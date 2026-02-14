El momento musical de Jesús Vázquez cantando junto a Javier Ambrossi ‘Y yo te besé’, su canción de hace 33 años

Jesús Vázquez y Javier Ambrossi, interpretando "Y yo te besé" en la final del Benidorm Fest, el sábado 14 de febrero.

“Imposible no acordarme de esta experiencia al ver tantos sueños y tanto talento en los concursantes”, afirmaba esta semana el presentador gallego

“Hace 33 años yo tenía 27″, recordaba esta semana Jesús Vázquez, al compartir en sus redes sociales la imagen de la portada del álbum que publicó entonces, A dos metros escasos de tu boca. “Imposible no acordarme de esta experiencia al ver tantos sueños y tanto talento en los concursantes del Benidorm Fest“, escribió el presentador en Instagram. En la final del concurso ha vuelto a cantar en la televisión un fragmento de la canción más conocida del disco, acompañado por Javier Ambrossi.

“Me ha hecho superfeliz compartir contigo este momento vital tan importante y espero que siempre cuando te acuerdes de este momento en el que empezó una nueva vida pienses que yo te acompañe. Y, ahora, a cantar”, le dijo Ambrossi sobre su aterrizaje en la cadena pública tras más de dos décadas en Mediaset.

El dúo para cantar Y yo te besé duró apenas medio minuto. En este vídeo de RTVE Música en YouTube se puede ver la canción íntegra, interpretada por Jesús Vázquez en un plató de la cadena pública en 1993.

El final de 2025 y el comienzo de 2026 ha traído muchos movimientos de presentadores en la televisión española. Entre los fichajes más llamativos está precisamente el de Jesús Vázquez por TVE y su marcha de Telecinco tras 25 años, que se conoció precisamente cuando TVE desveló quiénes serían los encargados de presentar el Benidorm Fest 2026. “Estoy nervioso. Después de tantos años de trabajo a la espalda... Es como si fuera la primera vez, porque el cambio ha sido muy grande, todo es nuevo para mí. En Telecinco yo me movía como por mi casa”, explicaba hace días en una entrevista en EL PAÍS.

Aquí puedes ver todas las actuaciones de la final del Benidorm Fest.