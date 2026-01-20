La primera bala del Real Madrid para arreglar la temporada pasa por la Supercopa

Los dirigentes del Real Madrid tomaron en verano una decisión estratégica para virar el rumbo del equipo femenino. El club prescindió de Alberto Toril tras casi cuatro años en el banquillo y anunció la contratación de Pau Quesada, un técnico de solo 33 años que no contaba con experiencia en la sección pero se había formado en la cantera de la entidad blanca, además de ejercer como asistente del Torino en la Serie A. Siete meses después, el vestuario ha mostrado algunas señales de progreso, aunque los tropiezos inesperados en Champions y en Liga han dejado al grupo en una situación compleja. A 10 puntos ya del Barcelona en el torneo liguero, las balas del Real para arreglar la temporada pasan por el resto de competiciones: la Supercopa, la Copa de la Reina y la Champions. La primera de ellas comienza este martes en el estadio Castalia de Castellón (aforo para 15.500 espectadores), donde las madridistas, con el cartel de favoritas, se miden con el Atlético de Madrid en semifinales (19.15; La2) en busca de una plaza en el encuentro decisivo del sábado, donde también estará el vencedor del duelo que enfrenta el miércoles al todopoderoso Barça contra el Athletic.

Más información La Supercopa de España que se iba a disputar en Miami y terminó en Castellón

El Real tiene hoy ante las rojiblancas la oportunidad de cazar la tercera final de su breve historia. En la primera, de Copa, cayó ante el propio Atlético en mayo de 2023 en la tanda de penaltis tras ver cómo su rival empataba dos goles en el descuento para forzar la prórroga ante la mirada de Florentino Pérez desde el palco. La segunda fue una derrota estruendosa frente al Barcelona (5-0) en la Supercopa del año pasado. Las vitrinas del club continúan vacías tras cinco temporadas y media pese a que el equipo ha dado pasos adelante tanto en las competiciones nacionales como en la Liga de Campeones gracias a los fichajes.

La delantera del Barça Ewa Pajor remata para marcar el 3-0 durante la final de la Supercopa de hace un año ante el Madrid, disputada en Butarque (Leganés). Mariscal (EFE)

La gran asignatura pendiente del Madrid, sin embargo, son los partidos ante el Barça. De los 20 enfrentamientos, las blancas tan solo triunfaron en uno, cuando tumbaron a las azulgranas en marzo de 2025 en un choque liguero (1-3). El equipo entrenado por Pere Romeu, además de tener ya media Liga en el bolsillo, aparece como un ogro en el futuro inmediato del Real. Más allá de la posible final de Supercopa, ambos equipos se verán las caras el 5 de febrero en el estadio Alfredo di Stéfano a partido único en los cuartos de final de la Copa; también se enfrentarán en marzo en Liga y, probablemente, lo harán en los cuartos de Champions a ida y vuelta si el Madrid elimina en el play off previo al Paris FC.

El escenario obliga a las blancas a competir ya a estas alturas con el Barcelona, el equipo que domina el fútbol español desde hace más de un lustro, en todos los torneos si quiere reparar un curso que se ha torcido con los resbalones en Liga y el empate ante el eliminado Twente en la última jornada de la primera fase de la Champions. El Real desaprovechó una oportunidad de oro para colarse entre los cuatro primeros de la Liga de Campeones con el 1-1 ante el equipo neerlandés. En el torneo liguero suma solo 12 triunfos en las primeras 17 jornadas, dos menos que el año pasado y tan solo por encima de la temporada 2021-2022, cuando registró nueve, su peor cifra, según datos de Opta.

En el primer encuentro de la temporada ante el Barça, el conjunto capitaneado por Alexia Putellas se impuso en Liga por 4-0 en el Estadi Olímpic Lluís Companys ante más de 36.000 personas. El resultado fue engañoso debido a las paradas de Cata Coll y a la falta de acierto del Madrid en los metros finales. Las blancas desplegaron una propuesta atrevida con la que trataron de robar sobre la salida del Barcelona para lanzar transiciones rápidas. El plan funcionó por momentos, pero al Real le faltó contundencia en las áreas.

“Tenemos unas semis que nos motivan muchísimo”, dijo este lunes Quesada en el estadio Castalia. El preparador trató de minimizar la importancia de lo que suceda en la Supercopa para enderezar su primer año como técnico blanco: “El crecimiento de nuestro equipo es en el día a día, en coger el partido contra el Levante [victoria 1-2 en Liga] y que las 11 jugadores salgan como un examen. Vamos a la siguiente viñeta, a las semifinales de Supercopa, con la misma presión, la misma ilusión y la misma intensidad”. Misa Rodríguez, la capitana del equipo, reconoció que el grupo “sabe que puede hacerlo mejor” y afirmó que está con la “confianza de llegar a una final más”. Un Atlético que no gana desde el 20 de noviembre es el primer escollo para comenzar un tourmalet de partidos en los que medir el nivel ante el Superbarça.