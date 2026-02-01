El Gobierno envía a más de 1.000 militares para localizar a los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha anunciado el envío de 1.190 militares y fuerzas especiales para tratar de localizar a los 10 trabajadores mineros secuestrados el pasado 23 de enero en una zona de explotación de plata propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver, en el municipio de Concordia, al sur del Estado.

Rocha Moya ha informado que el refuerzo del operativo de búsqueda fue ordenado pro la presidenta, Claudia Sheinbaum, y se encuentra a cargo del secretario de Defensa, Ricardo Trevilla. Entre los 1.190 elementos hay 800 miembros del Ejército, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, además de tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan.

Esta es la primera vez que el Gobierno dispone de un equipo de esta naturaleza para la localización de personas desaparecidas en Sinaloa. Entre los trabajadores mineros se encuentran el ingeniero Saúl Alberto Ochoa Pérez; el geólogo José Castañeda; el coordinador operativo de seguridad, Antonio Jiménez; los guardias Javier Vargas y Javier Valdez; el gerente de relaciones comunitarias, Antonio Esparza; el supervisor de Medio Ambiente, Antonio de la O; y el ingeniero Miguel Tapia. Hasta ahora, las autoridades no tienen información sobre el posible paradero de los empleados.

La desaparición ocurrió el viernes 23 de enero a las 7.00 (hora local), cuando un grupo armado irrumpió en el campamento minero. Según información proporcionada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el conjunto criminal es parte de una célula ligada a Los Chapitos, los hijos del capo Joaquín El Chapo Guzmán. Pobladores de la Concordia han confirmado a EL PAÍS que esa célula mantiene una afrenta violenta desde hace más de dos meses, lo que ha provocado el desplazamiento de más de 100 familias.

“El cabecilla es Óscar Martínez Larios, al que le dicen el Casco”, comentó uno de los pobladores que solicitó el anonimato, al asegurar que los enfrentamientos se aceleraron desde hace poco más de una semana hasta que comenzó a sobrevolar un helicóptero de la Marina en búsqueda de los trabajadores mineros. La sierra sur de Sinaloa es un territorio en disputa entre grupos criminales, lo que ha provocado desplazamientos forzados en distintos periodos durante los últimos 18 meses. La confrontación entre las facciones de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y quienes fueron sus socios, el grupo de Ismael El Mayo Zambada, se mantiene desde septiembre de 2024. Los bandos se disputan el control territorial y de las actividades como la producción de drogas, y otros como la minería y los aserraderos.

El proyecto de Vizsla Silver cuenta con una inversión de 300 millones de dólares y se encuentra actualmente en fase de construcción y producción. Los informes bursátiles destacan que la empresa destinó entre 2021 y 2025 más de 250 millones de dólares a exploración, generando en México 230 empleos directos e indirectos. La exploración representó el 14% del potencial total del proyecto, pues las reservas estimadas alcanzan los 326 millones de onzas de plata equivalente, con una producción diaria proyectada de 3.300 a 4.000 toneladas y una vida útil inicial de 10,6 años.