta a una joven obsesionada con el físico y las redes sociales.

Sin embargo, cuanto más trabaja Peltz, menos frecuentes son sus entrevistas. Quizás porque, desde que empezó su relación con Brooklyn Beckham en 2020, casi todos los titulares se centran en su pareja y, sobre todo, en su suegra. “He dicho esto muchas veces: no hay enemistad [con Victoria]. No sé, nadie quiere escribir sobre las cosas buenas. Es muy raro cuando sabes la verdad y luego lees algo totalmente equivocado”, criticó en Cosmopolitan. “¡No es una disputa! ¿Por qué dicen disputa? Ya sabes, ninguna familia es perfecta”, defendió en The Times en 2022, cuando no haber llevado un vestido de la marca de Victoria Beckham en su boda se entendió como un agravio a la ex Spice Girl. En ese momento, Peltz aseguró que las dos estaban muy ocupadas y no tuvieron tiempo de perfeccionar el traje. Brooklyn, en cambio, echa ahora toda la culpa a su madre en su comunicado de esta semana: “Canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por lucir su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo”.

Después de la polémica boda en abril de 2022 en una extensa finca de los Peltz en Palm Beach, el matrimonio Peltz Beckham se ha distanciado de la familia del novio no solo de forma simbólica, también literal. Mientras el resto de los Beckham tienen su exclusiva residencia principal en Londres, ellos decidieron asentarse en una espectacular mansión —aunque menos que la casona de 27 habitaciones en la que se crio Nicola— de Beverly Hills, a 9.000 kilómetros. Ambos comparten pildoritas de su idílico día a día en California en sus respectivos perfiles de Instagram, donde hace tiempo que no hay ni rastro de los Beckham ―ella borró a principios de enero todo el contenido en el que salían y en el perfil de Brooklyn hay que bajar hasta diciembre de 2024 para encontrar una foto con ellos—, pero sí contenido en el que posan felices con la familia de ella. “Estoy tan agradecida por mis chicos”, escribió Nicola el 3 de enero junto a una foto en la que le acompañan su marido y su hermano Bradley, jugador profesional de hockey sobre hielo.

Brooklyn se define en redes como emprendedor, después de fundar en 2024 la marca de salsas picantes Cloud23; y ella, además de su trabajo en la industria cinematográfica, destaca su faceta de “activista canina”. En 2022 ayudó a fundar Yogi’s House, un refugio canino centrado en rescatar a perros en riesgo inmediato de ser sacrificados, una labor que le valió el premio PETA —otorgado por la organización de Personas por el Trato Ético de los Animales— ese mismo año. Sin embargo, según narra Brooklyn en su escrito, la inocua vena animalista de su mujer también ha originado conflictos familiares. “Durante años nos hemos esforzado por estar presentes y apoyar cada desfile de moda, fiesta y evento de prensa para mostrar a nuestra ‘familia perfecta’. Pero la única vez que mi esposa le pidió a mi madre que apoyara a los perros desplazados durante los incendios de Los Ángeles, mi madre se negó”, reprocha.

De izquierda a derecha: Cruz, Harper, David, Victoria y Romeo Beckham junto a Brooklyn y Nicola Peltz Beckham (muy conjuntados) tras un desfile de la firma de la matriarca durante la semana de la moda de París de 2022. Darren Gerrish (WireImage for Victoria Beckham)

El comunicado del primogénito de los Beckham ha inspirado ya incontables noticias, análisis y columnas, sobre todo en los medios británicos. “Sé cómo se siente Brooklyn Beckham. Mi madre también saboteó mi boda”, titula The Telegraph un artículo de opinión firmado por un autor anónimo. El Daily Mail ha creado una encuesta para saber si sus lectores están en el equipo de Brooklyn o en el del resto de la familia. De momento, van ganando los Beckham. The Times ha llevado a cabo un exhaustivo análisis sobre cómo afecta el testimonio de Brooklyn a la marca Beckham, aunque son Peltz y su marido los que en junio tuvieron que contratar al publicista y gestor de crisis Matthew Hiltzik —entre sus clientes están Harvey Weinstein y Johnny Depp— para manejar las consecuencias de sus problemas con la familia.

Según indica el Daily Mail, Hiltzik partió peras con la pareja días antes del explosivo comunicado, harto de que se negaran a seguir su consejo de mantenerse al margen. Brooklyn, desde luego, no lo ha hecho. Nicola, en cambio, no ha alimentado la trifulca ni parece que vaya a hacerlo, siguiendo la estela de sus suegros, por mucho que la prensa intente buscar dobles sentidos en cada palabra que dicen o publican estos días. Mientras el supuesto “baile inapropiado” de Victoria Beckham en la boda de su hijo —“Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”, dice Brooklyn en el escrito— desata una avalancha de memes en internet, la diseñadora guarda silencio. Como su nuera. Porque a pesar de lo mucho que se habla de sus diferencias, tienen bastante en común. Sus vidas, su carácter enigmático y hasta el poso machista con el que muchas veces se describen sus supuestas desavenencias, se parecen más de lo que probablemente les gustaría.