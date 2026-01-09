Continúa la tensión en la familia Beckham: Brooklyn le pide a David y Victoria que se comuniquen con él “solo a través de sus abogados”

Lo que comenzó el pasado año como un simple distanciamiento entre sus miembros, ha acabado convirtiéndose en una guerra que no parece vaya a tener final. El tercero de sus hijos, Cruz, reconoció públicamente que su hermano les había bloqueado a todos en redes sociales

Los Beckham podían presumir, hasta hace un año, de ser una familia que se apoyaba ante cualquier adversidad y que siempre estaban unidos. Pero nada queda de aquella época en la que protagonizaban multitudinarios posados y sus redes sociales se convertían en una muestra de lo que significaba ser una familia. Ahora continúan protagonizando titulares, pero por la tensa y nula relación que mantiene Brooklyn Beckham con sus padres y sus hermanos. Los rumores comenzaron hace casi un año, cuando el primogénito dejó de aparecer en las citas familiares y empezó a distanciarse de ellos, centrándose en su nueva vida con su esposa, Nicola Peltz, en Estados Unidos. Este jueves 8 de enero, el periódico Daily Mail, dio más detalles de este conflicto: la relación se rompió completamente a finales de verano.

“Brooklyn pidió a sus padres que contactaran con él solo a través de sus abogados”, explica el tabloide británico. En unas cartas intercambiadas entre sus respectivos equipos legales, a las que ha tenido acceso el citado medio, el cocinero de 26 años pedía que sus padres no hiciesen ningún tipo de declaración pública sobre él en redes sociales, donde siempre se han mostrado muy activos. Este nuevo capítulo, que ahora se ha hecho público, llegó después de que Brooklyn recibiese unos informes sobre su esposa. En los documentos se sugería que ella lo estaba “controlando” y que era como un “rehén”. Unas acusaciones que no le sentaron del todo bien y que supusieron el detonante definitivo para romper unos lazos ya debilitados.

Pero no fue el único motivo por el que pidió a sus progenitores que cesase todo tipo de comunicación directa. En este último año, donde las noticias sobre los desplantes de Brooklyn, las indirectas en redes sociales y su ausencia en citas tan importantes como el 50º cumpleaños de David Beckham han estado a la orden del día, tanto David como Victoria han continuado compartiendo recuerdos y recuperando imágenes familias históricas. Pese al distanciamiento, su familia continuaba interactuando con él a través de redes sociales, algo que contradecía su deseo y petición de que solo hubiese comunicación a través de sus abogados.

Hasta hace unas semanas, todo eran rumores, ya que nadie del clan se había pronunciado públicamente, pero sus actos les delataban: Brooklyn no aparecía en Victoria Beckham, la docuserie que la diseñadora estrenó en Netflix el pasado mes de octubre, a pesar de que sí que acudió a la cita sobre la que gira el proyecto, la preparación del desfile en París en septiembre de 2024.

La confirmación definitiva llegó el pasado 21 de diciembre, cuando Cruz Beckham compartió en su perfil de Instagram la prueba de la nula relación que mantienen con Brooklyn. Un día antes, los medios británicos se habían hecho eco de que la familia había dejado de seguir al cocinero y empresario. “No es verdad. Mi madre y mi padre nunca darían unfollow a su hijo. Digamos la verdad. Se despertaron y ya estaban bloqueados... como yo”, escribió Cruz en su cuenta de Instagram, donde acumula 2,2 millones de seguidores.

Unos días después, era el exfutbolista y empresario el que compartía con sus seguidores un recopilatorio de lo que había sido su 2025. 20 imágenes en las que aparece su familia, amigos, estrellas de Hollywood y hasta el rey Carlos III... pero ni rastro de su primogénito. Sabiendo el revuelo que iba a generar, no tardó en publicar una imagen junto a él, cuando era pequeño, en sus stories.

¿Qué necesita la familia para volver a reconducir la situación? De momento, tal y como asegura Daily Mail, el equipo de Brooklyn cree que es necesaria una “disculpa adecuada”. Aunque la relación con sus progenitores y sus hermanos es inexistente, medios como The Mirror han revelado que todavía mantiene un estrecho vínculo con sus abuelos, a quienes contacta directamente: “Hay mucho cariño, y eso nunca ha fallado”.