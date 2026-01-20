Hungría deja a España sin semifinales del Europeo en los penaltis

Una vaselina de Sergi Cabanas sobre la bocina logró el empate en el último cuarto para los españoles, que terminaron cayendo ante un recital en portería de Soma Vogel

La selección española de waterpolo no luchará por las medallas en las semifinales del Europeo de Belgrado tras caer en la tanda de penaltis ante Hungría (15-14) en un recital del portero Soma Vogel, que volvió a confirmar la maldición húngara sobre España en Europa: 18 de 18 victorias para los magiares. Ni siquiera una vaselina milagrosa de Sergi Cabanas sobre la bocina, que forzó los penaltis cuando el partido moría, bastó para evitar la eliminación de la vigente campeona continental y mundial, condenada a la pelea por el quinto puesto ya remolque todo el encuentro.

España y Hungría, empatadas a puntos en la main round—estilo liguilla—del nuevo formato, se jugaban la segunda plaza del grupo E y el pase a semifinales tras la clasificación de Serbia. Un enfrentamiento entre campeón y subcampeón del mundo, con el recuerdo aún reciente de la final del Mundial de Singapur de 2025, entonces con final feliz para los españoles (15-13). Esta vez, el desenlace fue cruel.

Hungría marcó el ritmo desde el inicio. Ganó los tres primeros sprints—el primero seguido por un minuto de silencio en homenaje de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz—, se adelantó una y otra vez en el marcador y obligó a España a remar siempre a contracorriente. “Es un partido complicado después de haber vivido 10 días bajo estrés. El equipo, sinceramente, creo que desde la derrota con Serbia ha ido creciendo, sobre todo defensivamente”, aseguró David Martín antes del enfrentamiento.

No tanto a nivel ofensivo. Ante Francia ya se vieron algunas lagunas en ataque que volvieron a aparecer ante Hungría: poca efectividad en las jugadas en superioridad, penaltis fallados y un muro llamado Soma Vogel. Aun así, el equipo dirigido por David Martín logró resistir y cerrar el primer cuarto en tablas (3-3).

El partido ya se anticipaba complicado para los españoles. La tensión se palpaba en la piscina, con cada bloqueo, parada o golpeo al poste celebrado fuera del agua como un tanto. Los húngaros profundizaron en la misma dinámica. España mejoró en la recuperación del balón, pero volvió a chocar con un colosal Vogel: detuvo dos penaltis —a Bernat Sanahuja y Álvaro Granados— y sostuvo a los suyo hasta otro empate el descanso (5-5).

En el tercer cuarto, los magiares volvieron a adelantarse con goles en superioridad, mientras los ataques españoles se consumían sin claridad. Cuando el juego colectivo no aparecía, emergieron las individualidades: un gol de Sanahuja y otro de Unai Biel mantuvieron el pulso hasta el 8-8. “Miguel, te quiero en medio tocando los cojones”, gritó Martín en un tiempo muerto, buscando reacción y carácter.

Lo encontró. El punto de inflexión llegó con Sergi Cabanas. Ganó el último sprint, adelantó por primera vez a España y, cuando el reloj agonizaba, se retorció sobre sí mismo para inventarse una gran vaselina, inesperada y milagrosa, para firmar el 11-11 sobre la bocina y mandar el partido a los penaltis. Pero ahí volvió a emerger Vogel. El guardameta húngaro detuvo dos lanzamientos más y certificó la eliminación española.

Hungría accede a semifinales, España queda destronada y fuera de la lucha por las medallas. En Europa, la historia volvió a repetirse.