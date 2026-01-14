Ir al contenido
Fútbol
FC Barcelona Femenino FCBF
5
Alexia Putellas 3', Clàudia Pina 12', 73', Esmee Brugts 58', Salma Paralluelo 91'
Atlético Femenino ATMF
0
Finalizado
FÚTBOL FEMENINO

Un Barcelona liderado por Alexia Putellas deja sin opciones al Atlético de Madrid

Las azulgranas vencen a las rojiblancas y cavan una ventaja de diez puntos ante el Real Madrid en su liderato indiscutible en la Liga F

Irene Guevara
Irene Guevara
Barcelona -
Ir a los comentarios

Alexia Putellas acabó en cuestión de cuatro minutos con uno de los partidos más clásicos del fútbol español. Le siguieron Claudia Pina por partida doble, Esmee Brugts y Salma Paralluelo. También el resto del equipo que, en su conjunto, derrocó con facilidad a un Atlético de Madrid que lleva meses sin encontrarse (5-0). Tampoco lo logró en el Estadi Johan Cruyff, donde no disparó ni una sola vez a puerta. Las azulgranas dominaron y movieron con absoluta comodidad el balón, concentrando sus oportunidades en un pasillo interior que las rojiblancas olvidaron defender. El Barça, con una nueva victoria, cava una distancia de diez puntos ante el Real Madrid, segundo clasificado, en su indiscutible y encaminado liderato en la Liga F.

FCBFFC Barcelona Femenino
5
Cata Coll, Irene Paredes (Marta Torrejón, min. 68), Ona Batlle (Aïcha Cámara, min. 59), Esmee Brugts, Mapi León, Sydney Schertenleib (Kika Nazareth, min. 59), Alexia Putellas, Clara Serrajordi, Clàudia Pina (Salma Paralluelo, min. 78), Vicky López (Carla Julià, min. 59) y Ewa Pajor
ATMFAtlético Femenino
0
Lola Gallardo, Alexia Fernández, Carmen Menayo, Andrea Medina, Xènia Pérez, Vilde Bøe Risa (Daniela Miñambres, min. 80), Fiamma Benítez, Júlia Bartel (Natalia Peñalvo, min. 69), Macarena Portales (Luany, min. 70), Synne Jensen (Priscila Chinchilla, min. 80) y Rosa Otermín
Goles 1-0 min. 3: Alexia Putellas. 2-0 min. 12: Clàudia Pina. 3-0 min. 58: Esmee Brugts. 4-0 min. 73: Clàudia Pina. 5-0 min. 91: Salma Paralluelo
Arbitro María Gloria Planes Terol
Tarjetas amarillas Vilde Bøe Risa (min. 55), Natalia Peñalvo (min. 80)

No ayudaron a ajustar el partido las recientes dinámicas de ambos equipos, absolutamente contrarias. El Atlético llegó con siete encuentros consecutivos sin ganar, desde el 20 de noviembre ante el Twente, en los que encajó 18 goles. Una racha que descolgó a las rojiblancas a la cuarta posición liguera y obligó a Víctor Martín ante el Barça a revolucionar el once, dejando en el banquillo a titulares como Luany, Lauren Leal o Silvia Lloris. Caso opuesto al del Barça, que regresó al Estadi Johan Cruyff tras un 12 a 1 ante el Madrid CFF made in La Masia. Y aunque Pere Romeu empieza a suspirar de alivio al recuperar a sus futbolistas para encarar este nuevo año —Salma Paralluelo de regreso, y Patri Guijarro lo estará dentro de poco—, el once azulgrana volvió a apoyarse en las jóvenes con Clara Serrajordi en el mediocentro y Sydney Schertenleib en el interior, desplazando a Vicky López al extremo.

Con paciencia, pero sin prisa, el Barça progresó combinando finamente camino el gol. El Atlético, por su parte, no plantó oposición y regaló el pasillo central. Las azulgranas lo recibieron con los brazos abiertos, con Alexia, Claudia Pina, Vicky o Schertenleib entrando por dentro con total comodidad. En apenas cuatro minutos, tras un recorte y un chute cruzado, Alexia anotó el primero del encuentro con la derecha. Poco después le seguiría Pina con un potente disparo desde la frontal ante el que poco pudo hacer Lola Gallardo.

El Atlético, conforme avanzó el partido, empezó a construir mejor desde atrás. Pero siempre se encontraba con trabas cuando trataba de acercarse a la portería de Cata Coll: fallos en sus últimos pases, la alta presión del Barça o las buenas anticipaciones de la defensa azulgrana, con Irene Paredes, Ona Batlle y Mapi León muy atentas. Los balones no llegaban a Jensen y, al otro lado del campo, Lola Gallardo sacudía la cabeza, lamentándose.

La entrada de Luany permitió a las colchoneras mejorar su capacidad ofensiva. Pero no terminó de materializarse. El Barça subió y bajó la intensidad del partido a su gusto, sentenciando del todo el encuentro con los goles de Esmee Brugts y Pina. Y sobre todo con el de Salma Paralluelo, que volvió a saborear el gol el día de su regreso tras meses de lesión. Una buena noticia para el Barcelona, que se marchó a casa aún más líder, tanto en la tabla, como en el campo. Y otra más negativa para el Atlético, que deja Barcelona con más dudas.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
1
FCBF
45 16 15 0 1
2
RMF
35 16 11 2 3
3
RSOF
31 15 9 4 2
4
ATMF
27 16 7 6 3
5
CDTF
25 15 6 7 2
Clasificación PT PJ PG PE PP
2
RMF
35 16 11 2 3
3
RSOF
31 15 9 4 2
4
ATMF
27 16 7 6 3
5
CDTF
25 15 6 7 2
6
SEVF
24 15 7 3 5

Sobre la firma

Irene Guevara
Irene Guevara
Es redactora en la sección de Deportes y sigue la actualidad del FC Barcelona. Está especializada en fútbol femenino, la mujer en el deporte y el colectivo LGTBIQ+. Ha cubierto la Champions Femenina. Es licenciada en Periodismo por la Universitat Pompeu Fabra, y ha iniciado su carrera en EL PAÍS.
Normas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

