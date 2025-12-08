Todos los nominados a los Globos de Oro 2026
La lista completa de las candidaturas a los premios de cine y televisión que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en la gala del próximo 11 de enero
La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha anunciado hoy lunes las películas y series que se disputarán la 83ª edición de los Globos de Oro, los premios de cine y televisión que se entregarán en una gala en Los Ángeles el próximo 11 de enero. A continuación, la lista completa de los nominados.
Cine
Mejor película dramática
Hamnet, de Chloé Zhao
Frankenstein, de Guillermo del Toro
Un simple accidente, de Jafar Panahi
El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho
Valor sentimental, de Joachim Trier
Los pecadores, de Ryan Coogler
Mejor película de comedia o musical
Blue Moon, de Richard Linklater
Bugonia, de Yorgos Lanthimos
Marty Supreme, de Josh Safdie
No hay otra opción, de Park Chan-wook
Nouvelle Vague, de Richard Linklater
Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
Mejor logro cinematográfico de taquilla
Avatar: Fuego y ceniza
F1: la película
Las guerreras del K-pop
Misión: Imposible. Sentencia final
Los pecadores
Weapons
Wicked: Parte 2
Zootrópolis 2
Mejor película de habla no inglesa
Sirât, de Oliver Laxe
No hay otra opción, de Park Chan-wook
El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho
Valor sentimental, de Joachim Trier
Un simple accidente, de Jafar Panahi
La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania
Mejor guion
Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
Ronald Bronstein y Josh Safdie, por Marty Supreme
Ryan Coogler, por Los pecadores
Jafar Panahi, por Un simple accidente
Eskil Vogt y Joachim Trier, por Valor sentimental
Chloé Zhao y Maggie O’Farrel, por Hamnet
Mejor película animada
Elio
Arco
Las guerreras del K-pop
Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita
Zootrópolis 2
Little Amélie
Mejor dirección
Guillermo del Toro, por Frankenstein
Jafar Panahi, por Un simple accidente
Chloé Zhao, por Hamnet
Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
Ryan Coogler, por Los pecadores
Joachim Trier, por Valor sentimental
Mejor actriz, drama
Jessie Buckley, por Hamnet
Jennifer Lawrence, por Die My Love
Renate Reinsve, por Valor sentimental
Julia Roberts, por Caza de brujas
Tessa Thompson, por Hedda
Eva Victor - Sorry, Baby
Mejor actor, drama
Joel Edgerton, por Sueños de trenes
Oscar Isaac, por Frankenstein
Dwayne Johnson, por The Smashing Machine
Michael B. Jordan, por Los pecadores
Wagner Moura, por El agente secreto
Jeremy Allen White, por Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Mejor actriz, musical o comedia
Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada
Cynthia Erivo, por Wicked: Parte 2
Kate Hudson, por Song Sung Blue (Canción para dos)
Chase Infiniti, por Una batalla tras otra
Amanda Seyfried, por El testamento de Ann Lee
Emma Stone, por Bugonia
Mejor actor, musical o comedia
Timothée Chalamet, por Marty Supreme
George Clooney, por Jay Kelly
Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
Ethan Hawke, por Blue Moon
Lee Byung-Hun, por No hay otra opción
Jesse Plemons, por Bugonia
Mejor actriz de reparto
Emily Blunt, por The Smashing Machine
Elle Fanning, por Valor sentimental
Ariana Grande, por Wicked: Parte 2
Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
Amy Madigan, por Weapons
Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
Benicio del Toro, por Una batalla tras otra
Jacob Elordi, por Frankenstein
Paul Mescal, por Hamnet
Sean Penn, por Una batalla tras otra
Adam Sandler, por Jay Kelly
Stellan Skarsgård, por Valor sentimental
Mejor banda sonora
Alexandre Desplat, por Frankenstein
Ludwig Göransson, por Los pecadores
Jonny Greenwood, por Una batalla tras otra
Kangding Ray, por Sirāt
Max Richter, por Hamnet
Hans Zimmer, por F1: la película
Mejor canción
Dream As One, de Avatar: fuego y cenizas
Golden, de Las guerreras del K-pop
I Lied To You, de Los pecadores
No Place Like Home, de Wicked: Parte 2
The Girl In The Bubble, de Wicked: Parte 2
Train Dreams, de Sueños de trenes
Televisión
Mejor serie, drama
La diplomática
The Pitt
Pluribus
Separación
Slow Horses
The White Lotus
Mejor serie, musical o comedia
Colegio Abbott
The Bear
Hacks
Nadie quiere esto
Solo asesinatos en el edificio
The Studio
Mejor serie limitada
Adolescencia
All Her Fault (Su peor pesadilla)
Black Mirror
La bestia en mí
Dying for Sex
La novia
Mejor actor de serie dramática
Sterling K. Brown, por Paradise
Diego Luna, por Andor
Gary Oldman, por Slow Horses
Mark Ruffalo, por Task
Adam Scott, por Separación
Noah Wyle, por The Pitt
Mejor actriz de serie dramática
Kathy Bates, por Matlock
Britt Lower, por Separación
Helen Mirren, por 1923
Bella Ramsey, por The Last of Us
Keri Russell, por La diplomática
Rhea Seehorn, por Pluribus
Mejor actor de serie musical o de comedia
Adam Brody, por Nadie quiere esto
Steve Martin, por Solo asesinatos en el edificio
Glen Powell, por Chad Powers: mariscal de campo
Seth Rogen, por The Studio
Martin Short, por Solo asesinatos en el edificio
Jeremy Allen White, por The Bear
Mejor actriz de serie musical o de comedia
Kristen Bell, Nadie quiere esto
Ayo Edebiri, The Bear
Selena Gomez, Solo asesinatos en el edificio
Jenna Ortega, Miércoles
Jean Smart, Hacks
Natasha Lyonne, Poker Face
Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión
Jacob Elordi, por El camino estrecho
Paul Giamatti, por Black Mirror
Stephen Graham, por Adolescencia
Charlie Hunnam, por Monstruo: La historia de Ed Gein
Jude Law, por Black Rabbit
Matthew Rhys, por La bestia en mí
Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión
Claire Danes, por La bestia en mí
Rashida Jones, por Black Mirror
Amanda Seyfried, por El largo río de las almas
Sarah Snook, por All Her Fault (Su peor pesadilla)
Michelle Williams, por Dying For Sex
Robin Wright, por La novia
Mejor actriz de reparto
Carrie Coon, por The White Lotus
Erin Doherty, por Adolescencia
Hannah Einbinder, por Hacks
Catherine O’Hara, por The Studio
Parker Posey, por The White Lotus
Aimee Lou Wood, por The White Lotus
Mejor actor de reparto
Owen Cooper, por Adolescencia
Billy Crudup, por The Morning Show
Walton Goggins, por The White Lotus
Jason Isaacs, por The White Lotus
Tramell Tillman, por Separación
Ashley Walters, por Adolescencia
Mejor podcast
Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)
Call Her Daddy (Siriusxm)
Good Hang With Amy Poehler (Spotify)
The Mel Robbins Podcast (Siriusxm)
Smartless (Siriusxm)
Up First (National Public Radio)
Mejor actuación en monólogo de humor
Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)
Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life)
Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)
Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)
Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.