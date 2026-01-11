La alfombra roja de los Globos de Oro 2026, en imágenes

Saja Kilani, protagonista de 'La voz de Hind', nominada a Mejor película extranjera, con un sobrio vestido negro. La actriz protagoniza este filme sobre el asesinato de la niña gazatí de cinco años Hind Rajab. El proyecto, dirigido por Kaouther Ben Hania, se llevó el gran premio del jurado en Venecia. “Si no hacemos arte para transformar a las personas, para qué lo hacemos”, dijo la actriz en una reciente entrevista concedida a 'S Moda' a propósito de su papel en esta película que ha conmocionado al mundo.

FREDERIC J. BROWN (AFP via Getty Images)