La gasolina en España registra su mayor subida en ocho meses por la crisis en Oriente Próximo

La guerra en Irán ya golpea el bolsillo de los conductores españoles. La gasolina se ha colocado en un precio medio de 1,486 euros por litro, mientras que el diésel se paga a 1,441 euros, según el Boletín Petrolero de la UE publicado este jueves. Ambos carburantes suben más de un 1% respecto a la semana anterior, un porcentaje que puede parecer modesto, pero que es significativo para un espacio de tiempo tan corto: en el caso de la gasolina, se trata de la mayor subida desde finales de junio, hace poco más de ocho meses, y justo después de otro ataque de EE UU a Irán en apoyo a una campaña iniciada por Israel semanas atrás. En aquel entonces, ese incremento fue el mayor en dos años.

El precio del combustible escala así en España a máximos de tres meses. Y no es descartable que la próxima semana las tarifas europeas vuelvan a recoger una importante alza, porque los datos publicados este jueves tienen como fecha de corte el 2 de marzo, es decir, este lunes, y el barril de petróleo Brent, de referencia europea, ha seguido escalando desde entonces: hoy cotiza por encima de los 83 dólares, con un avance de alrededor del 8% solo esta semana, en la que Irán ha anunciado el bloqueo del Estrecho de Ormuz, una arteria clave por la que circula el 20% del crudo mundial.

La tendencia ya venía siendo de encarecimientos: tanto la gasolina como el diésel acumulan con esta siete semanas consecutivas de subidas de precios. Pero el incendio bélico de Oriente Próximo ha acelerado esos aumentos, acentuando el temor a que la inflación, que en febrero fue del 2,3% en España, se dé la vuelta. Ello aumentaría la presión para que las autoridades intervengan, ya sea con ayudas fiscales por parte del Gobierno para mitigar el roto al bolsillo de los hogares —algo que ya está sobre la mesa si todo va a peor—. O ampliando el espectro, con subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Esa posibilidad es todavía remota, pero el euríbor ya está descontando, con recientes subidas que penalizan a los hipotecados a tipo variable, más probabilidades de que eso ocurra.

La subida de precios en las gasolineras ha sido generalizada en toda la Unión Europea. En los Veintisiete, el incremento que detecta el boletín petrolero ha sido de más del 1,5% en la gasolina y por encima del 2% en el diésel, superior al español por tanto. Si se vuelve la vista 12 meses atrás, los precios del carburante en España están ahora algo más baratos, mientras que en la UE el diésel sí supera ya sus umbrales de hace un año.

Con los importes actuales, llenar un depósito mediano (55 litros) supone en España un desembolso de casi 82 euros para un conductor de vehículo de gasolina y de poco más de 79 euros para uno de diésel. Los precios actuales sitúan a España en una posición intermedia en la UE: 13 países de los Veintisiete tienen una gasolina más cara y en otros 13 sale más económica. El techo lo marca Países Bajos con 2,069 euros por litro y el repostaje más barato se da en Bulgaria (1,229 euros). En el caso del diésel, hay 20 países donde este combustible es más costoso que en España.

Las cotizaciones en Bolsa de las grandes petroleras ya están reflejando el presumible incremento de beneficios derivado del mayor precio del combustible. Repsol acumula un avance de más del 7% en la semana, prácticamente lo mismo que se ha revalorizado el barril de crudo Brent.