Nominaciones Globos de Oro 2026: ‘Sirât’ logra dos candidaturas; Guillermo del Toro opta a mejor director

Día grande (y madrugador) en Hollywood. A las 5:15 de la mañana del lunes 8 de diciembre se han anunciado las nominaciones a los Globos de Oro, los premios que marcan el arranque definitivo de la temporada de galardones y popularmente considerados como la antesala de los Oscar. Otorgados por unos 450 miembros de la prensa extranjera, procedentes de más de 90 países, se entregarán el próximo 11 de enero de 2026. Los galardones reparten una treintena de premios, 28 en total, tanto en televisión como en cine. Aquí, hay varios representantes latinos, como Guillermo del Toro y su reciente versión de Frankenstein, que logran candidatura a mejor director; así como Diego Luna, mejor actor de serie de drama por Andor. Además, destacan las candidaturas de la española Sirât, que ha logrado dos: no solo como mejor película extranjera sino también por su banda sonora.

En la categoría de mejor película de habla no inglesa está Sirât (España); la brasileña El agente secreto, con Wagner Moura como protagonista; la francesa Un simple accidente, de Jafar Panahi; la tunecina La voz de Hind, la historia de una niña palestina que fue todo un terremoto en el festival de Venecia con 24 minutos de ovación; No Other Choice (Corea del Sur); y Valor Sentimental (Noruega). La argentina Belén, finalmente, no ha pasado el corte.

Este año, en la pata de cine ha habido sorpresas con la clasificación de las películas, al entrar algunas en la categoría de comedia, pese a que no son especialmente un arsenal de carcajadas. Entre ellas están nominadas Una batalla tras otra, junto a la surcoreana No other choice, la francesa Nouvelle Vague, Bugonia, Blue Moon y Marty Supreme.

Además, logra también Guillermo del Toro su candidatura a mejor director, gracias a Frankenstein. Competirá junto a Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Ryan Coogler (Sinners), Joachim Trier (Valor sentimental), Chloé Zhao (Hamnet), y Jafar Panahi por Un simple accidente.

En cuanto a películas de drama, están nominadas la Hamnet de Chloe Zhao, que va camino de convertirse en el drama más potente de la temporada, y que comparte categoría junto a la Frankenstein de Guillermo del Toro, Sinners, Valor sentimental, la brasileña El agente secreto y la franco-iraní Un simple accidente, con la que Jafar Panahi ganó la Palma de Oro en el pasado festival de Cannes.

En televisión, lideran The Pitt y The Studio, respectivamente, en drama y comedia. El drama médico de HBO, cuya primera temporada ya ganó el Emmy el pasado septiembre, parte de nuevo como favorita en competición contra Separación, La diplomática, Pluribus, Slow Horses y la tercera temporada de The White Lotus. Por su parte, la comedia hollywoodiense de Apple TV se las verá con clásicos contemporáneos como Hacks y Colegio Abbott, así como con The Bear, Solo asesinatos en el edificio y Nadie quiere esto. En cuanto a serie limitada, Adolescencia se perfila como clara favorita, junto a Su peor pesadilla (All Her Fault), Dying for Sex, La bestia en mí, Black Mirror, y The Girlfriend.

Hasta 14 categorías actorales

Uno de los fuertes de los Globos de Oro son las categorías que premian a los actores. Hay hasta 14 galardones diferentes, al haber, por una parte, cine de drama y de comedia y, por otra, series de drama y de comedia y, además, miniseries.

En cine, como actrices de drama competirán Jessie Buckley, que encabeza todas las apuestas tanto para el Globo como para el Oscar por su papel de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en Hamnet. Le pisa los talones Renate Reinsve, la noruega protagonista de Valor sentimental (ganadora del premio a mejor actriz en Cannes por La peor persona del mundo, en 2021). Y las acompañan Julia Roberts por Caza de brujas, en la que supone su 11ª nominación y podría ser su cuarto premio; Jennifer Lawrence por Die, My Love; y las más novedosas Tessa Thompson por Hedda, y Eva Victor, directora, guionista y protagonista de Sorry, Baby.

