Aitana Bonmatí y su tercer The Best: premio a un año exitoso, con más partidos que nunca y una fractura en el peroné

Aitana Bonmatí sigue reinando en el fútbol. Ha levantado su tercer FIFA The Best a mejor jugadora apenas unos meses después de inscribir de nuevo su nombre en la historia con su tercer Balón de Oro consecutivo, un logro hasta entonces solo alcanzado por Leo Messi y Michel Platini. La centrocampista del Barcelona recoge el título en un momento enrarecido tras operarse de una fractura en el peroné izquierdo que la mantendrá alejada del césped durante cinco meses, y tras un año en el que lo jugó prácticamente todo. Aunque ganó la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa, no fue su temporada más triunfal a nivel de títulos, tomando como precedente su reciente historial: perdió con el Barça la final de la Champions, y con España la de la Eurocopa. En sendas finales. Pero Bonmatí volvió a ser decisiva cuando el fútbol y los detalles apretaron. Fue ella quien protagonizó el avance del tramo final de sus equipos en ambas competiciones y se llevó el MVP de los dos torneos continentales.

El The Best —el galardón masculino fue para Ousmane Dembélé— llega cargado de simbolismo y contradicción, en un momento atípico en su carrera. Aitana, la futbolista que nunca se detenía partido tras partido, está inmersa en la recuperación de la lesión más larga de su carrera. Bonmatí, que no pudo asistir a la gala para recibir el premio por la lesión, integró, también, el 11 de la FIFA, como otras seis futbolistas españolas compañeras de selección: Irene Paredes, Mariona Caldentey, Ona Batlle, Patri Guijarro, Alexia Putellas y Jenni Hermoso.

Como hizo en aquella final de la Nations League, por primera vez en años, Aitana observará el fútbol durante un tiempo desde fuera. “El fútbol de élite te lleva al límite en todos los aspectos y existen factores que actualmente me estaban impidiendo poder disfrutar de la profesión y del día a día”, explicó la centrocampista tras su operación. Su Instagram retrata una rutina lejos del césped, aprovechando el tiempo con su familia, amigos de Ribes, lecturas y paseos con sus nuevas “compañeras”, las muletas. Estar tanto tiempo sin fútbol es ajeno a ella: Aitana había encadenado temporadas prácticamente sin descanso, y sin lesiones, fruto de un trabajo físico minucioso, con atención a la alimentación y salud mental, y también a su exigencia e inconformismo que la han llevado a lo más alto del fútbol mundial.

El contraste lo subrayó FIFPRO, la organización mundial que representa a los futbolistas profesionales, en un informe reciente sobre la sobrecarga de partidos en el calendario del fútbol femenino. Según la memoria, las 15 mejores jugadoras de la muestra disputaron más de 50 partidos durante el curso pasado por primera vez desde la temporada 2020/21. Su nombre aparecía como el caso más representativo: 60 partidos disputados la pasada temporada entre club y selección, 4.851 minutos, 23 viajes y más de 43.000 quilómetros recorridos. Además, el 57% de esos encuentros se jugaron con menos de cinco días de recuperación. Cerró el curso con 21 goles y 15 asistencias en todas las competiciones y amistosos.

Aitana Bonmati, en un partido con la selección española de fútbol. Alex Grimm (Getty Images)

Y con una Eurocopa perdida en la final. A finales de junio, la Real Federación Española de Fútbol anunció que la centrocampista sufría una meningitis vírica, y quedó ingresada en un hospital de Madrid. Temió perderse el torneo, pero su recuperación fue exprés. Recobró su mejor forma para cuartos y volvió a ser determinante en el tramo final, lo que le valió el MVP del campeonato. España, no obstante, perdió el título ante Inglaterra en la tanda de penaltis. Ella misma asumió la responsabilidad de ser una de las tres lanzadoras que erró. “Estoy en shock. Pido perdón por mi fallo”, dijo, con la voz quebrada. Una escena que evocó a la final de la Champions, en la que también fue elegida mejor jugadora del torneo pese a la derrota ante el Arsenal de Mariona Caldentey en la final. Entonces, Aitana vagó entre lágrimas sobre el césped tras el partido, y salió a dar la cara entre autocrítica y dolor ante la prensa.

Este inicio de curso, entre la Eurocopa y la pretemporada, solo ha tenido 20 días de descanso. Durante unas semanas arrastró una tendinopatía en el isquio izquierdo que no le permitía jugar al cien por cien. Y el 30 de noviembre, aunque por otro motivo, su cuerpo dijo basta en un entrenamiento en Las Rozas previo a la final de la Nations League que España terminaría levantando ante Alemania. Un mal apoyo, dolor y un diagnóstico definitivo: fractura transindesmal del peroné izquierdo a la altura del tobillo. Operación, y cinco meses de baja.

“Sentía que era un momento para poner el freno y, de hecho, me lo planteé, pero no lo hice y la vida me ha frenado de golpe”, explicó la azulgrana. Hasta ese momento, el curso de Aitana seguía la lógica habitual: 24 partidos entre Barça y selección, siete goles y cuatro asistencias, a pesar de no mostrar su mejor versión. A principios de diciembre ya dio su primer paseo con muletas, y ahora el horizonte se mide en plazos de recuperación. Un regreso que coincide para la recta final de Liga, Champions y Copa de la Reina. El The Best y el Balón de Oro reposarán en casa junto al resto como recordatorio de lo conseguido. Pero también como promesa, y señal, de lo que aún está por llegar.