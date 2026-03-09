El Gobierno prepara ayudas para amortiguar el impacto de la guerra de Irán porque “ya se nota en los bolsillos”

La guerra en el golfo Pérsico empezó hace poco más de una semana y “ya está afectando a los bolsillos de los españoles”. Esto lleva al Gobierno, ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a preparar medidas que amortigüen ese impacto, que se está notando, sobre todo, en los precios de la gasolina y el gasoil. Por eso, el titular de Economía ha sugerido que las primeras ayudas llegarán al transporte profesional “porque la subida de costes [en este sector]” se traslada al resto de productos y acaba por arrastrar consigo la inflación. Cuerpo no ha dado más detalles porque “hay que tener en cuenta la enorme volatilidad de la situación” en los mercados de materias primas.

El litro de gasolina ha subido en los primeros días de este conflicto bélico 15 céntimos; el de gasoil, el combustible que utilizan los transportistas, 28 céntimos, ha cuantificado Cuerpo a su llegada en Bruselas al Eurogrupo, el órgano que agrupa a los ministros de Economía de la zona euro, convocado este lunes precisamente para analizar la situación. Pero no solo en las gasolineras se están notando los efectos de los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán y la respuesta del régimen de los ayatolás. También está aumentando el precio de fertilizantes y plásticos, ha desglosado el ministro español. “A partir de aquí, como ha señalado el presidente del Gobierno, lo que va a hacer el Gobierno español es proteger a los ciudadanos, a las empresas y a los trabajadores”, ha continuado.

Para elaborar esos planes de protección, el Ejecutivo español se asienta en “las lecciones aprendidas” en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania y las fuentes de abastecimiento del gas natural para la Unión Europea empezaron a secarse y se dispararon las cotizaciones. Ahora el problema es otro: no hay mucho riesgo en el suministro —por el momento— se trata más bien del impacto de las cotizaciones. El barril de brent, la referencia del crudo en Europa, ha superado los 100 dólares este lunes. La subida es muy significativa, aunque Cuerpo ha tratado de contextualizarla al señalar que esos 100 dólares de 2026 equivalen a unos 85 dólares de 2022.

“Todavía estamos lejos de los niveles de la guerra de Ucrania“, ha apuntado Cuerpo. Entonces el gas se llegó a pagar a 351 euros por MWh en Europa; este lunes se cambiaba a 58 euros. Pero ese es el espejo en el que se mira el Gobierno español —y al que muchos miran en la UE— para pensar en la respuesta en forma de políticas y ayudas públicas que amortigüen el golpe: "Tenemos claras cuáles son las medidas que pueden implementarse y vamos a ir poniéndolas sobre la mesa en función de cómo se vaya desarrollando la situación. Tenemos este libro ya de lecciones aprendidas de Ucrania", ha indicado el ministro.

El impacto que puede generar esta nueva guerra en Oriente Próximo, mucho más sensible que la de Gaza para los mercados de petróleo y gas por producirse en una zona por la que pasan el 20% del petróleo y el gas licuado que se consume en el mundo, es el principal asunto que abordan este lunes los ministros de Finanzas de la zona euro. La magnitud del golpe, como ha señalado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, depende de cuánto se prolongue la situación: “En un escenario benigno, en el que el conflicto dura dos semanas, no tendría consecuencias significativas para la economía mundial y europea”.

Pero la situación se oscurecerá si dura más tiempo: “Si se prolonga con interrupciones en el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y con ataques a la infraestructura energética en los Estados del golfo Pérsico, podría terminar provocando una importante crisis inflacionaria en la economía mundial y europea, con un aumento de los precios de la energía y la propagación de la inflación generalizada y efectos negativos en la confianza, interrupciones en la cadena de suministro y condiciones de financiación más estrictas. Por lo tanto, es importante trabajar para reducir la tensión del conflicto lo antes posible”, ha avisado Dombrovskis.