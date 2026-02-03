Detenido uno de los presuntos responsables del ataque a los diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

Las autoridades mexicanas han informado este lunes de la detención de Emir Bazoco, alias Compa güero, por el ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) Sergio Torres y Elizabeth Montoya el pasado miércoles en el centro Culiacán, Sinaloa. Bazoco, del que no ha trascendido mayor información, pertenecía a Los Chapitos, una de las violentas facciones del Cartel de Sinaloa. “El detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal”, ha detallado el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.

Compa güero ―al que se le han incautado 55 dosis de cristal y un arma larga de fuego― es el primer detenido tras el ataque a los funcionarios de MC, aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el pasado jueves, un día después del ataque, de que ya habían personas arrestadas por el caso. En aquel momento no detalló más información. El viernes, García Harfuch, explicó que el ataque tenía que ver con esa facción, la de Los Chapitos, que en el último año ha avivado la violencia en Sinaloa contra Los Mayos, antes compañeros en el Cartel de Sinaloa.

Torres y Montoya viajaban cerca del mediodía en un vehículo por el centro de Culiacán junto a dos escoltas cuando fueron víctimas del ataque a balazos. El líder de MC, mayor afectado, fue trasladado en estado “grave” a una clínica privada, en la que pasó al quirófano. Mientras que Montoya perdió un ojo tras las operaciones, aunque el coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, informó días después de que se encontraba bien. Los dos escotas no tuvieron mayores problemas durante la recuperación.

Las autoridades federales y estatales no tardaron en reaccionar a lo ocurrido. Poco después de conocer lo sucedido, Rocha aseguraba en redes sociales que había movilizado al aparato de seguridad estatal y más tarde las autoridades federales informaron de que mantenían una “estrecha coordinación” con los cuerpos uniformados sinaloenses. “Se dispuso una célula especializada en inteligencia e investigación para contribuir a la identificación y detención de los responsables. No habrá impunidad”, informaron desde el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

El Estado de Sinaloa vive desde hace años absorbido por el conflicto entre los diferentes grupos criminales y escisiones que buscan controlar el territorio. La violencia se avivó desde que Joaquín Guzmán López —hijo de Joaquín El Chapo Guzmán— entregara a las autoridades de Estados Unidos al socio de su padre Ismael El Mayo Zambada a finales de julio de 2024, en un movimiento que también supuso su rendición ante Washington. Lo ocurrido desestabilizó las complejas bases del Cartel de Sinaloa, enfrentando en una dura guerra a las facciones de Los Chapitos y Los Mayos. El conflicto, que ha debilitado al histórico grupo criminal, ha sido aprovechado por el gran rival del país, el Cartel Jalisco Nueva Generación, que ha visto una oportunidad para avanzar en su control del territorio.

García Harfuch también detalló el viernes que Los Chapitos eran los responsables de otro de los casos que ha puesto el foco en los últimos días en Sinaloa, la masiva desaparición de 10 mineros en Concordia, un municipio del sur de Sinaloa. “En esta área opera una célula de Los Chapitos. Tenemos identificado a uno de los líderes que operan en la zona y también estamos en su búsqueda”, apuntó entonces el secretario. Los mineros fueron sacados a la fuerza aquel día por hombres armados de un campamento de producción, cercano a una zona de explotación de plata propiedad de la minera canadiense Vizsla Silver.