Bolsonaro se somete a la tercera operación en cuatro días por una crisis de hipo

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, en noviembre de 2019 en Brasilia.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha atravesado este martes un nuevo procedimiento quirúrgico para reforzar el bloqueo de un nervio del diafragma con el fin de controlar sus recurrentes crisis de hipo, según informó su equipo médico. Esta ha sido la tercera intervención en los últimos cuatro días a la que se ha sometido el exmandatario, todas ellas dirigidas a frenar estas dificultades que sufre desde hace meses.

“[Bolsonaro] presentó nuevos episodios de hipo, por lo que fue sometido a una complementación del bloqueo anestésico de los nervios frénicos bilaterales”, indicó el último parte del Hospital DF Star de Brasilia, donde permanece en “cuidados posoperatorios”.

El líder ultraderechista, que cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, entró en esa clínica privada, previa autorización judicial, el pasado día 24 para corregir una hernia inguinal bilateral. Se operó de la hernia el día de Navidad, de la que evoluciona correctamente.

A partir de ese momento, los médicos se centraron en tratar las crisis de hipo, fruto de la decena de cirugías por las que ha pasado desde que un enfermo mental le asestó una puñalada en el abdomen en la campaña electoral de 2018. El sábado pasado se le bloqueó de forma parcial el nervio frénico derecho. Y el lunes, el izquierdo. Sin embargo, este martes tuvo nuevos episodios de contracciones involuntarias del diafragma, según relató el exconcejal de Río de Janeiro e hijo del exmandatario, Carlos Bolsonaro.

Michelle Bolsonaro, esposa del dirigente ultra, informó además de que esos nuevos episodios no pararon hasta la tarde del martes. Entonces, el equipo médico optó por realizar “un refuerzo del bloqueo del nervio frénico”.

El último boletín médico indicó que el capitán retirado del ejército se someterá el jueves a una endoscopia para evaluar el “reflujo gastroesofágico”, mientras continúa con “fisioterapia respiratoria”, tratamiento nocturno para la apnea del sueño y “medidas preventivas para la trombosis”.

Los médicos esperaban darle el alta hospitalaria el jueves, pero este nuevo procedimiento podría alargar los plazos para su vuelta a prisión. El pasado 11 de septiembre, el expresidente fue condenado por la Corte Suprema por “liderar” un complot para intentar “perpetuarse en el poder” después de perder las elecciones presidenciales de 20222 ante el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde finales de noviembre cumple la condena en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. Sus abogados han solicitado varias veces que se le conceda la prisión domiciliaria con carácter “humanitario”, ante su delicado estado de saludo, pero por ahora el Supremo ha negado todos los recursos.