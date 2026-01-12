Ir al contenido
_
_
_
_
Entretenimiento en US
Golden Globes

Todos los ganadores de los Globos de Oro 2026

La lista completa de los ganadores a los premios de cine y televisión que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha anunciado las películas y series ganadoras de la 83ª edición de los Globos de Oro durante una gala celebrada en Los Ángeles.

En el listado de nominados este año destacan varios representantes latinos. Guillermo del Toro compite por su más reciente adaptación de Frankenstein, mientras que el guatemalteco Oscar Isaac obtuvo la nominación a mejor actor protagónico. A ellos se suma el mexicano Diego Luna, que se disputa el galardón a mejor actor en una serie de drama por Andor.

También sobresale la producción española Sirât, nominada por mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora.

A continuación, la lista completa de los ganadores.

Cine

Mejor película dramática

Hamnet, de Chloé Zhao

Frankenstein, de Guillermo del Toro

Un simple accidente, de Jafar Panahi

El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho

Valor sentimental, de Joachim Trier

Los pecadores, de Ryan Coogler

Mejor película de comedia o musical

Blue Moon, de Richard Linklater

Bugonia, de Yorgos Lanthimos

Marty Supreme, de Josh Safdie

No hay otra opción, de Park Chan-wook

Nouvelle Vague, de Richard Linklater

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

Mejor logro cinematográfico de taquilla

GANADORA: Los pecadores

Avatar: Fuego y ceniza

F1: la película

Las guerreras del K-pop

Misión: Imposible. Sentencia final

Weapons

Wicked: Parte 2

Zootrópolis 2

Mejor película de habla no inglesa

Sirât, de Oliver Laxe

No hay otra opción, de Park Chan-wook

El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho

Valor sentimental, de Joachim Trier

Un simple accidente, de Jafar Panahi

La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania

Mejor guion

GANADOR: Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Ronald Bronstein y Josh Safdie, por Marty Supreme

Ryan Coogler, por Los pecadores

Jafar Panahi, por Un simple accidente

Eskil Vogt y Joachim Trier, por Valor sentimental

Chloé Zhao y Maggie O’Farrel, por Hamnet

Mejor película animada

Elio

Arco

Las guerreras del K-pop

Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita

Zootrópolis 2

Little Amélie

Mejor dirección

GANADOR: Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Guillermo del Toro, por Frankenstein

Jafar Panahi, por Un simple accidente

Chloé Zhao, por Hamnet

Ryan Coogler, por Los pecadores

Joachim Trier, por Valor sentimental

Mejor actriz, drama

Jessie Buckley, por Hamnet

Jennifer Lawrence, por Die My Love

Renate Reinsve, por Valor sentimental

Julia Roberts, por Caza de brujas

Tessa Thompson, por Hedda

Eva Victor - Sorry, Baby

Mejor actor, drama

Joel Edgerton, por Sueños de trenes

Oscar Isaac, por Frankenstein

Dwayne Johnson, por The Smashing Machine

Michael B. Jordan, por Los pecadores

Wagner Moura, por El agente secreto

Jeremy Allen White, por Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Mejor actriz, musical o comedia

GANADORA: Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada

Cynthia Erivo, por Wicked: Parte 2

Kate Hudson, por Song Sung Blue (Canción para dos)

Chase Infiniti, por Una batalla tras otra

Amanda Seyfried, por El testamento de Ann Lee

Emma Stone, por Bugonia

Mejor actor, musical o comedia

GANADOR: Timothée Chalamet, por Marty Supreme

George Clooney, por Jay Kelly

Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra

Ethan Hawke, por Blue Moon

Lee Byung-Hun, por No hay otra opción

Jesse Plemons, por Bugonia

Emma Stone, Aidan Delbis y Jesse Plemons, en 'Bugonia', de Lanthimos.