En actores de drama, el guatemalteco Oscar Isaac logra la cuarta nominación de su carrera gracias a Frankenstein. Dwayne Johnson, conocido como La Roca, araña su primera nominación a los Globos de Oro gracias a su papel de luchador adicto en The Smashing Machine. Les acompañan el brasileño Wagner Moura, que gracias a El agente secreto, junto a Michael B. Jordan por Sinners; Joel Edgerton, por su sensible interpretación de un constructor de vías ferroviarias en Sueños de trenes; y Jeremy Allen-White por meterse en la piel de uno de los músicos más famosos del mundo en Springsteen: Deliver me from nowhere.

En cuanto a actrices de comedia, el intenso papel de madre desesperada e insomne de Rose Byrne en la indie y bastante desapercibida If I Had Legs I’d Kick You encabeza las nominaciones. Es una categoría compleja, con la desquiciada ejecutiva que es Emma Stone en Bugonia, la verde Elphaba de Cynthia Erivo por Wicked; la religiosa Amanda Seyfried en El testamento de Ann Lee; la cantante de bares venida a menos que interpreta Kate Hudson en Song Sung Blue; y la joven y brillante promesa Chase Infiniti por Una batalla tras otra.

Los actores de comedia están encabezados por Leonardo DiCaprio, precisamente interpretando al padre de Infiniti en Una batalla tras otra, y por Timothée Chalamet, por su buscavidas Marty Supreme en la película homónima. Les acompañan George Clooney haciendo prácticamente de sí mismo en Jay Kelly; el deslenguado Ethan Hawke de Blue Moon; el disparatado Jesse Plemons de Bugonia; y el taimado Lee Byung-hun de la coreana No Other Choice.

En actores y actrices de reparto no hay diferenciación entre comedia y drama, por lo que son dos categorías muy competitivas. En la femenina lideran dos cantantes con poderosas carreras cinematográficas y papeles opuestos: Ariana Grande como la Glinda de Wicked y Teyana Taylor como Porfidia Beverly Hills en Una batalla tras otra. Hay doblete, con Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning por Valor sentimental. Las acompañan Amy Madigan (Weapons) y logra entrar Emily Blunt por The Smashing Machine. Entre ellos, otro: Sean Penn y Benicio del Toro compiten entre sí por Una batalla tras otra. Les acompañan Stellan Skarsgard por Valor sentimental, Paul Mescal por su Shakespeare de Hamnet; la criatura de Jacob Elordi en Frankenstein; y Adam Sandler en Jay Kelly.

En las interpretaciones de televisión, en cuanto a drama, las actrices que logran nominación son Kathy Bates, por Matlock; Britt Lower, por Separación; Keri Russell, por La diplomática; Rhea Seehorn, por Pluribus; Bella Ramsey, por The Last of Us; y, como sorpresa en la categoría, Helen Mirren por MobLand. Los actores que optan al premio son Noah Wyle, que parte favorito como el sufrido responsable de urgencias de The Pitt, Sterling K. Brown, por Paradise; Diego Luna, por Andor; Mark Ruffalo, por Task; Adam Scott, por Separación y Gary Oldman por Old Horses.

En actrices de comedia, la veterana Jean Smart tendrá que vérselas con Kristen Bell, por Nadie quiere esto; Ayo Edebiri, por The Bear; Selena Gomez, por Solo asesinatos en el edificio, Jenna Ortega, por Miércoles; y Natasha Lyonne, que ha dado la sorpresa con su serie Poker Face. Entre los actores de comedia, el histriónico ejecutivo que interpreta Seth Rogen en The Studio lidera la categoría, junto a Glen Powell por Chad Powers, Adam Brody, por Nadie quiere esto; Jeremy Allen White, por The Bear; y el doblete de Steve Martin y Martin Short, por Solo asesinatos en el edificio.

También aquí está muy disputada las categorías de secundarios de televisión, porque tampoco dividen entre los intérpretes de drama, comedia o serie limitada, sino que todos caben en las mismas. De las actrices, hay triplete gracias a que entran Carrie Coon, Parker Posey y Aimee Lou Wood, todas por The White Lotus, aunque tiene seria competencia en Erin Doherty, por Adolescencia; Hannah Einbinder, por Hacks, y Catherine O’Hara, por The Studio.

En cuanto a actores de reparto de televisión, sería una gran sorpresa que el premio no se lo llevara Owen Cooper, el quinceañero protagonista de la miniserie Adolescencia. Junto a él están su propio compañero, Ashley Walters, así como otro doblete, el de Walton Goggins y Jason Isaacs, por The White Lotus. Junto a ellos, Billy Crudup, por The Morning Show y Tramell Tillman, por Separación.

