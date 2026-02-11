El Madrid se acerca a los cuartos de la Champions al ganar por primera vez al Paris FC

El Real se repone de un mal inicio gracias a los goles de Weir, Athenea y Linda y se va con ventaja al Di Stéfano para recibir a su rival el próximo miércoles en la vuelta del ‘playoff’

El Madrid dio esta noche el primer paso para pisar por tercera vez en su historia los cuartos de final de la Champions. El Real se repuso de un inicio aparatoso en el que regaló un gol al Paris FC y se fue de la capital francesa con un triunfo que le da aire para recibir a su rival el próximo miércoles en el Alfredo di Stéfano en la vuelta de la eliminatoria. Los tantos de Weir, Athenea y Linda le sirvieron a las blancas para sellar la primera victoria ante un equipo incómodo contra el que sumaban dos derrotas y un empate en los tres enfrentamientos previos.

PAR Paris FC Femenino 2 Mylène Chavas, Lou Bogaert, Melween N'Dongala (Nora Håheim, min. 82), Célina Ould Hocine, Théa Greboval (Kysha Sylla, min. 82), Anaële Le Moguédec, Maëlle Garbino (Fiona Liaigre, min. 58), Clara Mateo, Kaja Korosec, Océane Picard (Klaudia Jedlinska, min. 71) y Lorena Azzaro (Maeline Mendy, min. 71) RMF Real Madrid Femenino 3 Misa, Yasmim, María Méndez, Eva Navarro, Maëlle Lakrar, Caroline Weir (Sandie Toletti, min. 70), Linda Caicedo, Athenea del Castillo, Filippa Angeldahl, Sara Däbritz y Naomie Feller Goles 1-0 min. 9: Kaja Korosec. 1-1 min. 38: Caroline Weir. 1-2 min. 44: Athenea del Castillo. 1-3 min. 82: Linda Caicedo. 2-3 min. 88: Maeline Mendy Arbitro Ivana Martincic

Tarjetas amarillas Linda Caicedo (min. 16), Melween N'Dongala (min. 29), Clara Mateo (min. 47), Filippa Angeldahl (min. 62), Yasmim (min. 76), Naomie Feller (min. 93)

Pau Quesada, con Bruun en la enfermería por las cefaleas que padece desde que en octubre se dio un golpe en la cabeza en un entrenamiento, volvió a optar por un once sin una nueve fija. Athenea y Linda empezaron en las alas, con Weir y Feller en punta, pero las cuatro se intercambiaron las posiciones durante todo el partido. La primera idea del técnico de apostar por las jugadoras con las piernas más rápidas para esperar y castigar en las transiciones se chafó en el minuto 10, cuando el Paris anotó el primero tras dos errores inentendibles en defensa. Primero fue Misa la que regaló un saque de esquina en una salida de balón en la que esperó a estar encimada en vez de golpear en largo. La pifia la completó Yasmim, que abandonó su marca en el córner y dejó que Korosec voleara a placer a la red.

El tanto obligó al Real a construir con su rival cada vez más hundido alrededor del área. Los ataques de las blancas mejoraban cuando Linda se ponía en vuelo. La colombiana lanzó dos conducciones vertiginosas en las que alumbró dos entregas que dejaron a Yasmim en posiciones tan cercanas a la portería que la lateral podía tanto centrar como disparar a gol. La brasileña eligió dar dos pases atrás que fueron tan imprecisos que desperdició las oportunidades.

El Madrid crecía tanto desde la capacidad de Linda para desbordar como desde los fogonazos de Athenea. La extremo cántabra está en un momento de forma fantástico, con esa punta de velocidad con la que consigue eliminar rivales con facilidad para marcar la diferencia. En una de sus incursiones, Feller y Weir vieron cómo la pelota se paseaba por el área pequeña del Paris después de que ambas se quedaran a centímetros de empujar su entrega a puerta.

El equipo de Quesada rondaba el área de su rival pero no consiguió forzar a Chavas hasta que Däbtriz estampó en el palo un tiro desde la frontal. El balón rebotó en la espalda de la guardameta y Weir llegó desde atrás para embocarlo en la portería. Un instante después, una conexión entre Linda y Athenea culminó la remontada en una de las últimas acciones del primer tiempo. La colombiana arrancó casi desde el medio campo y filtró un pase preciso para que la internacional española regateara a Greboval y superara a la portera en el mano a mano.

La ventaja en el marcador le dio al Madrid lo que su técnico quería: hectáreas y más hectáreas a la espalda de la defensa del Paris para atacarlas con la velocidad de sus delanteras. Al Real, sin embargo, le faltaba siempre una pizca de precisión en los metros finales para que sus futbolistas acertaran en las transiciones. El VAR también corrigió un penalti de Greboval sobre Feller al detectar que el pisotón de la central había sido a centímetros del área y no dentro de ella.

Quesada retiró a Weir, a la que se le empezaba a notar que la gasolina le escaseaba, y reforzó al grupo con Toletti. Misa se esforzó en un disparo escorado de Jedlinska y en otro intento de Le Moguedec desde la frontal antes de asistir a Linda. La guardameta sacó en largo, el balón botó entre las defensas y salió escupido a toda velocidad por la humedad del césped. La colombiana le ganó la carrera a las centrales con una explosividad impresionante y batió a Chavas en el uno contra uno. Mendy rebajó la euforia en el último minuto con el 2-3 tras una pérdida de Feller en campo propio, pero el Madrid al fin cerró su primera victoria ante el Paris para acercarse a los cuartos frente al Barcelona, el máximo favorito para llevarse el torneo.