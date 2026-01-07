El sorteo de cuartos de final de la Copa de la Reina depara un clásico más esta temporada: Real Madrid - Barcelona en el Di Stéfano

El sorteo de cuartos de final de la Copa de la Reina, celebrado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, ha deparado un clásico más esta temporada. El Real Madrid, el segundo clasificado de la Liga F, se enfrentará al Barcelona, el dominador de las competiciones nacionales desde hace más de un lustro, a partido único en el estadio Alfredo di Stéfano. De los 20 enfrentamientos anteriores, las blancas tan solo ganaron en uno, cuando derrotaron a las azulgranas en marzo del año pasado en un choque liguero (1-3). Los otros tres emparejamientos de la antepenúltima ronda de la Copa medirán al Atlético, doble campeón del torneo, con el Athletic; a la Real Sociedad con el Levante Badalona; y al Madrid CFF con el Tenerife. Las eliminatorias se jugarán los días 3, 4 y 5 de febrero.

El partido entre el Madrid y el Barça será el segundo entre ambos clubes este curso. En el primero, disputado en noviembre, el equipo capitaneado por Alexia Putellas se impuso por 4-0 en el Estadi Olímpic Lluís Companys ante más de 36.000 personas. El resultado fue un poco engañoso gracias a las paradas de Cata Coll y a la falta de acierto del Madrid en los metros finales. El conjunto blanco, dirigido esta temporada por Pau Quesada, salió con una propuesta muy atrevida con la que trató de robar sobre la salida del Barcelona para lanzar transiciones rápidas. El plan funcionó por momentos, pero al equipo le faltó contundencia sobre la portería contraria.

Además del clásico copero, las azulgranas y las blancas se verán las caras en el Di Stéfano en la Liga F a finales de marzo y, probablemente, también lo harán en los cuartos de final de la Champions. Para que se dé esa eliminatoria, el Real, que desaprovechó en diciembre una oportunidad de oro para colarse entre los cuatro primeros de la Liga de Campeones al empatar en casa del eliminado Twente, tiene que tumbar en el play off que da acceso a la antepenúltima ronda al Paris FC, un rival a priori inferior.

El emparejamiento con el Barcelona en la Copa vuelve a dar al Madrid una ocasión para medir cuál es su verdadero nivel con respecto al equipo que domina con puño de hierro el fútbol femenino español. Este año, la colombiana Linda Caicedo ha dado un paso adelante muy relevante y su nueva posición en el campo, más centrada para participar más en el juego, ha beneficiado tanto a ella como al equipo. La eliminatoria, además, se celebrará a partido único en el Di Stéfano ante un Barcelona que ha sufrido estos últimos meses bajas de larga duración tan relevantes como la de la tres veces Balón de Oro, Aitana Bonmatí, o la pivote Patri Guijarro.

A pesar de las lesiones, el Barça es totalmente favorito. El club ha levantado todas las ediciones de la Copa de la Reina desde 2020 a excepción de la de 2023, cuando fueron descalificadas por alineación indebida ante Osasuna.