Un clásico ganado y 19 perdidos: los cambios a los que se agarra el Madrid en la final de la Supercopa ante el favoritismo del Barcelona

El Real, que este sábado busca el primer título de su historia, ha progresado gracias a las nuevas posiciones de sus futbolistas más desequilibrantes, Weir y Caicedo, y su capacidad para presionar en zonas altas

El Madrid se hundió ante el Barça hace un año en la final de la Supercopa en la primera vez que se medía en busca de un título con el actual dominador del fútbol español y europeo. Las expectativas no eran esperanzadoras porque entonces el conjunto blanco solo había sumado derrotas contra las azulgranas, pero el resultado fue tan contundente y tan duro (5-0) que el encuentro no dejó dudas de que el club de Chamartín todavía estaba a océanos de distancia del referente continental. 362 días más tarde, ambos se enfrentan de nuevo este sábado por la Supercopa (19.00; Teledeporte) en Castellón con un balance en los clásicos de 19-1 para el Barcelona, el equipo que ha levantado 16 de los 18 trofeos nacionales que ha habido en juego desde la temporada 2019-2020.

El favoritismo del Barça, por plantilla, por presupuesto, por historia y por los números de esta campaña, es innegable, pero si hay un club en España que se ha acercado estos últimos años a las azulgranas es el Madrid. Javier Lerga, entrenador del Athletic, lo sintetizaba el pasado miércoles en el Estadio Castalia tras caer ante el Barcelona en semifinales pese a jugar la mayor parte del encuentro con una futbolista más: “El Real Madrid se va reforzando cada año más, pero la evidencia y los resultados dicen que el resto de equipos estamos muy lejos para poder hacerles daño”.

El técnico navarro señalaba al conjunto dirigido por Pau Quesada como el único que tenía opciones en España de arañarle un título al Barça. El Real progresó la temporada pasada gracias a la incorporación de internacionales contrastadas —Lakrar, Angeldahl, Shei, María Méndez, Alba Redondo, Antonia, Eva Navarro— y al regreso en septiembre de Caroline Weir, la talentosa zurda que se había perdido casi todo el curso anterior por una rotura de ligamento. Pese a los tropiezos inesperados en Liga y Champions, el Madrid ha seguido dando pasos adelante esta campaña. Con la llegada de Quesada al banquillo, el equipo ha enriquecido sus planteamientos tácticos y ha modificado la posición de varias jugadoras para potenciar sus cualidades.

“El Madrid ha cambiado cosas esta temporada respecto a las anteriores a nivel de juego”, recordó el viernes Pere Romeu, el entrenador del Barça, en rueda de prensa. A pesar del 4-0 que le endosaron las azulgranas en Liga en noviembre en el primer clásico del curso, las blancas compitieron de tú a tú. “A mí, ellas me gustaron mucho, hicieron un gran planteamiento y les salió un gran partido, aunque es verdad que al final nos fuimos un poco en el marcador”, añadió Romeu.

El Real es capaz esta temporada de intercalar momentos brillantes de presión adelantada con otros en los que se repliega más, como demostró hace dos meses en el Estadi Olímpic. “Tiene buena capacidad para presionar arriba porque, una vez que tú le superas esa presión alta, tiene buena capacidad para replegar a tiempo con seis jugadoras por detrás de balón, que es algo difícil de atacar. Esa variabilidad que tienen con la presión alta y luego tener capacidad para bajar el bloque es algo bueno de ellas”, explicó el entrenador del Barça.

Eva Navarro y Caroline Weir se dan la mano en el Alfredo Di Stéfano tras marcar la segunda un gol al Eibar en Liga el pasado 23 de noviembre. Sara Gordon (Real Madrid via Getty Images)

La otra gran modificación introducida por Quesada desde que llegó en junio al banquillo es el cambio de posición de sus dos jugadoras más desequilibrantes: Linda Caicedo y Weir. La joven colombiana parte más centrada y no desde el extremo izquierdo, con lo que interviene más en el juego. “Se ha adaptado muy bien y ha entrado en otra dimensión a nivel futbolístico, lo estamos viendo todos”, dijo el técnico en noviembre sobre una futbolista que ya suma siete goles y cinco asistencias, según datos de Opta.

La mediapunta escocesa, que lleva 12 tantos y cinco pases de gol, ya no forma detrás de la delantera, sino que arranca desde la derecha, lo que favorece que conduzca con su pie izquierdo hacia el centro para encarar portería o asociarse con Caicedo. “Al jugar un pelín más en sector derecho, de fuera para dentro, le da mucha conexión con Linda porque ambas pueden jugar a pie cambiado, y de Weir a Linda y de Linda a Weir se encuentran con bastante, bastante facilidad”, destacó ayer Romeu.

Quesada también se ha inventado una nueva faceta para Eva Navarro con la que parece que ha encontrado la horma de su zapato. La extremo campeona del mundo, que ha regresado incluso a la selección, es ahora titular en el lateral derecho, desde donde ha marcado un gol y ha regalado siete gracias a su capacidad para ocupar toda la banda. “Por circunstancias la reconvertimos. Ahí tiene muy buena conexión con Caroline. No son una lateral al uso ni una extremo al uso. Caroline ocupa más los espacios interiores y Eva está de extremo en muchas situaciones del juego”, explicó anoche Antonio Rodríguez, el segundo entrenador del Madrid, que compareció en la rueda de prensa después de que Quesada se tuviera que ausentar el martes por motivos personales. Las posiciones para impulsar a sus referentes y los nuevos recursos tácticos del grupo son las novedades de un Real mejorado que este sábado tratará de aguar el favoritismo del Barça para cazar al fin el primer título de su corta historia.