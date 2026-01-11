Ir al contenido
27 fotos
GLOBOS DE ORO

La alfombra roja de los Globos de Oro 2026, en imágenes

Repasamos todos los estilismos de la 83ª edición de los premios celebrados en el hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles, presentados por la cómica Nikki Glaser

Beatriz GarcíaAna Fernández Abad
