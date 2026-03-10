Un colegio de Talavera excluye de una excursión a un menor con síndrome de down por falta de personal de apoyo

“Llegaré hasta donde haga falta”, advierte Isaac Mayoral, padre de un niño con síndrome de down de ocho años excluido de una excursión escolar en Talavera de la Reina (Toledo) por no contar con personal de apoyo suficiente para hacerse cargo del cambio de pañal. El viaje era a Micropolix, en Alcobendas (Madrid), y tuvo lugar el pasado 5 de marzo, pero el pequeño, alumno del CEIP Hernán Cortes desde la etapa de infantil, se quedó en tierra. Un mes antes, el 4 de febrero, se le dijo a la familia que el único auxiliar educativo (ATE) del centro no podría acompañar a su hijo. El colegio cuenta con ocho alumnos con este apoyo reconocido, cuatro de ellos sin control de esfínteres. Si el ATE viajaba con el niño ese día, el resto se quedaba sin esa asistencia y el profesorado, cuentan fuentes cercanas al centro, no está obligado a asumir esta labor.

El Hernán Cortes de Talavera, un centro público con 467 alumnos, apuró todo lo que puedo, hasta la tarde anterior a la excursión, para encontrar un ATE que pudiera acompañar a Isaac. El servicio de personal de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, ofertó la plaza a 61 inscritos en la bolsa de empleo de esta especialidad, “pero ninguno accedió”, explica José Gutiérrez, delegado provincial en Toledo. “Durante cinco días se hicieron una barbaridad de llamadas, pero mucha gente tiene otros trabajos y no renuncian a su puesto por un sólo día”, apuntan desde el entorno del centro a EL PAÍS. El colegio ofreció a los padres acompañar al menor durante la excursión, posibilidad que estos rechazaron de plano: por incompatibilidad horaria con su trabajo y por no asumir una función que, recuerdan, recae en el colegio.

“Si el centro organiza una salida tiene que tenerlo todo preparado para que todos los niños puedan asistir. Lo contrario supone excluir a nuestro hijo”, denuncia Mayoral, que asegura que lo ocurrido “vulnera la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, que garantiza el derecho a una educación inclusiva. Gutiérrez muestra su “total empatía con la familia” y asegura que la actividad debería haberse cambiado de fecha para garantizar la asistencia del menor con el auxiliar que le correspondía. “Es un hecho puntual, que no había ocurrido antes y que garantizamos no va a volver a ocurrir”, asegura el delegado de Educación, que recuerda que la organización de las actividades para garantizar la participación de todo el alumnado “entra dentro de la autonomía de los centros”.

Los padres del pequeño, actualmente en tercero de educación primaria, cargan las tintas contra la dirección del colegio y relatan otros episodios “profundamente ofensivos y dolorosos”. En 2024, cuentan, la directora llegó a manifestarles textualmente que su hijo “estaba calentando la silla”, cuestionando así, dicen, la del menor en el centro. Los progenitores agradecen el trato que el claustro de docentes y el auxiliar técnico educativo profesan hacia el pequeño Isaac. “No todos los profesores son así. Hay varios, además del propio auxiliar educativo, que se portan fenomenal con mi hijo, pero ellos no han sido los que han tomado la decisión de que mi hijo no fuera a la excursión”, afirma a EL PAÍS Mayoral, que pide aumentar este tipo de recursos. “Si se necesitan más, no entendemos por qué no hay más”, señala.

La Asociación Down Talavera apoya la denuncia pública de los padres: “Impedir que su hijo participe en una excursión escolar supone negarle el acceso a una parte fundamental del proceso educativo, ya que estas actividades forman parte del desarrollo social, educativo y emocional del alumnado”. Es el primer caso que viven de un niño excluido de una excursión por falta de recursos. “Hace poco pasó algo similar. Se pidió a un familiar ir pero, finalmente, el centro se organizó e hizo todo lo posible para que el niño fuera sin su madre”, cuenta una portavoz. Reconocen que muchos centros “no disponen de los recursos suficientes”, pero también ponen el foco en la formación de los docentes “para poder atender todo lo que dicen que no puede cubrirse”. “Muchas veces a los ATE se les dan funciones que no les corresponden”, añaden.

En el CEIP Hernán Cortés, sin embargo, lamentan ser el único colegio de línea 2 (dos clases por nivel) de todo Talavera que no tiene dos ATE, pese a llevar años, aseguran, solicitándolo. E insisten en que se trata de un problema estructural: “Hablar de inclusión queda muy bonito en los libros, pero sin recursos no se puede hacer”. El delegado de Educación ha encargado al servicio de Inspección Educativa que medie entre los padres y el colegio para tratar de calmar los ánimos. “Vamos a intentar mediar para que se normalice la situación y que el clima entre la familia y el centro sea el idóneo, pensando única y exclusivamente en este alumno y en todos sus compañeros. Estoy convencido que el agua volverá a su cauce”, vaticina Gutiérrez, que vuelve a lamentar el episodio. “No volverá a ocurrir”, remarca.