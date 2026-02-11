El Madrid de Pau Quesada persigue otra “consistencia mental” para competir en la Champions

En los últimos días al Madrid se le achicó tanto la temporada que este miércoles visita al Paris FC (21.00; Disney+) en la ida del playoff que da acceso a los cuartos de final de la Champions con la sensación de que el año pende de un hilo. A diez puntos ya del Barcelona en Liga, el mismo equipo que a finales de enero le ganó la final de la Supercopa y que la semana pasada lo apeó de la Copa, al Real tan solo le queda la Liga de Campeones para demostrar que al fin está en disposición de tutear a los mejores clubes de Europa, el objetivo que la entidad añora desde que creó la sección en 2020.

La progresión de las blancas estos últimos meses ha sido tan evidente desde el punto de vista futbolístico como improductiva desde una óptica resultadista. Pau Quesada, en su primera temporada en el banquillo del Madrid, ha enriquecido los planteamientos tácticos del equipo y ha modificado la posición de varias jugadoras para potenciar sus cualidades. Linda Caicedo se ha convertido en una de las piezas más desequilibrantes del mundo desde la mediapunta, Eva Navarro está rayando a un nivel fantástico desde su nuevo puesto de lateral derecho y Caroline Weir, que ahora parte desde el extremo derecho hacia zonas centrales, tiene unos números —14 goles y seis asistencias— que se asemejan a los de la futbolista diferencial que era antes de que se rompiera el ligamento cruzado en 2023. La capacidad del Real para poner en apuros a los cocos de Europa se ha elevado, pero las blancas han sido incapaces hasta ahora de mantener esa competitividad extrema durante todo el tiempo de los encuentros.

“Somos conscientes de que tenemos que ser mucho más consistentes y prolongar nuestros partidos los 90 minutos si queremos realmente dar ese salto definitivo. Cuando hablamos de 90 minutos perfectos, es que no podemos tener pequeñas acciones que nos condenen, pequeñas acciones que peguen un bajón en el equipo y que después no tenga capacidad de reponerse. Para nosotras, el primer cambio pasa por esa consistencia en la mentalidad”, reconoció ayer Quesada. El técnico, que también anunció que la delantera Signe Bruun es baja tras recaer de la cefalea que sufre desde que en octubre recibió un golpe en la cabeza durante un entrenamiento, se refería a pulir detalles, como los que sentenciaron al grupo contra el Barcelona tanto en la Supercopa como en la Copa de la Reina. En ambos encuentros, el Madrid encajó el primer gol en un saque de esquina y perdonó ocasiones claras que le impidieron igualar el marcador. “Es verdad que después de perder así contra el Barça es difícil, pero somos un equipo exigente”, añadió Sandie Toletti.

Esa inestabilidad fue la misma que en noviembre le impidió arañar un punto o incluso un triunfo en el campo del campeón de Europa, el Arsenal, y que en diciembre lo apartó del top-4 de la Champions —las posiciones que daban acceso directo a los cuartos— al empatar a domicilio en la última jornada de la fase liga ante el Twente, un conjunto que ya estaba eliminado y que no había ganado un solo partido. El resbalón desplazó al Real a la séptima plaza y lo emparejó en el playoff con el Paris FC, un equipo a priori inferior contra el que ya jugó en el Alfredo di Stéfano hace tres meses en la Champions (1-1). El cuarto clasificado de la Liga francesa mide hoy en la ida y el próximo miércoles en la vuelta a un Madrid sin más red este año antes de unos cuartos en donde espera el Barça, el tipo de rival contra el que Quesada demanda a sus futbolistas pulir detalles para dar el “salto definitivo”.