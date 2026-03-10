El campo afronta un sobrecoste de 2,4 millones al día por el conflicto en Oriente Próximo

COAG atribuye el alza de precios del gasóleo y los fertilizantes a la especulación y niega que se deba directamente al bloqueo del estrecho de Ormuz

El campo español está pagando ya un precio elevado por las consecuencias del conflicto armado en Oriente Próximo. Según un informe elaborado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), solo con la subida del gasóleo agrícola y de los fertilizantes se está produciendo un sobrecoste diario de 2,4 millones de euros. La proyección anual de este alza de precios para los agricultores españoles equivaldría a más de 800 millones de euros, de los que 700 millones corresponderían al repunte del gasóleo y 100 millones al de la urea, un fertilizante nitrogenado. El cálculo, pese a todo, resulta aventurado porque la duración del conflicto resulta imprevisible.

Según los datos de la última semana, el precio del gasóleo agrícola o gasóleo B se ha disparado un 41% —ha pasado de 0,85 a 1,20 euros/litro— y el de la urea, uno de los principales fertilizantes, ha crecido un 20%, de 500 a 600 euros/tonelada. Los cálculos de COAG parten de que el campo español consume cada año 2.000 millones de litros de gasóleo agrícola y 1,9 millones de toneladas de urea.

En el análisis por cultivos, para una explotación de cereales de 150 hectáreas el sobrecoste anual de la subida del gasóleo B alcanzaría los 5.250 euros/año y el de la urea, otros 3.600 euros/año, mientras que para una explotación de olivar intensivo de 80 hectáreas esas cifras alcanzarían los 2.800 euros/año y los 1.440 euros/año.

“Los agricultores y ganaderos españoles están pagando una prima de guerra por un conflicto que no afecta directamente a su cadena de suministro real de fertilizantes”, explica la organización agraria en un comunicado. Y es que, según COAG, lo que está ocurriendo no es una subida de precios por escasez real sino debido a causas especulativas, ya que los distribuidores están repercutiendo en el agricultor un riesgo potencial sobre suministros futuros, cargando ese coste sobre el stock que ya tienen en almacén y que compraron a precio anterior".

El argumento empleado por el sector distribuidor para justificar la subida es que un eventual bloqueo del estrecho de Ormuz encarecería el crudo y, por ende, el gasóleo. Sin embargo, COAG argumenta que traslación mecánica es inadecuada.

España importa entre el 75% y el 83% de su crudo sin pasar por el Estrecho de Ormuz, aunque el temor a la falta de suministro global se traslada, muchas veces anticipadamente, a todos los precios.

La organización también rechaza los argumentos utilizados para la subida de la urea. Los datos de comercio exterior sitúan a Marruecos, Argelia, Egipto y Rusia como los grandes proveedores de fertilizantes nitrogenados para el campo español, pero ninguno de estos orígenes depende del estrecho de Ormuz para el transporte.

COAG ha reclamado que la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC) abra una investigación de oficio sobre las prácticas de fijación de precios en la distribución de gasóleo y fertilizantes agrícolas. También ha pedido que el Gobierno active mecanismos de seguimiento y control de márgenes en la cadena de distribución de insumos energéticos al sector agrario y que la Comisión Europea active los mecanismos de alerta temprana del mercado energético y agrícola.

El análisis realizado por COAG alude a un “mecanismo especulativo” que hay detrás de este repunte de precios, con la compra de contratos de futuros por parte de los fondos financieros cuando estalla el conflicto, los ajustes de precios de los distribuidores locales y la ampliación de márgenes por parte de la distribución.

“El producto en los almacenes de los distribuidores llegó a España antes del conflicto, con contratos previos a la guerra en Irán; se necesitan entre 60 y 120 días para que un conflicto como el del estrecho de Ormuz impacte físicamente en el suministro de carburante en España”, concluye el informe de COAG.