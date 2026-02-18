El Madrid tumba al Paris FC para estar por tercera vez en su historia entre los ocho mejores equipos de Europa

El Madrid consiguió esta noche meterse por tercera vez en su corta historia entre los ocho mejores equipos de Europa. El Real tumbó por 2-0 al Paris FC en el Di Stéfano en la vuelta del playoff de la Champions para estar por segundo año consecutivo en los cuartos de final, su techo en el torneo. El partido discurrió manso, sin un solo problema, para el equipo de Pau Quesada. Llegó a él con la ventaja del 2-3 logrado en la ida, jugó desde el minuto cinco en superioridad numérica por la expulsión de Greboval y en el segundo tramo mató la eliminatoria con los tantos de Feller y de Ndongala en propia puerta fabricados por dos centros de Eva Navarro, brillante otro día más en su nuevo puesto de lateral. En la siguiente ronda, eso sí, le espera el Barcelona, con el que sufre una racha de 21 clásicos perdidos y tan solo uno ganado y que tiene la intención de celebrar la vuelta en el Camp Nou.

RMF Real Madrid Femenino 2 Misa, María Méndez, Maëlle Lakrar, Eva Navarro, Yasmim (Sara Holmgaard, min. 73), Sara Däbritz, Linda Caicedo (Alba Redondo, min. 87), Filippa Angeldahl (Hanna Bennison, min. 87), Athenea del Castillo, Caroline Weir (Sandie Toletti, min. 45) y Naomie Feller (Shei García, min. 73) PAR Paris FC Femenino 0 Mylène Chavas, Théa Greboval, Fiona Liaigre (Klaudia Jedlinska, min. 63), Lou Bogaert, Kaja Korosec, Célina Ould Hocine (Kysha Sylla, min. 78), Anaële Le Moguédec (Hawa Sangaré, min. 63), Maëlle Garbino (Deja Davis, min. 10), Océane Picard (Maeline Mendy, min. 78), Melween N'Dongala y Clara Mateo Goles 1-0 min. 53: Naomie Feller. 2-0 min. 66: Melween N'Dongala Arbitro Iuliana Elena Demetrescu

Tarjetas amarillas María Méndez (min. 82) Tarjetas rojas Théa Greboval (min. 4)

Quesada sacó su once de gala, el mismo que una semana antes había usado en la capital francesa. Con Bruun sufriendo aún cefaleas por el golpe que recibió en la cabeza en octubre en un entrenamiento, el técnico siempre forma en ataque en las citas importantes con Athenea, Linda, Weir y Feller. Las cuatro se intercambian una y otra vez durante los partidos las posiciones de extremo y de delantero y sobre todo amenazan la espalda de las defensas rivales con su velocidad.

El primero de esos calambrazos ya llegó en el primer minuto, cuando Athenea puso en vuelo a Linda, que finalizó con la zurda a las manos de Chavas. La segunda descarga fue un instante después, en un despeje de Misa desde su propia área. El balón voló por más de medio campo, botó ante la línea defensiva del Paris y el césped lo escupió tan rápido que pasó por encima de Greboval. Feller, mucho más rápida, le ganó la carrera a la central, que la agarró cuando se quedaba mano a mano y vio la roja.

La expulsión le puso la eliminatoria todavía más de cara al Real. Al Paris le costó mucho enlazar con Le Moguedec y Clara Mateo, sus jugadoras más diferenciales, y tan solo asustó a Misa en una transición en la que la guardameta sacó una mano fantástica ante un disparo venenoso de Picard. El grupo de Quesada se pasó el primer tiempo soltando una ráfaga de intentos sobre Chavas. La exguardameta del Madrid salvó primero un tiro a bocajarro de Weir tras una combinación entre Athenea y Linda y después se lució en un penalti lanzado por la escocesa tras una mano clara de Picard en un centro de Däbtriz.

El Real encontraba con facilidad los huecos por los que castigar a la defensa del Paris, que salió con 5-4-1 y se corrigió con una central menos tras la expulsión. El equipo blanco avanzaba con el balón gracias al uno contra uno de Athenea y Linda y la capacidad de Weir para filtrar pases, pero le faltaba acierto en el último toque para matar el playoff. Tras el descanso, Quesada metió a Toletti y retiró a Weir para proteger a la escocesa, que se habría perdido los cuartos si hubiera visto una amarilla.

El Madrid continuó con la labor de desgaste mientras su rival, que no lograba trenzar cinco pases seguidos, ni siquiera lo arañaba. El encuentro se transformó en un soliloquio que se desarrolló en el campo del Paris. El primer golpe llegó en un remate de Feller a la red después de un centro combado de Eva Navarro. La murciana, elegida como MVP, firmó su enésimo partido sobresaliente como lateral. Ocupó todo el carril, se fue una y otra vez de su marcadora y no concedió lo más mínimo en defensa. Las blancas marcaron el segundo en otra jugada suya: robó el balón a Bogaert, dribló a Korosec y puso una entrega que Ndongala pifió en propia puerta.

La eliminatoria se apagó mientras el Real paseaba el balón por todos los rincones del campo y Quesada daba carrete a Shei, Holmgaard, Alba y Benisson para reservar a las también apercibidas Feller, Yasmim y Linda, además de Angeldahal, la futbolista con más minutos en las piernas. El grupo, que rozó la goleada una y otra vez, se coló esta noche por tercera vez en su historia en la élite europea. En los cuartos, sin embargo, aguarda el Barça, el equipazo que tiene ya a 10 puntos de distancia en Liga y que hace nada le ganó la Supercopa y lo eliminó de la Copa.