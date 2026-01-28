Atacados a balazos dos diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

El presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres, y la legisladora de la misma formación Elizabeth Montoya han resultado heridos este miércoles en Culiacán, Sinaloa, tras un ataque a balazos que también ha dejado lesiones en uno de sus escoltas, según ha informado la Secretaría de Seguridad sinaloense en un comunicado. Las tres víctimas ya han sido ingresados en hospitales para recibir atención médica. El secretario de Salud, Cuitlahuac González, ha informado ante los medios de que los diputados se encuentran “en estado delicado” y que Gonzalo Quintero, el escolta, está estable y fuera de peligro. El Gobierno de Sinaloa ha ampliado un operativo de seguridad terrestre y aéreo para localizar a los agresores.

El presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ha condenado el ataque contra los diputados. “La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites”, ha expuesto el líder del partido en un breve comunicado en X, en el que también ha pedido que no haya impunidad en el caso. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ha solicitado, tras enterarse de la noticia, emprender “de inmediato” un operativo de búsqueda y captura de los responsables del ataque. La Secretaría de Seguridad ha confirmado el operativo de las autoridades poco después: “Las autoridades del Grupo Interinstitucional desplegaron un amplio operativo terrestre y aéreo para la búsqueda y localización de los responsables”. Rocha también ha instruido al secretario de Salud que se traslade a los hospitales en los que han sido ingresados para supervisar “personalmente” la atención a las víctimas.

Sinaloa ha vivido en los últimos años una fuerte crisis de inseguridad, sitiada por la violencia de los grupos criminales que operan en la zona. Aunque la violencia avivó desde finales de julio de 2024, cuando Joaquín Guzmán López —hijo de Joaquín El Chapo Guzmán— entregó a las autoridades de Estados Unidos al socio de su padre Ismael El Mayo Zambada en una operación que también supuso su rendición ante Washington. Esa entrega desembocó en un fuerte conflicto interno en el Cartel de Sinaloa, que ha convertido Culiacán, la capital del Estado, en el campo de batalla entre los Mayos y los Chapitos.

Los últimos días también han dado cuenta de la inseguridad en el territorio. Un grupo de policías —entre los que se encontraba el secretario de Seguridad local, Alejandro Bravo— fue atacado a balazos en la mañana del martes cerca del aeropuerto de Culiacán, cuando los agentes iban a verificar un reporte en la zona. El suceso terminó con cuatro detenidos y provocó la suspensión de las clases al poniente de Culiacán.

La capital del Estado es la segunda urbe más insegura de México para sus habitantes. El 88,1% de los locales mayores de edad perciben la ciudad como insegura, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La dependencia señala a la localidad michoacana de Uruapan como la más insegura del país, con un importante ascenso de esa percepción en los últimos meses —del 82,6 de septiembre al 88,7% de diciembre—, el los que ha pasado por el traumático asesinato del exalcalde Carlos Manzo.