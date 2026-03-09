El FMI insta a los gobiernos de todo el mundo a “prepararse para lo impensable” ante la guerra en Oriente Próximo

La directora del organismo pide a los países prepararse para escenarios extremos en un contexto cada vez más inestable

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha advertido este lunes a los gobiernos de todo el mundo de que deben prepararse para escenarios extremos en un contexto internacional cada vez más inestable, marcado por conflictos geopolíticos como el que sacude a Oriente Próximo, tensiones energéticas y una sucesión de crisis que ponen a prueba la resistencia de la economía global.

Durante una conferencia celebrada en Tokio sobre el futuro del sistema económico internacional, Georgieva lanzó un mensaje directo a los responsables políticos: “Piensen en lo impensable y prepárense para ello”, en referencia al aumento de los riesgos que afronta la economía mundial.

La economista búlgara alertó de que el nuevo conflicto desatado en Oriente Próximo tras el ataque ilegal de Estados Unidos e Israel sobre Irán vuelve a someter a presión a la economía global justo cuando todavía se arrastran las consecuencias de crisis recientes como la pandemia, la guerra en Ucrania o el encarecimiento del coste de la vida. Según explicó, los daños a infraestructuras energéticas y la fuerte caída del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz han elevado la preocupación por la seguridad energética a nivel mundial.

De hecho, cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y del comercio de gas natural licuado pasa habitualmente por este estrecho, lo que convierte cualquier interrupción prolongada en un riesgo directo para la inflación y el crecimiento económico.

El FMI estima que un aumento sostenido del 10% en los precios del petróleo podría elevar la inflación global en torno a 0,4 puntos porcentuales, además de provocar una ligera caída del crecimiento económico mundial.

Ante este panorama, Georgieva instó a los gobiernos a centrarse en los factores que sí pueden controlar. Entre sus recomendaciones destacó tres prioridades: reforzar las instituciones económicas y los marcos de políticas públicas, mantener margen de maniobra fiscal para actuar en caso de crisis y, sobre todo, ser ágiles para responder a shocks inesperados.

“Los shocks seguirán llegando”, advirtió la directora gerente del FMI, que recordó que en los últimos años el mundo ha tenido que hacer frente a crisis sucesivas que han alterado profundamente la economía internacional. “Incluso si este conflicto termina pronto, antes o después llegará un nuevo shock”, señaló.

El organismo internacional está recopilando actualmente datos sobre el impacto del conflicto en Oriente Próximo para evaluar sus consecuencias sobre los países miembros. Un análisis más detallado se publicará en las próximas Perspectivas de la Economía Mundial, el informe macroeconómico de referencia del FMI.

Pese al aumento de los riesgos, Georgieva subrayó que la economía mundial ha demostrado una notable capacidad de resistencia en los últimos años. El FMI prevé actualmente un crecimiento global del 3,3% en 2026 y del 3,2% en 2027, aunque advierte de que la volatilidad geopolítica y energética seguirá condicionando el escenario económico.