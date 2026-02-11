La Marina detiene a nueve personas tras un ataque cerca de Culiacán

Militares de la Secretaría de Marina han detenido a nueve personas en Sinaloa tras una balacera iniciada durante un patrullaje en la comunidad de El Limoncito, a unos 40 kilómetros de Culiacán, ha informado el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, en un breve comunicado en redes. El ataque se produce en un momento sensible para el Estado norteño, en el punto de mira por la violencia por dos de las grandes facciones del Cartel de Sinaloa y el eco de los secuestros en grupo en las últimas semanas en varios puntos del territorio. Uno de los agresores ha perdido la vida en el intercambio de balas entre uniformados y armados.

García Harfuch ha asegurado que el personal de la Marina realizaba patrullajes de vigilancia para prevenir delitos en la zona, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada. Las autoridades han requisado armas de alto calibre, lanzagranadas y explosivos, además de vehículos y equipo táctico. “Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen un dispositivo de seguridad en la zona para proteger a la población. Los operativos continúan y se seguirá informando”, ha expuesto el secretario en su escrito.

La estrategia de seguridad del Gobierno de México ha chocado en las últimas semanas con la cruda realidad que vive Sinaloa, un territorio inmerso en la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos, dos violentas facciones del Cartel de Sinaloa. El pasado 29 de enero, el Ejecutivo federal envió a 1.600 militares al Estado para tratar de atajar la violencia de los grupos criminales. El despliegue se produjo en dos ciudades clave para el negocio del crimen, Culiacán y Mazatlán.

La decisión del Gobierno llegaba un día después de dos diputados de Movimiento Ciudadano fueran atacados a balazos mientras viajaban con un vehículo por el centro de Culiacán; y la misma semana en la que las autoridades dieron a conocer la desaparición de 10 mineros en Concordia, un municipio al sur de Sinaloa. A esos casos recientes se sumó también la desaparición de cuatro turistas de Ciudad de México en Mazatlán en los últimos días. Un caso que mantiene pendiente a la ciudad costera, que entre el 12 y el 17 de febrero su Carnaval, uno de los festejos más importantes en la zona.

Sinaloa cuenta con más de 7.000 personas desaparecidas, el 5,3% de las más de 132.000 personas desaparecidas en la actualidad en México. Las desapariciones son uno de los grandes retos del Gobierno liderado por Claudia Sheinbaum, que desde su llegada al poder, en octubre de 2024, ha logrado reducir en un 42% el número de homicidios dolosos en el país: de los 86,9 diarios con los que cerró septiembre del 2024, a los 50,9 regidos el pasado mes de enero.