La alfombra roja de los Globos de Oro 2026, en imágenes

27 fotosGLOBOS DE OROLa alfombra roja de los Globos de Oro 2026, en imágenesRepasamos todos los estilismos de la 83ª edición de los premios celebrados en el hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles, presentados por la cómica Nikki GlaserBeatriz GarcíaAna Fernández Abad11 ene 2026 - 23:20CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosRobin Wright, inolvidable protagonista de 'La princesa prometida' y nominada al Globo de Oro a Mejor actriz principal de miniserie o película para televisión por su papel en la serie 'La novia', impecable con un vestido negro de Ralph Lauren.Kevin Mazur (Kevin Mazur/Getty Images)El director español Oliver Laxe, que está nominado por 'Sirat' en las categorías de Mejor película de habla no inglesa y a Mejor BSO, de terciopelo azul, broche en el cuello y un anillo turquesa.Frazer Harrison (WireImage)Oliver Laxe llega a los Globos de Oro después de haber ganado el premio del jurado en el Festival de Cannes. "En Estados Unidos, estoy recibiendo mensajes de productores y de directores muy 'top'. La gente es consciente de la proeza cinematográfica e industrial que hemos hecho. Es una película muy a contracorriente. Y muy genuina y muy única", dijo en su última entrevista con 'El País'.Matt Winkelmeyer/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Priyanka Chopra y Nick Jonas, posando juntos a su llegada a la gala. Ella, con un vestido palabra de honor con falda abullonada firmado por Jonathan Anderson para Dior. Matt Winkelmeyer/GA (The Hollywood Reporter via Getty)La actriz Jennifer Garner no se complicó y apostó por un acierto seguro: en sencillo y elegante vestido negro.Matt Winkelmeyer/GA (The Hollywood Reporter via Getty)Mark Ruffalo, con un clásico esmoquin de chaqueta blanca, junto a su mujer Sunrise Coigney. El actor, que se ha convertido en una gran voz contra el genocidio en Gaza y el abuso de porder del ICE, está nominado a Mejor actor de serie de televisión por su trabajo en 'Task'.Frazer Harrison (WireImage)Saja Kilani, protagonista de 'La voz de Hind', nominada a Mejor película extranjera, con un sobrio vestido negro. La actriz protagoniza este filme sobre el asesinato de la niña gazatí de cinco años Hind Rajab. El proyecto, dirigido por Kaouther Ben Hania, se llevó el gran premio del jurado en Venecia. “Si no hacemos arte para transformar a las personas, para qué lo hacemos”, dijo la actriz en una reciente entrevista concedida a 'S Moda' a propósito de su papel en esta película que ha conmocionado al mundo.FREDERIC J. BROWN (AFP via Getty Images)Ayo Edebiri, con el 'glamour' del Hollywood dorado con un vestido negro de terciopelo y seda con broches en los hombros. La actriz saltó a la fama con la serie 'The Bear' (por la que está nominada a Mejor actriz principal de serie de televisión (Comedia o musical) y protagoniza junto a Julia Roberts la última película de Luca Guadagnino, 'Caza de brujas'. Desde 2025 es embajadora de Chanel.Frazer Harrison (WireImage)El favorecedor escote de Ayo Edebiri, con dos broches en los hombros.MICHAEL TRAN (AFP via Getty Images)La actriz Ginnifer Goodwin con un vestido de gasa con perlas bordadas. Matt Winkelmeyer/GA (The Hollywood Reporter via Getty)La actriz Alicia Silverstone, con un elegante vestido rojo palabra de honor. Kevin Mazur (Kevin Mazur/Getty Images)Leighton Meester, que trabaja en la serie de Rachel Sennott 'I love LA', brillante con un vestido bordado con una franja amarilla en el escote palabra de honor.Kevin Mazur (Kevin Mazur/Getty Images)La cantante Lisa, parte de la banda de K-pop Blackpink y actriz en la última temporada de 'The White Lotus', de negro, con transparencias y una impresionante gargantilla. Es un diseño de la colección primavera-verano 2026 de Jacquemus.Frazer Harrison (WireImage)El actor canadiense Hudson Williams, una de las sensaciones del momento por la serie 'Heated rivalry', que en febrero llega a España. Sin corbata ni pajarita, pero con fajín blanco, a juego con la camisa y la chaqueta. Su 'look' es de Giorgio Armani.Frazer Harrison (WireImage)Oona Chaplin, nieta de Charles Chaplin, ha participado en la última entrega de 'Avatar'. Su elección estilística ha sido un teatral conjunto, con amplia falda con abertura lateral y cola y cuerpo palabra de honor con un bordado de red dorado cuajado de estrellas.Frazer Harrison (WireImage)La rapera Audrey Nuna, con un original diseño blanco y negro rematado con lazos.Frazer Harrison (WireImage)Chase Sui Wonders, sobrina de la diseñadora de moda Anna Sui y parte del elenco de 'Euphoria', cuya nueva temporada se estrenará en primavera, de verde esmeralda y con escote palabra de honor. Forma parte del elenco de la serie de Seth Rogen 'The Studio', nominada a Mejor serie de televisión (Comedia o musical).Kevin Mazur (Kevin Mazur/Getty Images)La modelo rusa Kristina Romanova apostó por un vestido de satén blanco con escote de pico.Jesse Grant/2026GG (Penske Media via Getty Images)Wunmi Mosaku, parte del reparto de 'Los pecadores', filme de trasfondo sobrenatural que acumula siete nominaciones, entre ellas la de Mejor película (drama), radiante con un vestido amarillo con gasa.Kevin Mazur (Kevin Mazur/Getty Images)Justine Lupe, una de las actrices de la serie 'Nadie quiere esto', con un vestido de pedrería con volantes de la colección otoño-invierno 2021 de Armani Privé.Kevin Mazur (Kevin Mazur/Getty Images)La escritora norirlandesa Maggie O'Farrell, autora de la novela 'Hamnet', que ha inspirado la película dirigida por Chloé Zhao. Escribieron juntas el guion del filme, por el que ambas están nominadas al Globo de Oro.Frazer Harrison (WireImage)La actriz Brittany Snow, muy elegante con un vestido blanco palabra de honor diseñado por Danielle Frankel.Jesse Grant/2026GG (Penske Media via Getty Images)El rapero californiano Snoop Dogg, fiel a su estilo con un traje negro con detalles en rojo en la chaqueta y el pantalón.John Shearer (WireImage)La cantante y actriz Piper Curda, que se dio a conocer en series de Disney Channel, con un llamativo atuendo rojo, con voluminosa falda y sombrero con plumas.JC Olivera/2026GG (Penske Media via Getty Images)La concursante de 'realities' británica Maura Higgins, con un vestido negro acompañado de una voluminosa capa dorada.Jeff Kravitz (FilmMagic)Dylan Efron, hermano del actor Zack Efron y conocido como creador de contenido y concursante del programa televisivo 'Dancing with the stars', uno de los primeros en llegar a la gala, con una camisa azul de cuello Mao.JC Olivera/2026GG (Penske Media via Getty Images)La cómica Mary Beth Barone (que participa en la serie 'Overcompensating'), de negro y con amplio escote.Matt Winkelmeyer/GA (The Hollywood Reporter via Getty)