Fútbol
FC Barcelona Femenino FCBF
0
Real Madrid Femenino RMF
0
1ª parte
En directo

Barcelona - Real Madrid en directo | Comienza la final de la Supercopa Femenina en el Estadio Castalia

El conjunto azulgrana busca el primer título de la temporada ante el equipo blanco que quiere alzar un trofeo por primera vez en su historia

El País
El País
El Barcelona y el Real Madrid están empatando este sábado en la final de la Supercopa de España Femenina, disputada en el Estadio Castalia (Castellón). El conjunto azulgrana busca el primer título de la temporada y el equipo blanco quiere alzar un trofeo por primera vez en su historia. En la primera semifinal de la competición, el Madrid se impuso por 3-1 en el derbi ante el Atlético gracias a los goles de Athenea, Weir y Caicedo en los primeros 18 minutos de partido. El Barça por su parte remontó al Athletic Club en la segunda semifinal. Se adelantó el equipo bilbaíno con un tanto de Nevado, pero en cuatro minutos las de Pere Romeu anotaron dos tantos para dar la vuelta al marcador con los goles de Ona Batlle e Irene Paredes. El Barcelona se quedó con una jugadora menos antes del descanso tras la expulsión de Kika Nazareth, pero un tanto de Pajor dio la tranquilidad al equipo azulgrana.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

