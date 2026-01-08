Jennifer Garner habla sobre Ben Affleck: “Ahora soy capaz de coparentalizar con paz y tenemos una relación que no sabía si alguna vez podría recuperar”

La actriz ha recordado en la revista ‘Marie Claire’ la complicada ruptura de su familia tras su divorcio del intérprete en 2015. “Creo que es importante que las mujeres sepan que el tiempo es la oportunidad de sanar”, afirma en la entrevista

Han pasado más de 10 años desde que, en 2015, la pareja de estrellas de Hollywood formada por Jennifer Garner y Ben Affleck tomaron la decisión de separarse. En el comunicado en la que confirmaron el divorcio, la pareja aseguró que seguirían adelante “con amor y amistad el uno por el otro” y con el compromiso de cuidar a sus hijos ― Violet (20 años), Seraphina (17 años), y Samuel Affleck (13 años)―. Una promesa que han mantenido los actores hasta ahora, acudiendo juntos a todo tipo de citas. Incluso antes del divorcio de Affleck con Jennifer Lopez, los tres adultos compartían eventos, como Halloween, con los hijos. Pero no siempre fue fácil. Garner ha revisitado este periodo con la revista Marie Claire y ha revelado: “Ahora mismo puedo coparentalizar con paz y ecuanimidad, y tenemos una relación de colaboración que no sabía si alguna vez volvería a tener”.

La expareja ha cuidado mucho a su familia de las redes sociales y la prensa. A diferencia de otras celebridades, ellos no hablaron mal el uno del otro tras su separación. Al contrario, Affleck llegó a decir que el mayor arrepentimiento de su vida fue el divorcio de Garner, cinco años después de la ruptura. Para ella, mantener su separación de la manera más privada que podía era una estrategia propia de supervivencia. “Hay que ser inteligente con lo que una puede y no puede manejar, y yo no podía manejar lo que había ahí fuera. Pero lo que había ahí fuera no era lo difícil. El hecho en sí era lo difícil. La ruptura real de una familia era lo difícil. Perder una auténtica relación de colaboración y una amistad fue lo difícil”, cuenta en la revista.

La crianza era una de las cosas que más le preocupaba tras el divorcio, pero los actores lo hicieron tan bien que ahora son un referente de la coparentalidad. Los usuarios en internet incluso han hecho una petición para que les otorguen el Oscar por ese motivo. “Tengo muchísimo amor en mi vida”, reflexiona la actriz. “Lo que más le ha sorprendido de criar adolescentes es que “¡son simplemente geniales!”, dice. “La crianza ahora ha cambiado. Hay que dejar que crezcan y tomen sus propias decisiones. No puedes controlarlo.” Está “muy orgullosa de cómo se mueven por el mundo y orgullosa de ellos por esforzarse”.

Lo más importante para Garner ahora es seguir protegiendo la paz de ella y su familia de los medios sensacionalistas. “No me aporta nada consumir cotilleos sobre mí o sobre cualquier otra persona, y mucho menos sobre mis hijos, así que no lo hago”, cuenta a la revista. La actriz, junto a Reese Witherspoon, sigue presionando para que se refuercen las leyes de privacidad en favor de los hijos de celebridades.

Ahora Garner lo tienen todo: sus hijos se encuentran bien, su relación con Affleck está mejor que nunca y mantiene una relación romántica con el empresario John Miller. “Creo que es importante que las mujeres sepan, cuando piensan: ‘Oh, nunca volveré a ver eso, nunca volveré a sentir eso, nunca volveré a ser amiga de esta persona’, que el tiempo es la oportunidad. El tiempo es la oportunidad de sanar. El tiempo es la oportunidad de perdonar, de seguir adelante y de encontrar una nueva forma de ser amigos”. Si al principio la relación de ambos podía llegar incluso a resultar difícil de entender, ahora ya se ha normalizado verles juntos junto a sus hijos, incluso junto a sus parejas, por las calles de Los Ángeles, en recitales de Navidad o simplemente paseando y pasando tiempo de calidad en familia.