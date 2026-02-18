U2 publica por sorpresa un disco para atacar a ICE y a los fundamentalismos religiosos

Un riff poderoso de guitarra de The Edge; a mitad de la canción, que se titula American Obituary, Bono canta: “930 Minneapolis. / Profanar la felicidad doméstica. / Tres balas estallan, tres bebés son besados. / ¿Renee la terrorista doméstica?“. U2 están de vuelta y muy cabreados. El grupo irlandés ha publicado un EP por sorpresa, la primera colección de canciones nuevas en nueve años, desde que editaron Songs of Experience en 2017.

Son seis temas con una duración de 23 minutos, un EP que han titulado Days of Ash (Días de ceniza). Se trata de un trabajo realizado con urgencia e impulsado por los acontecimientos políticos recientes, al estilo de Streets of Minnesota, de Bruce Springsteen. American Obituary cuenta la historia de Renée Good, una madre de tres hijos que fue asesinada el 7 de enero mientras protestaba contra la actividad de ICE en Minneapolis. “Renée Good, nacida para morir libre / Madre estadounidense de tres hijos / séptimo día de enero / una bala por cada hijo”, entona Bono en una canción rockera como ya no se recordaba a U2.

Durante el resto de disco subyace un mensaje de ataque a la posible llegada del fascismo y una crítica al fundamentalismo religioso. The Tears of Things funciona como una balada absolutamente reconocible de los irlandeses, con la guitarra acústica de The Edge construyendo melodías y Bono demostrando que cuando se pone a cantar lento y con un mensaje creíble vuelve a ser aquel vocalista sorprendente de los ochenta.

Song Of the Future son los U2 de los últimos discos, un poco a medio camino de todo. Aún así, la canción contiene un estribillo pegadizo, de esos que componían antes Coldplay. La letra trata de Sarina Esmailzadeh, una iraní de 16 años que murió tras ser golpeada por las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2022. Después llega una pieza de poco más de un minuto recitada, Wildpeace.

One Life At a Time, un medio tiempo que avanza de forma interesante con una base percusiva palpitante y unos bonitos punteos de guitarra de The Edge, está dedicada a Awdah Hathaleen, un maestro y activista palestino asesinado en Cisjordania por un colono israelí en julio de 2025. Finalmente, Yours Eternally cuenta con la colaboración de Taras Topolia, músico ucraniano y soldado, y de Ed Sheeran. Se trata de un tema que critica la invasión rusa a Ucrania. Musicalmente consiste en una canción de pop comercial.

El lanzamiento coincide con la recuperación de la revista Propaganda, realizada por seguidores del grupo. En ella, Bono cuenta: “Son canciones de rebeldía y consternación, de lamento. Las canciones de celebración vendrán después, estamos trabajando en ellas ahora... porque, a pesar de toda la atrocidad que vemos normalizada a diario en nuestras pequeñas pantallas, no hay nada normal en estos tiempos locos y enloquecedores, y tenemos que plantarles cara antes de poder volver a tener fe en el futuro. Y los unos en los otros.”