El Barcelona pasa líder a cuartos de la Champions tras vencer al Paris
Las azulgranas controlaron con practicidad y dominio el partido, a pesar de los primeros avisos de las parisinas, con un gol de Vicky López y otro de Graham Hansen, y se ahorra los ‘playoffs’
El Barcelona mandó un mensaje nítido a Europa: incluso condicionado por las lesiones y una plantilla corta, sigue siendo imparable. Ante un Paris FC valiente que avisó primero, las azulgranas firmaron un partido de control y practicidad para sellar el triunfo y confirmar su candidatura continental gracias a un gol de Vicky López y Graham Hansen (0-2). En un duelo inédito entre ambos conjuntos, las azulgranas, que dependían de sí mismas, aterrizaron en París con la ambición clara de certificar el pase directo a cuartos de final de la Champions como líder de la liguilla. Y lo lograron con autoridad y con un gran gol average —17 tantos— como aval.
Con las bajas clave ya asumidas, el Barça volvió a apoyarse en una fórmula reconocible, casi un calco de la victoria ante el Benfica: la mezcla entre la jerarquía de las titulares habituales y el ímpetu de una generación joven que no desentona. La principal novedad fue el regreso de Paredes al eje de la defensa, lo que desplazó a Laia Aleixandri al mediocentro, y la vuelta de Kika Nazareth, que aguardó su turno en un banquillo poblado de talento del filial. Enfrente, un Paris ya clasificado para los playoffs, fiable atrás y peligroso arriba, con Clara Mateo, máxima goleadora de la liga francesa la temporada pasada, como principal amenaza.
Pero el Barcelona era un rival de nivel. El Paris, un equipo diseñado para atacar y, sobre todo, contraatacar, lanzó el primer aviso con un disparo de Clara Mateo tras una pérdida azulgrana que obligó a intervenir a Cata Coll. Las francesas jugaron con orden, empeñadas en cerrar el carril central y tratar de espesar el juego del Barça. Sin embargo, cada acelerón azulgrana dejaba al descubierto sus costuras. El Barcelona dominaba las segundas jugadas, recuperaba pronto, fiel a su presión, y exponía su juego en espacios reducidos. Acabó encontrando premio. Alexia inició la acción por dentro, conectó con Pina, que filtró para Vicky López. La madrileña aprovechó el arrastre de centrales de Pajor, leyó el espacio y definió con precisión para abrir el marcador.
Tras el descanso, Graham Hansen aportó el gol de la tranquilidad, aunque no dejaron de intentarlo las azulgranas. Aleixandri, Paredes y Aïcha fueron el seguro atrás cuando el Paris apretó. Las francesas cayeron con dignidad y la certeza de que jugarán la próxima ronda. Y el Barcelona volvió a mirar desde arriba al resto de Europa para iniciar, una vez más, el camino hacia la final, cada vez más complicado, con rivales de mayor entidad, pero sin excusas.
|Clasificación
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|
8
JUV
|10
|6
|3
|1
|2
|
9
WOL
|9
|6
|3
|0
|3
|
10
PAR
|8
|6
|2
|2
|2
|
11
ATMF
|7
|6
|2
|1
|3
|
12
OHL
|6
|6
|1
|3
|2
|Clasificación
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|
1
FCBF
|16
|6
|5
|1
|0
|
2
LYO
|16
|6
|5
|1
|0
|
3
CHE
|14
|6
|4
|2
|0
|
4
MUN
|13
|6
|4
|1
|1
|
5
ASW
|12
|6
|4
|0
|2