Mejor actriz de reparto

GANADORA: Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Emily Blunt, por The Smashing Machine

Elle Fanning, por Valor sentimental

Ariana Grande, por Wicked: Parte 2

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

Amy Madigan, por Weapons

Mejor actor de reparto

GANADOR: Stellan Skarsgård, por Valor sentimental

Benicio del Toro, por Una batalla tras otra

Jacob Elordi, por Frankenstein

Paul Mescal, por Hamnet

Sean Penn, por Una batalla tras otra

Adam Sandler, por Jay Kelly

Mejor banda sonora

GANADOR: Ludwig Göransson, por Los pecadores

Alexandre Desplat, por Frankenstein

Jonny Greenwood, por Una batalla tras otra

Kangding Ray, por Sirāt

Max Richter, por Hamnet

Hans Zimmer, por F1: la película

Mejor canción

GANADORA: Golden, de Las guerreras K-pop

Dream As One, de Avatar: fuego y cenizas

I Lied To You, de Los pecadores

No Place Like Home, de Wicked: Parte 2

The Girl In The Bubble, de Wicked: Parte 2

Train Dreams, de Sueños de trenes


Televisión

Mejor serie, drama

La diplomática

The Pitt

Pluribus

Separación

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie, musical o comedia

Colegio Abbott

The Bear

Hacks

Nadie quiere esto

Solo asesinatos en el edificio

The Studio

Mejor serie limitada

Adolescencia

All Her Fault (Su peor pesadilla)

Black Mirror

La bestia en mí

Dying for Sex

La novia

Mejor actor de serie dramática

GANADOR: Noah Wyle, por The Pitt

Sterling K. Brown, por Paradise

Diego Luna, por Andor

Gary Oldman, por Slow Horses

Mark Ruffalo, por Task

Adam Scott, por Separación

Mejor actriz de serie dramática

Kathy Bates, por Matlock

Britt Lower, por Separación

Helen Mirren, por 1923

Bella Ramsey, por The Last of Us

Keri Russell, por La diplomática

Rhea Seehorn, por Pluribus

Mejor actor de serie musical o de comedia

GANADOR: Seth Rogen, por The Studio

Adam Brody, por Nadie quiere esto

Steve Martin, por Solo asesinatos en el edificio

Glen Powell, por Chad Powers: mariscal de campo

Martin Short, por Solo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White, por The Bear

Protagonistas de la serie de Max The Last of Us

Mejor actriz de serie musical o de comedia

GANADORA: Jean Smart, Hacks

Kristen Bell, Nadie quiere esto

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Solo asesinatos en el edificio

Jenna Ortega, Miércoles

Natasha Lyonne, Poker Face

Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión

GANADOR: Stephen Graham, por Adolescencia

Jacob Elordi, por El camino estrecho

Paul Giamatti, por Black Mirror

Charlie Hunnam, por Monstruo: La historia de Ed Gein

Jude Law, por Black Rabbit

Matthew Rhys, por La bestia en mí

Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión

GANADORA: Michelle Williams, por Dying For Sex

Claire Danes, por La bestia en mí

Rashida Jones, por Black Mirror

Amanda Seyfried, por El largo río de las almas

Sarah Snook, por All Her Fault (Su peor pesadilla)

Robin Wright, por La novia

Adolescence

Mejor actriz de reparto

Carrie Coon, por The White Lotus

Erin Doherty, por Adolescencia

Hannah Einbinder, por Hacks

Catherine O’Hara, por The Studio

Parker Posey, por The White Lotus

Aimee Lou Wood, por The White Lotus

Mejor actor de reparto

GANADOR: Owen Cooper, por Adolescencia

Billy Crudup, por The Morning Show

Walton Goggins, por The White Lotus

Jason Isaacs, por The White Lotus

Tramell Tillman, por Separación

Ashley Walters, por Adolescencia

Serie Separación de Apple TV+

Mejor podcast

GANADOR: Good Hang With Amy Poehler (Spotify)

Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)

Call Her Daddy (Siriusxm)

The Mel Robbins Podcast (Siriusxm)

Smartless (Siriusxm)

Up First (National Public Radio)

Mejor actuación en monólogo de humor

Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)

Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life)

Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)

Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)

Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)

Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Nominaciones Globos de Oro 2026: ‘Sirât’ logra dos candidaturas; Guillermo del Toro opta a mejor director

María Porcel | Los Ángeles

Los Globos de Oro 2025, la noche dorada de ‘Emilia Pérez’, ‘The Brutalist’ y de ‘Shogun’

María Porcel | Beverly Hills

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_