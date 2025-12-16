La española ‘Sirât’, con cinco nominaciones, y la argentina ‘Belén’, preseleccionadas para los Oscar por la Academia de Hollywood

Las películas están entre las 15 que optarán a la nominación a mejor película internacional el próximo 22 de enero. La española, además, puede estar nominada a mejor música original, sonido, fotografía y mejor ‘casting’. El corto español ‘El fantasma de la quinta’, preseleccionado

Buenas noticias para el cine en español: Sirât y Belén allanan su camino hacia los Oscar. Este martes 16 de diciembre, a las 11 de la mañana, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, la madre de los Oscar, ha dado a conocer la lista de películas internacionales que optarán a la dorada estatuilla el próximo marzo. Entre las 15 elegidas, están tanto la española Sirât, dirigida por Oliver Laxe, como la argentina Belén, de la actriz y cineasta Dolores Fonzi. De entre ellas saldrán, el próximo 22 de enero, las cinco nominadas definitivas. Además, Sirât llega lejos, porque también está nominada a otras cuatro más: mejor banda sonora original, mejor sonido, mejor fotografía y a mejor casting, en el primer año de esta candidatura. El cortometraje de animación español El fantasma de la quinta, sobre Francisco de Goya, también entra entre los cortos preseleccionados.

Sirât y Belén tendrán duras competidoras por el camino. La española ya había logrado nominación a los Globos de Oro, pero no la argentina. En su categoría, un total 86 películas del mismo número de países —uno más que el año pasado— había logrado superar la primera fase (cumplimiento de requisitos formales, básicamente) para llegar hasta aquí. Debían estar producidas fuera de Estados Unidos, durar más de 40 minutos y tener un idioma distinto al inglés en al menos el 50% de su metraje. Ahora, las 15 que quedan son, aparte de las dos hispanoparlantes, El agente secreto (Brasil), Un simple accidente (Francia), Sound of Falling (Alemania), Homebound (India), Kohuko (Japón), La voz de Hind (Túnez), No Other Choice (Corea del Sur), La chica zurda (Taiwan), Late Shift (Suiza), Valor Sentimental (Noruega), The President’s Cake (Irak), All That’s Left You (Jordania) y Palestina 36 (Palestina).

Leticia Cristi, productora de la película argentina, explica a EL PAÍS minutos después de su precandidatura que estaban “felices, felices”. “Orgullo por esta historia y por nuestro cine”, afirmaba. Belén cuenta una historia real, la de una joven de San Miguel de Tucumán que se ve en prisión por un aborto, considerado un delito, y atrapada por una red judicial injusta de la que no logra salir. Su abogada, la activista Soledad Deza, es interpretada por la también directora Dolores Fonzi.

Estaba en las quinielas que tanto la española como la argentina entraran entre la llamada shortlist, y quizá que el filme de Laxe arañara alguna que otra nominación más, pero llegar hasta cinco era mucho pedir. Con ello, la Academia demuestra que la película sobre un padre y un hijo que se adentran en unas fiestas en el desierto para buscar a su hija mayor ha gustado, y mucho, en Hollywood. En una charla con EL PAÍS en la mañana del martes, con motivo de la apertura de una instalación en el Museo Reina Sofía de Madrid, Laxe afirmaba que era “un cineasta bendecido”: “Estoy disfrutando”.

“Los del cine nos damos muchos premios, ¿no? Casi demasiados", reflexionaba el director en la charla en el museo madrileño. “Y a la vez, es un momento muy bonito, también. Hay un reconocimiento a una película que, ya desde Cannes, hemos logrado el respeto de todo a la cinematografía mundial. Allá donde vamos. En Estados Unidos, estoy recibiendo mensajes de productores y de directores muy top. La gente es consciente de la proeza cinematográfica e industrial que hemos hecho. Es una película muy a contracorriente. Y muy genuina y muy única. Y lo de los Oscar. Yo creo que pasaremos la criba, pero llegar hasta ahí es un logro gigantesco para el tipo de cine que es Sirât. Soy un escultor, ni creo ni me veo con el Oscar. No me proyecto en ese momento".

Fotograma de la película 'Sirāt', dirigida por Oliver Laxe. FESTIVAL DE CANNES

El cortometraje El fantasma de la quinta está dirigido, coproducido y coescrito por el madrileño James Castillo y su productora, Martirio Films. Estrenado en el festival de Tribeca en junio, trata sobre los últimos días de Goya, cuando en 1819 se retira a la llamada Quinta del Sordo y cae enfermo. En sus 17 minutos de duración, se narra cómo el pintor es atormentado por las visitas de los fantasmas del pasado y como, inspirado por ellas, decide crear sus Pinturas Negras. La producción cuenta con la voz de Maribel Verdú.

En estas precandidaturas también se han anunciado las 20 bandas sonoras preescogidas, los 15 largos documentales, los 15 cortos documentales, y los 15 cortometrajes de animación. También se saben ya las 10 que optarán al Oscar en las categorías de maquillaje y peluquería, las 16 de fotografía, las 10 de efectos visuales, las 10 de mejor sonido, las 20 en mejor banda sonora original y las 15 a mejores canciones. Todas ellas son la base para las, también, cinco que quedarán en cada una de sus categorías.

En el resto de categorías, otra de las producciones con toques latinos que destacan es la Frankenstein de Guillermo del Toro. La película protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi opta al mejor maquillaje y peluquería, y también al mejor casting, a la mejor fotografía, al mejor sonido, mejores efectos visuales y a la mejor música.

Este año es especialmente reseñable la categoría de casting, creada en febrero de 2024. Las preseleccionadas para la misma, además de Sirât y Frankenstein, son Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Sinners, Weapons y la segunda parte de Wicked. Con este galardón no se premia al elenco al completo, sino al director de casting.