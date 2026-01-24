El Barcelona y su reinvención con las más jóvenes para seguir dominando

La apuesta por el talento de La Masia ha sostenido al club azulgrana para mantener su liderazgo en una temporada marcada por las limitaciones económicas, ahora en la final Supercopa ante el Real Madrid

Condicionado por el fair play financiero y la delicada situación económica del club, el Barcelona parecía comenzar la temporada caminando sobre el alambre. El verano dejó un balance inquietante: siete jugadoras del primer equipo salieron, solo llegó un refuerzo —Laia Aleixandri— y la plantilla quedó debilitada en su fondo de armario. Lo que parecía el inicio de un curso de resistencia, se ha transformado en una reinvención exitosa apoyada en las más jóvenes y en La Masia, firmando onces muy jóvenes. A las puertas de la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid (19.00, Teledeporte), el Barça vuelve a optar a su sexto título, todos los disputados hasta ahora, para seguir dominando. “Todos son especiales, nunca hay suficiente”, confesó Alexia Putellas.

La falta de recambios se agravó pronto con una oleada de lesiones que se agolparon. Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo, Ona Batlle o Ewa Pajor, entre todas, todas titulares indiscutibles, pasaron por la enfermería en el primer tramo de temporada de manera simultánea muchas de ellas. “En estos últimos partidos igual éramos 14 o 15 del primer equipo”, compartió Claudia Pina a EL PAÍS. Las dudas aparecieron, especialmente de cara a la exigencia europea.

La respuesta llegó desde abajo. El Barça abrió espacio a las jóvenes y convirtió la necesidad en virtud. Esta temporada han participado nueve jugadoras del filial, algunas ya con ficha del primer equipo, frente a cinco en todo el curso pasado en competiciones nacionales. Entre todas suman ya 61 partidos y 40 titularidades en España, muy por encima de registros anteriores: 33 encuentros con 12 titularidades en todo el curso al completo. Y no como soluciones puntuales, sino asumiendo roles importantes, y con continuidad, algo “importantísimo” para Pere Romeu: “Tienen un punto de descaro que me gusta. Las futbolistas contrastadas están aceptando muy bien a las jóvenes, que están teniendo un gran nivel”.

Una de ellas es Alexia, capitana y líder indiscutible del vestuario. Al mediodía del viernes, habló con las más jóvenes. “Para ellas estar aquí es una oportunidad y un privilegio vivir estos partidos. Están preparadísimas para dar un paso adelante y ayudar al equipo como se ha demostrado toda la temporada”, explicó la dos veces Balón de Oro. “Para mí y para todos ha sido un descubrimiento impresionante. Viene otra generación y vuelve a demostrar de lo que está hecha La Masia. La situación del club es la que es, y ellas están demostrando su talento. Nosotras lo único que hacemos es ayudarlas y acompañarlas”, añadió la 11.

Algunas han destacado en especial, como Clara Serrajordi, Aïcha Camara o Sydney Schertenleib. Las tres terminaron jugando el último clásico, con gol incluido de Schertenleib para dejar un 4-0 en el marcador que para Claudia Pina fue “engañoso”. “Son partidos divertidos para todo el mundo. Creo que también están más calientes dentro del campo, y que el Real Madrid cada vez compite mejor. Nosotras queremos competir y jugar contra gente que te lo ponga difícil. Y el Madrid para mí, se puede decir, es uno de los equipos top”, explicó la delantera a EL PAÍS.

“En Montjuïc nuestra presión alta fue muy buena. Es una de nuestras señas de identidad. Nosotras vamos a intentar salir a ahogarles, a sacarles tiempo y a tener el balón lo más lejos de nuestra portería posible”, explicó Romeu. Además de las canteranas, muchas otras jugadoras jóvenes como Vicky López, Pina, Kika Nazareth o Cata Coll ya marcan el presente y futuro. De momento, El Barça llega a la final de la Supercopa líder en España, primero en la liguilla de la Champions y con el pase directo a cuartos, y con la oportunidad de sumar otro título ante su máximo rival. Un Barça distinto, rejuvenecido, pero reconocible.