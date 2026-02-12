Hallados seis cuerpos dentro de una camioneta abandonada en Culiacán

Resguardo de la camioneta en la autopista Benito Juárez - La Costera, poblado La Curva de San Pedro, en Culiacán, este miércoles.

Los cuerpos de seis personas han sido encontrados la tarde de este miércoles a la entrada de San Pedro, un pueblo que divide geográficamente a Culiacán, la capital de Sinaloa, con la ciudad de Navolato. El hallazgo ha sido confirmado por las autoridades de Seguridad Pública del Estado, que sufre una incesante ola de violencia que se originó en septiembre de 2024 tras la ruptura del Cartel de Sinaloa. Los cuerpos estaban ocultos debajo de una lona en la parte posterior de una camioneta tipo pick-up que desprendía un olor a putrefacción.

Las autoridades han informado a EL PAÍS que el vehículo, modelo Mitsubishi L200, contaba con un reporte de robo en la entidad. La camioneta fue abandonada a un costado de la carretera Benito Juárez y fue colocada como si el conductor fuera a regresar.

El hallazgo se ha dado en medio de un día lleno de sucesos en Sinaloa. El anuncio se hizo un par de horas después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmara la detención de nueve presuntos criminales en El Limoncito, una comunidad al norte de Culiacán. La captura se hizo en un operativo que inició con una persecución entre militares y un grupo de hombres. Estos, según la versión oficial, abrieron fuero contra los marinos, quienes repelieron la agresión matando a un civil.

Apenas se había dado a conocer el enfrentamiento cuando se hizo pública la noticia de un hombre asesinado en La Palma, Navolato, así como otro en El Aguaje, Mazatlán. Los dos hombres murieron por un arma de fuego.

La situación en el Estado se ha encendido en los últimos días. Especialmente al sur de Sinaloa, una región donde desaparecieron 10 mineros de la empresa canadiense Vizla Silver. Los cuerpos de cinco han sido localizados en una fosa clandestina en el municipio de Concordia.

Éxodo silencioso

La violencia vuelve ahora a la capital del Estado, con los cuerpos apilados y abandonados en una camioneta robada. El reporte inicial trascendió desde las 14.00 del miércoles. Sin embargo, no se sabe cuánto tiempo llevaban los cuerpos a la orilla del camino ni la hora exacta en la que fueron abandonados.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública informó que esta serie de hechos ayudan a comprender una encuesta reciente sobre la percepción de la violencia en Culiacán. En resumen, el organismo cree que se viene un “éxodo silencioso” en la capital.

La encuesta, llamada Lo que piensa Culiacán, fue realizada a mediados de noviembre pasado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Esta revela que más de la mitad de la población ha pensado en mudarse o cambiar de colonia por la inseguridad, un indicador del desplazamiento urbano impulsado por el miedo. Cerca de 8 de cada 10 entrevistados fue o conoce a una víctima de la violencia.

El 55,3% de las personas encuestadas ha considerado dejar su colonia, mientras que el 3,1% ya lo hizo o está por hacerlo. Solo 41.5% afirma que no lo ha pensado, señala el sondeo dado a conocer este miércoles.