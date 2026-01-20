David Beckham habla en Davos del peligro de las redes sociales tras la explosiva publicación de su hijo Brooklyn

Horas después de las explosivas declaraciones sobre sus padres de Brooklyn Beckham en los stories de su Instagram, miles de internautas y medios de comunicación de todo el mundo están pendientes de la reacción de David y Victoria Beckham, con quienes su hijo ha roto todos los lazos y ha anunciado que no quiere ninguna reconciliación. Así que no es de extrañar que un periodista le lanzara al exfutbolista una pregunta al respecto a su llegada al Foro Económico Mundial de Davos. El hoy empresario, como era de esperar, no le ha contestado. Él ha viajado a Suiza para hablar de la importancia de la salud mental y de las redes sociales. Y ha pronunciado una frase que muchos han interpretado como una reacción a las acusaciones de su primogénito.

“Siempre he hablado de las redes sociales y su poder. Para bien y para mal”, ha comenzado Beckham su participación cuando le preguntaron su opinión sobre las plataformas digitales en el programa de finanzas Squawk Box de la cadena británica CNBC. Según ha explicado, ha intentado educar a sus hijos sobre los peligros en internet, pero asegura que ellos “han cometido errores”. “Hemos hablado de lo negativo [de las redes sociales]: de a lo que los niños pueden acceder hoy en día; puede ser peligroso”, ha dicho Beckham durante el programa al que acudió para hablar de deporte y colaboraciones junto al presidente del Bank of America, Brian Moynihan. Y ha añadido: “Pero lo que he descubierto personalmente, también con mis hijos, es que hay que usarlas por las razones correctas. He podido utilizar mi plataforma y mi número de seguidores para Unicef. Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está pasando en el mundo con los niños”. Beckham suma más de 88 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y en sus publicaciones incluye, entre otras cosas, fotos de momentos que ha compartido jugando fútbol con niños de la organización de las Naciones Unidas. Unas declaraciones que se producen horas después de que Brooklyn Beckham asegurara en los stories de su perfil de Instagram que todo lo que publican sus padres en redes sociales es pura apariencia.

“He intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero los niños tienen derecho a cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles. A veces también hay que dejar que cometan esos errores”, explica Beckham sobre sus hijos. El excapitán de la selección inglesa y la diseñadora, casados desde 1999, comparten cuatro hijos: Brooklyn, de 26 años; Romeo, de 23; Cruz, de 20; y Harper, de 14.

Durante su asistencia al Foro Económico Mundial de Davos también ha participado en el podcast Re-thinking, donde también ha guardado silencio sobre su situación familiar. Antes, cuando el corresponsal de negocios de Sky le preguntó si tenía un mensaje para su hijo y si estaba decepcionado con sus palabras, el empresario se dio la vuelta y salió apresuradamente.

A Victoria Beckham y a sus otros dos hijos, para quien Brooklyn también tuvo unas palabras en su publicación, no se les ha visto desde que el aspirante a modelo, fotógrafo y creador de unas salsas picantes acusara públicamente a sus padres (sobre todo, a su madre) de intentar sabotear la relación con su esposa Nicola Peltz y de “difundir un sinfín de mentiras”. “He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado”, arrancaba sus palabras en Instagram, con 16 millones de seguidores. “Por desgracia, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, lo que me ha dejado sin otra opción que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado”, afirmaba. Y añadía: “Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en las redes sociales, eventos familiares y relaciones no auténticas han sido una constante de la vida en la que nací. Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para publicar innumerables mentiras en los medios de comunicación, en su mayoría a costa de personas inocentes, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz”, sentenciaba.