Los complementos alimenticios muestran escasa eficacia para alargar la vida: “Lo que se ve no significa que vayamos a vivir más”

Un estudio sugiere que un suplemento diario de vitaminas podría ralentizar el envejecimiento biológico, pero la evidencia es muy limitada y no está demostrado que eso repercuta en mayor esperanza de vida saludable

Nunca la humanidad ha vivido tanto: 73 años es la esperanza de vida media mundial y en países como Japón o España llega a los 84. Los avances médicos y en salud pública han pulverizado todos los límites teóricos de supervivencia y, aunque ahora la revolución de la longevidad parece que está echando el freno —el aumento de la esperanza de vida está desacelerando—, la comunidad científica sigue volcada en buscar cómo ralentizar todavía más el envejecimiento. Pero la empresa no está siendo sencilla.

Las intervenciones en el estilo de vida son un filón. De hecho, en el mercado y en redes sociales brotan cada tanto presuntas balas mágicas contra el paso de los años, pero el envejecimiento de nuestras células es algo más complejo que estirar una arruga y la ciencia todavía no ha encontrado ese elixir de la eterna juventud tan ansiado. Un estudio publicado este lunes en la revista Nature Medicine ejemplifica la complejidad de este tortuoso viaje científico: en un ensayo clínico, investigadores del Mass General Brigham de Boston (EEE UU) estudiaron el potencial de un multivitamínico y del extracto de cacao contra el deterioro celular causado por el tiempo y encontraron que un suplemento vitamínico diario podría tener un pequeño efecto protector contra el envejecimiento biológico, pero se desconoce qué implicaciones clínicas reales puede tener eso.

Los hallazgos tienen muchos matices que impiden validar ideas a priori atractivas para el márketing viral, como que los multivitamínicos alargan la vida. “La señal es pequeña: no existe para el cacao y la que se ve para los multivitamínicos no significa que vayamos a vivir más”, zanja Emilio Ortega, jefe de grupo de Centro de Investigación Biomédica en Red de Obesidad y Nutrición (CIBEROBN). Este endocrinólogo, que no ha participado en el estudio, alerta del riesgo de “simplificar mensajes” y recuerda que no hay ningún compuesto ni suplementación que, por sí solo, mejore los beneficios de un patrón de nutrición equilibrada, como la dieta mediterránea, y otros hábitos saludables como el ejercicio físico.

La investigación publicada en Nature Medicine ahonda en los mecanismos del envejecimiento biológico, que son los cambios moleculares que se producen en el organismo a lo largo del tiempo. Esa edad biológica de nuestras células puede diferir de la cronológica y, según la hipótesis de la gerociencia, “intervenciones dirigidas a ralentizar o revertir los cambios moleculares que ocurren con el envejecimiento podrían retrasar, prevenir o aliviar enfermedades relacionadas con la edad y prolongar la esperanza de vida saludable”.

Lo que hicieron los investigadores en este ensayo fue estudiar el envejecimiento biológico de cerca de un millar de participantes (la edad media era de 70 años) a través de unos relojes epigenéticos que miden patrones de cambio del ADN vinculados al paso del tiempo. Para ello, dividieron a la cohorte de participantes en varios grupos y durante dos años se les administró un multivitamínico diario, extracto de cacao o placebo. Luego, observaron los cambios en cinco relojes epigenéticos y encontraron que, con el multivitamínico, en dos de esos relojes se producía una ralentización del tictac. Especialmente, en personas que al inicio del ensayo ya tenían un envejecimiento biológico acelerado. “Los cambios equivalieron a aproximadamente cuatro meses menos de envejecimiento biológico en el transcurso de dos años”, explica en un comunicado el Mass General Brigham. Con el extracto de cacao no se vio ningún efecto.

Los propios autores admiten que, si bien estos hallazgos con los multivitamínicos son “alentadores” en ese intento de ralentizar el envejecimiento biológico, “se necesitan estudios adicionales para determinar la relevancia clínica” de una potencial suplementación con este combo de vitaminas y minerales. Y admiten, además, limitaciones en su estudio, como que el perfil de participantes es muy homogéneo (todos adultos mayores de raza blanca) y que desconocen qué pasa más allá de esos dos años de investigación: “No está claro si una intervención de mayor duración tendría un mayor efecto en la ralentización del proceso de envejecimiento”, apuntan.

En un comentario adjunto, Daniel W. Belsky y Calen P. Ryan, del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Columbia, también ajustan las expectativas y asumen que, aunque los hallazgos “acercan” la idea de que un multivitamínico podría ayudar a ralentizar el envejecimiento, todavía persisten “incertidumbres”. “Queda por determinar si estas intervenciones pueden aumentar la esperanza de vida saludable”, arguyen.

Ortega, más crítico, recuerda que esta investigación es un subestudio de otro más grande, el COSMOS, con más de 20.000 personas, en el que se evaluaba si estos compuestos —multivitamínicos y cacao— tenían impacto en la enfermedad cardiovascular y el cáncer. “El resultado de COSMOS fue negativo: ni el suplemento vitamínico ni el cacao disminuyen la mortalidad por cáncer ni por enfermedades cardiovasculares. Y los resultados de este subestudio, si bien muestran una señal molecular que puede ser interesante para estudios concretos, no indica que [un multivitamínico] alargue la vida ni supera a un patrón nutricional equilibrado”.

Mejor dieta saludable

El endocrinólogo es tajante: “Está bien, como investigación nutricional, intentar aislar los beneficios de un compuesto. Pero como médico no recomendamos la toma de un suplemento en quien no tiene un déficit o una enfermedad crónica que lo requiera”.

En la misma línea, Pilar Guallar Castillón, profesora en el departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, recomienda a la ciudadanía que “no se distraiga tomando pastillas pensando que así está protegido”: “Mi consejo personal es que deje de consumir multivitaminas, ya sea en pastillas o en gominolas. Que consuma una dieta saludable, variada y rica en frutas y verduras (principal fuente natural de vitaminas y minerales), y no gaste su dinero en suplementos nutricionales. Hay enormes intereses comerciales en su consumo y falta de evidencias clínicas”.

En declaraciones al portal SMC, Guallar Castillón recuerda que tampoco se han visto efectos contra el envejecimiento en el cacao. “Así que usted puede tomar chocolate si esto le produce placer (y no se encuentra en una situación de sobrepeso u obesidad), pero el consumo de suplementos nutricionales de cacao tampoco tiene mucho sentido”, avisa.