La Fiscalía de Sinaloa identifica a los cinco cuerpos hallados en Culiacán como los desaparecidos en Ahome

La Fiscalía de Sinaloa ha informado este sábado de que los cinco cuerpos hallados el miércoles en la cajuela de un pick-up en San Pedro, un pueblo que divide a Culiacán, pertenecen a los turistas del Estado de México desaparecidos el 7 de febrero en Ahome, al norte del Estado. “Las pruebas genéticas han confirmado las identidades de las cinco personas localizadas sin vida en una camioneta en Navolato”, ha señalado la Fiscalía estatal en un comunicado. La confirmación profundiza la crisis en la que Sinaloa ha estado sumida en las últimas semanas, tras las diferentes desapariciones mediáticas y la incansable violencia desplegada por dos facciones del Cartel de Sinaloa.

Las autoridades encontraron los cuerpos a la entrada de San Pedro. Estaban en la cajuela de una camioneta robada que desprendía un olor putrefacto, cubiertos por una lona. El vehículo fue abandonado al costado de la carretera Benito Juárez y fue colocado como si el conductor fuera a regresar. Han sido identificados como los de los hermanos José Ángel y Juan Antonio Soto Espain, Luis Ramón Flores Cevallos y su hijo Luis Armando Flores Vallejo, y Heriberto López Díaz. Son los cinco turistas de Estado de México a los que se les perdió la pista el sábado 7 de febrero en la carretera de Ahome. Los hombres viajaban con una mujer, que fue liberada tras ser presuntamente torturada, según la información difundida entonces por medios locales.

El Estado de Sinaloa vive sumido en el recrudecimiento de la violencia del crimen organizado desde septiembre de 2024, tras la ruptura del Cartel de Sinaloa. La entrega a Washington de Ismael El Mayo Zambada, histórico líder del grupo criminal, por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, despertó la violencia entre Los Mayos y Los Chapitos. Las facciones han sembrado el terror desde entonces en el Estado, dejando a su capital, Culiacán, como el principal escenario de la guerra.

La desaparición de los cinco turistas mexiquenses en Ahome no ha sido el único caso que ha removido a Sinaloa en las últimas semanas. Diez mineros fueron levantados el 23 de enero en Concordia, un municipio al sur de Sinaloa. Las autoridades han encontrado por el momento los cuerpos sin vida de cinco de ellos en un municipio cercano. Dos diputados de Movimiento Ciudadano fueron acribillados a balazos en el centro de Culiacán el 28 de enero mientras viajaban en un vehículo. Y el 3 de febrero, cinco turistas de Ciudad de México desaparecieron en Mazatlán, la gran ciudad costera que en unos días celebrará su Carnaval.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha reforzado la seguridad en el territorio. A finales de enero, envió 1.600 militares a Mazatlán y Culiacán para combatir la inseguridad de los grupos criminales, y unos días antes anunció el despliegue de un operativo especial en Mazatlán, con alrededor de 3.000 agentes de diferentes instancias de gobierno, para labores de vigilancia durante el Carnaval.